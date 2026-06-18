Monetiza FIFA el fervor patrio
Plácido Garza DETONA Tendrá ingresos récord por 8,911 millones de dólares en el Mundial 2026. Repartirá 727 millones a las 48 selecciones participantes. ¿Es negocio o no este Universo Bisiesto?
¿Les platico? ¡Arre!
María Sánchez, nuestra agente en Suiza, anda desatada: Acaba de confirmar con una de sus fuentes en Zurich, lo que la FIFA espera ingresar en el Mundial 2026.
Redondeando a 1,000 millones de dólares lo que repartirá entre las 48 selecciones participantes, sus ganancias -antes de impuestos- serán del orden de los 8,000 millones de dólares. Un 50% más de lo que recaudó en Qatar 2022.
Los despistados diletantes que narran los partidos para los mexicanos, podrán decir que esto se debe a la tendencia mercantilista mundial, al fenómeno de las redes sociales -las malditas, como las llamó Umberto Eco en su lecho de muerte- al aumento a 48 naciones y a dos o tres evangelios.
Según la fuente FIFA de nuestra agente en Suiza, lo que hay detrás de estos monumentales ingresos se llama “Patriotischer Eifer”. En español: “Fervor Patrio”:
El Mundial FIFA 2026 rebasará por mucho los ingresos de la Fórmula 1, cuya sede es París, frente a la Plaza de la Concordia.
Ahí opera el cuartel general de la Federación Internacional de Automovilismo, dueña de la marca más cara del deporte mundial: La Fórmula 1, F1 para los amigos: 17 mil millones de dólares.
Por esas anda el valor comercial de la marca FIFA y seguramente superará al de la F1, por los números que arrojará este Mundial, más aproximadamente 11,000 millones de dólares durante los siguientes cuatro años, antes del siguiente en 2030, que será en Marruecos, España y Portugal. La final de ese Mundial se jugará en el Estadio Santiago Bernabéu, sede del Real Madrid, en España.
Será el Mundial de la modernidad, tradición y simbolismo.
La edición 2034 será en Arabia Saudita, disputándose Dubai y Abu Dabi la sede del juego final, aunque muy probablemente será en ésta última, por ser la capital de dicho país.
FERVOR PATRIO es lo que provoca estadios llenos. Fan Fests pletóricos de gente que se enfunda en los colores de su país para alentar a sus equipos representativos.
NO soberanía.
NO patrioterismo.
NO política.
NO falsos y oportunistas activismos sociales.
¡PURO FERVOR PATRIO!
Mundial FIFA es un universo bisiesto:
Eso fue lo que se vio en el partido de Colombia Vs. Uzbekistán de anoche en el Estadio de la CDMX.
Eso fue lo que se está viendo en el Fan Fest del Parque Fundidora de Monterrey.
Eso es lo que se ha visto en todos los partidos de este Mundial.
Así, los resultados podrían pasar a segundo término. No del todo, dirán los fanáticos.
Pero debemos ver este Universo Bisiesto -porque el Mundial FIFA también es cada 4 años- con un sentido de universalidad, que nos permita ojear lo que hay detrás de la participación de equipos como el de Uzbekistán, cuyo pasado es fascinante y que hasta ahora no aparecía en el mapa mundi mental de millones de personas.
Esta selección hizo historia por su debut en el Mundial FIFA.
Que Colombia le ganó 3-1, es marginal. Ya se veía venir, a pesar de que los lobos blancos uzbekos son entrenados por una leyenda italiana: Fabio Cannavaro, ganador del Balón de Oro y de la Copa FIFA en 2006.
¿Dónde está este misterioso rival de los colombianos, portugueses y africanos del Congo del Grupo K, y con qué armas territoriales cuenta?
Ubicado en el corazón más profundo de Eurasia, Uzbekistán es un país con un pasado fascinante ligado a la Ruta de la Seda y marcado por una geografía extrema que lo convierte en una anomalía en el planeta fútbol.
Su orgullo histórico reside en oasis medievales como Samarcanda y Bujará, antiguas capitales del comercio mundial adornadas con azulejos turquesas.
Doblemente aislado del mar:
La mayor peculiaridad de Uzbekistán es su encierro geográfico. Se trata de uno de los dos únicos países de todo el planeta doblemente aislados del mar (una distinción que solo comparte con Liechtenstein).
Esto significa que para tocar aguas oceánicas desde cualquier punto de su frontera, es obligatorio cruzar los límites de, como mínimo, dos naciones vecinas.Una de sus peculiaridades es la gran afición de su población -de 38.2 millones de habitantes- por la música clásica.
Muchísimos uzbekos forman parte de prestigiadas orquestas sinfónicas alrededor del mundo. Uno de ellos, Alijon Mamarasulov, fue contrabajista principal de la OSUANL, que dirige el maestro Eduardo Diazmuñoz.
Alijon estuvo casado con la primera flautista suiza Stefanie Lanzrein, también integrante de la OSUANL.
Lamentablemente, el maestro Alijon Mamarasulov falleció el 18 de julio de 2020, a sus 46 años. Le gustaba el fútbol.
Como tributo, adjunto el concierto que ofreció, acompañado por la Orquesta Sinfónica de la UANL y el violinista Ricardo Hamaury Gómez, el 16 de marzo de 2017.
Este país es una sociedad joven, con una fuerte identidad cultural: la etnia uzbeka compone la inmensa mayoría del país, conviviendo con minorías de origen tayiko, ruso y kazajo.
Es una sociedad joven y con una fuerte identidad cultural: la etnia uzbeka compone la inmensa mayoría del país, conviviendo con minorías de origen tayiko, ruso y kazajo.
El clima de este primer escollo de Colombia es de veranos asfixiantes que rozan los 45°C e inviernos gélidos con tormentas de nieve.
Esa rigurosidad ambiental ha moldeado a un pueblo disciplinado y resistente, virtudes que Cannavaro trasladó a un bloque defensivo impecable. Liderados en el campo por la jerarquía del goleador Eldor Shomurodov y el desparpajo del joven Abbosbek Fayzullaev, Uzbekistán salta al escenario mundialista con el firme propósito de demostrar que su histórica clasificación no fue producto del azar.
Cannavaro está en el timón uzbeko desde el 6 de octubre de 2025, destaca no solo en sus jugadores, sino en todo el pueblo de este país, su EMPATÍA, para solidarizarse con las causas más nobles del Planeta.
”Uzbekistán no es un país rico, pero su gente lo es en generosidad, humildad y empatía”, dice Cannavaro.
Y para ilustrar la humildad en un plantel de fútbol, aquí les comparto un ejemplo de esa virtud, que tiene mayor mérito por tratarse de una anécdota contada por el mundialista argentino, Jorge Valdano, sobre la lección que les dio el director técnico, Carlos Bilardo:
Cajón Desastre:
- Mañana cambio completo de programa, no sin antes recordarles de nuevo que la belicosa Sanjuana Martínez -que se alimenta del conflicto- faltó a su audiencia del lunes 15 pasado, como parte del proceso en su contra por DIFAMACIÓN y los delitos que le resulten a ella y a sus cómplices, tipificados como delincuencia organizada.