Por allá anda el papa. Después de muchas horas de vuelo llega a Indonesia.

Ahí se encuentra un mosaico de diversidad en armonía. Es un mundo de fraternidad y compasión en que conviven varias razas, culturas, religiones y nacionalidades. Hay un túnel de amistad entre la catedral y la mezquita. Musulmanes y cristianos, junto con otras comunidades de fe, fomentan vínculos de comprensión, respetando sus diversidades.

Se tiene muy en cuenta lo común y se construye una historia compartida. No hay confrontación sino colaboración. Se respira equidad, desarrollo y solidaridad. Hay diálogo interreligioso de recíproco conocimiento. Se superan extremismos e intolerancias.

ESCUCHA Y COMPRENSIÓN

Se escuchan a los no coincidentes, evitando el proselitismo al respetar la fe ajena. Se unen esfuerzos para lograr una mayor justicia social. Se considera la guerra como una falta de respeto mutuo. Se vence la unicidad y la uniformidad para lograr una verdadera unidad complementaria en las diferencias. Se intenta no relegar, no excluir ni descartar.

Va creciendo el respeto a la vida que da la bienvenida a los nacimientos. Se busca dar prioridad a la fe, sin manipulaciones ni distancias de incomunicación. Les ha recordado el papa que la realidad es superior a la idea, que la unidad supera al conflicto, que el todo es superior a la parte.

Que el ideal es que la palabra tenga congruencia con la idea y que la acción sea congruente con la palabra.

SEMILA PARA GERMINACIÓN MUNDIAL

Esa visita papal se está convirtiendo en un cultivo a una semilla de gran valor que ha ido germinando en esas latitudes. Parece un gran ejemplo para el mundo, sumido en conflictos evitables. La unión armoniosa de lo diverso está exhibiendo un porvenir posible para toda la comunidad de naciones.

El personaje visitante es tratado como un valioso representante de lo divino. De él se espera sabiduría y se adivina amor y gran respeto de todas las peculiaridades propias de quienes quieren, también, brindar espléndida hospitalidad a quien viene de lejos a visitarlos.

AMPLITUD DE LA ELECCIÓN POPULAR

No ha sido satisfactoria para los ciudadanos una justicia de magistrados y jueces que ellos no eligen.

Todo método tiene sus riesgos. Se han escogido mayoritariamente los riesgos propios de esta extensión del voto popular en sus elecciones. Nadie espera un nuevo camino sin obstáculos y posibles abusos; pero cada generación decide qué riesgos quiere afrontar. Solo los hechos, los resultados irán diciendo cómo ir mejorando todo para que no haya corrupción ni impunidad.

TÉ CON FE

-Qué es más valiosa ¿la afinidad o la diversidad?

-La respuesta está en tu cuerpo. No eres solo ojos, ni solo orejas, ni solo pies. Solo la diversidad celular, fisiológica, funcional hace posible la maravilla armoniosa de la vida en constante movilidad. En lo social han fracasado las unicidades, las uniformidades, las afinidades que caen en extremismos letales. Solo la complementación de lo diverso sin exclusiones logra el milagro de la justicia y la paz...