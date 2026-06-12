‘Se creen sus propios bots’... Sheinbaum sobre promoción de Salinas Pliego durante el Mundial

Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum habló sobre las críticas surgidas después del inicio del torneo y aseguró que algunos sectores esperaban que el evento mostrara una imagen negativa de México.

La inauguración de la Copa Mundial 2026 no solo generó conversación por el futbol, los espectáculos y la participación de México como sede, también abrió un nuevo capítulo de debate político alrededor de la imagen del país proyectada al mundo.

“Ellos querían mostrar que en México había caos, que en la inauguración se iba a ver que no hay gobernabilidad, que hay violencia. Pero la imagen que vio el mundo fue alegría, felicidad, Cielito Lindo y el mejor grito de gol que haya en cualquier lugar del mundo”, expresó.

La mandataria señaló que había quienes apostaban a que la inauguración reflejara problemas de seguridad, falta de gobernabilidad o desorganización, pero afirmó que ocurrió lo contrario ante los ojos internacionales.

El mensaje de Sheinbaum estuvo relacionado con la discusión generada en redes sociales tras comentarios del empresario Ricardo Salinas Pliego y otros críticos del gobierno.

LA PRESIDENTA CUESTIONA EL IMPACTO DE LAS REDES SOCIALES

Uno de los puntos centrales de la declaración de la presidenta fue su crítica a la manera en que las redes sociales pueden crear percepciones alejadas de la realidad cotidiana de la población.

Sheinbaum aseguró que las tendencias digitales no siempre representan lo que piensa o vive la mayoría de los mexicanos, pues considera que muchas conversaciones en internet están impulsadas por grupos específicos.

“Lo que sale en X no tiene nada que ver con lo que viven los mexicanos”, afirmó durante su conferencia.

La mandataria comparó este fenómeno con el cuento de “El traje nuevo del emperador”, una historia utilizada para explicar cómo una idea puede mantenerse cuando las personas dejan de cuestionarla.

“Se creen las mentiras de las redes, se creen sus propios bots”, declaró Sheinbaum al referirse a quienes, según su opinión, terminan aceptando como realidad una percepción construida en plataformas digitales.

EL DEBATE SOBRE LOS BOTS Y LA OPINIÓN PÚBLICA

Las declaraciones de la presidenta también abordaron el uso de campañas digitales y la influencia que pueden tener en la conversación pública. Sheinbaum sostuvo que existen actores que destinan grandes cantidades de recursos para impulsar mensajes favorables en internet.

De acuerdo con su postura, algunas personas pueden interpretar el alcance de estas campañas como una muestra de apoyo ciudadano, aunque no necesariamente represente la opinión general.

“Hagan millones y millones de pesos para que haya bots en la red que hablen bien de la persona. Entonces creen que en efecto esa es la popularidad que tienen, pero no es así”, afirmó.

El comentario abrió nuevamente la discusión sobre el papel de las plataformas digitales en la política actual, donde la percepción pública puede construirse mediante tendencias, publicaciones virales y estrategias de comunicación.

El Mundial 2026 funcionó como escenario de esta conversación, pues mientras millones de personas celebraron el inicio del torneo, también aparecieron análisis y críticas sobre la imagen del país.

MÉXICO, ENTRE LA CELEBRACIÓN Y LA DISPUTA DIGITAL

La presidenta destacó que el ambiente generado durante la inauguración mostró una imagen distinta a la que algunos sectores esperaban. Para Sheinbaum, las escenas de aficionados celebrando reflejaron una realidad social diferente a la que circulaba en ciertos espacios digitales.

El evento mundialista reunió a miles de personas en estadios y plazas públicas, donde la afición mexicana acompañó los partidos con símbolos tradicionales como la camiseta verde y canciones representativas del país.

Más allá del futbol, el torneo se convirtió en un escenario donde la identidad nacional, la política y la comunicación digital coincidieron en una misma conversación.

Sheinbaum concluyó que la relación entre un gobierno y la ciudadanía debe construirse mediante contacto directo y no únicamente a través de plataformas digitales.

“Hay que estar cerca del pueblo siempre. Cuando se gobierna para el pueblo, el pueblo manda”, afirmó la presidenta.