Morena quiere a Salinas Pliego de candidato

Sí, Morena quiere al dueño de Televisión Azteca de candidato presidencial en la boleta de 2030. El deseo específicamente es de la Presidenta. Pero ojo, lo quiere de candidato opositor en la contienda y por eso el plan es posicionarlo como el enemigo número uno del país. ¿Dónde está la lógica en esto? En las encuestas internas de Morena y de la Presidencia de la República, que se elaboran frecuentemente, empezaron a preocupar dos cosas. La primera es el colapso estrepitoso de la popularidad de la presidenta Sheinbaum. Desde principios de año, comenzó la caída. En enero andaba en 85 por ciento y en abril llegó a 80 por ciento. Pero luego, a partir de mayo y con el escándalo de Rocha Moya encima, sus números llegaron hoy día a entre 68 y 65 por ciento. Es decir, una caída de casi 20 puntos en seis meses.

No sólo eso. Para las encuestadoras amigas que se difunden en medios aliados, cada día les era más complicado sostener los números y otras de plano ya no querían difundirlas o simplemente las mostraban en corto. En esas mismas encuestas estaba cantada la estrepitosa derrota de Coahuila ante el PRI; que se apretó la elección de Chihuahua con el PAN de Maru Campos, aunque Morena tiene la ventaja; que en Querétaro y Aguascalientes el PAN amplió su ventaja, igual que Movimiento Ciudadano en Nuevo León. Con todas esas preocupaciones encima, apareció otra: Ricardo Salinas Pliego. En las encuestas del régimen, el empresario poco a poco ha ido ganando terreno. Morena lo mide por la vía independiente, como candidato de la alianza PRI‑PAN y también con Movimiento Ciudadano. En ninguno de esos vastos escenarios pasa del 18 por ciento de la intención de voto. Ese número no es nada despreciable si consideramos que, en 2018, Ricardo Anaya obtuvo 22 por ciento y en 2024, Xóchitl Gálvez, 27 por ciento.

Bajo esa lógica, es que en Morena consideran que Salinas Pliego debe estar en la boleta. Creen que no le alcanzará para más y por eso es el rival perfecto. Entre las preguntas que ha lanzado el régimen están: ¿Usted sabe que debe impuestos? ¿Considera que su fortuna es legítima? ¿Considera que es honesto? Ante ese punto de partida, los negativos son altos. Desde el gobierno creen que la campaña está siendo efectiva y que, como estrategia, servirá para acentuar la polarización. Eso explica la embestida de las semanas recientes. El plan es crecerlo. Este mismo viernes hubo celebración en Palacio al ver los videos en los que unos cuantos arremetieron contra Salinas Pliego en su llegada al estadio Azteca, para la inauguración del Mundial, aunque otros tantos lo impulsaron. STENT Hay otra preocupación. En las encuestas por la Ciudad de México, colapsa Clara Brugada y extrañamente sigue apareciendo Xóchitl Gálvez, incluso por encima de Alessandra Rojo de la Vega, que nomás no enciende. claudio8ah@gmail.com @ClaudioOchoaH

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