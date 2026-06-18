$!Monetiza FIFA el fervor patrio.

¿Les platico? ¡Arre!

María Sánchez, nuestra agente en Suiza, anda desatada: Acaba de confirmar con una de sus fuentes en Zurich, lo que la FIFA espera ingresar en el Mundial 2026.

Redondeando a 1,000 millones de dólares lo que repartirá entre las 48 selecciones participantes, sus ganancias -antes de impuestos- serán del orden de los 8,000 millones de dólares. Un 50% más de lo que recaudó en Qatar 2022.

Los despistados diletantes que narran los partidos para los mexicanos, podrán decir que esto se debe a la tendencia mercantilista mundial, al fenómeno de las redes sociales -las malditas, como las llamó Umberto Eco en su lecho de muerte- al aumento a 48 naciones y a dos o tres evangelios.

Según la fuente FIFA de nuestra agente en Suiza, lo que hay detrás de estos monumentales ingresos se llama “Patriotischer Eifer”. En español: “Fervor Patrio”:

El Mundial FIFA 2026 rebasará por mucho los ingresos de la Fórmula 1, cuya sede es París, frente a la Plaza de la Concordia.

Ahí opera el cuartel general de la Federación Internacional de Automovilismo, dueña de la marca más cara del deporte mundial: La Fórmula 1, F1 para los amigos: 17 mil millones de dólares.

Por esas anda el valor comercial de la marca FIFA y seguramente superará al de la F1, por los números que arrojará este Mundial, más aproximadamente 11,000 millones de dólares durante los siguientes cuatro años, antes del siguiente en 2030, que será en Marruecos, España y Portugal. La final de ese Mundial se jugará en el Estadio Santiago Bernabéu, sede del Real Madrid, en España.

Será el Mundial de la modernidad, tradición y simbolismo.

La edición 2034 será en Arabia Saudita, disputándose Dubai y Abu Dabi la sede del juego final, aunque muy probablemente será en ésta última, por ser la capital de dicho país.

FERVOR PATRIO es lo que provoca estadios llenos. Fan Fests pletóricos de gente que se enfunda en los colores de su país para alentar a sus equipos representativos.

NO soberanía.

NO patrioterismo.

NO política.

NO falsos y oportunistas activismos sociales.

¡PURO FERVOR PATRIO!

Mundial FIFA es un universo bisiesto:

Eso fue lo que se vio en el partido de Colombia Vs. Uzbekistán de anoche en el Estadio de la CDMX.

Eso fue lo que se está viendo en el Fan Fest del Parque Fundidora de Monterrey.

Eso es lo que se ha visto en todos los partidos de este Mundial.

Así, los resultados podrían pasar a segundo término. No del todo, dirán los fanáticos.

Pero debemos ver este Universo Bisiesto -porque el Mundial FIFA también es cada 4 años- con un sentido de universalidad, que nos permita ojear lo que hay detrás de la participación de equipos como el de Uzbekistán, cuyo pasado es fascinante y que hasta ahora no aparecía en el mapa mundi mental de millones de personas.