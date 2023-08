Algunos análisis son más desalentadores: nunca existió un proyecto ejecutivo para construir la nueva refinería; existen muchas dudas sobre los indicadores de seguridad que se podrán garantizar para evitar una tragedia humana y ecológica; persisten inquietudes sobre la capacidad para evitar que sus terrenos se inunden, como ha ocurrido históricamente; hay una total opacidad en la asignación de contratos a particulares y su nivel de competencia en este ramo. Concluyen: La planta nunca funcionará, o no lo hará con los alcances ofrecidos. Ya ni hablar sobre la desconfianza de inversionistas para empresas proveedoras o complementarias. El asunto apesta por todos lados, dicho en términos coloquiales.

Fuentes gubernamentales y reportes de expertos consultados por este espacio prevén que, durante su mandato, López Obrador no verá salir un sólo litro de gasolina producida en esas instalaciones. Estimaciones serias anticipan que el gasto total de la obra alcanzará los 23 mil millones de dólares (cerca de 500 mil millones de pesos), casi el triple de lo anunciado originalmente: 8 mil millones de dólares.

El pasado día 9, López Obrador anunció, sin decirlo, una cuarta prórroga al arranque de la planta ubicada en su natal Tabasco, al informar que en noviembre próximo Dos Bocas trabajará “a mitad de su capacidad”... y anticipó que su antecesor “tendrá que seguir viendo” la evolución de este proyecto.

Expertos como Gonzalo Monroy, de la consultora GMEC, y Diego Díaz, del IMCO, han anticipado que Dos Bocas no funcionará antes de 2025, con un nuevo gobierno (y quizá con un diferente equilibrio de fuerzas en el Congreso de la Unión). Pero no han dejado de alertar que cuando opere, el gasto correrá a cargo de Pemex, que ha provocado el mayor boquete en las finanzas gubernamentales durante el gobierno de López Obrador, el cual no ha dejado de otorgarle recursos para mantenerla a flote y subsidiar el sueño de la refinería de Dos Bocas.

Pemex no es sólo una compañía hundida bajo una enorme deuda internacional que amenaza con una suspensión de pagos, lo que atraería un efecto dominó en el crédito mundial de todos los bonos del gobierno mexicano.

La mayor ironía es que aun con la aportación de refinados petrolíferos que se deriven de Dos Bocas −si ocurre alguna vez−, ello puede ser un mal negocio por la ineficacia de Pemex en el sector, y más nos convendría seguir dependiendo del exterior para nuestra dotación de gasolinas.

El balance en la rentabilidad de las grandes petroleras en el campo de la refinación en 2022 arrojó utilidades importantes (sólo en esa línea de negocio) para ExxonMobil (8,100 millones de dólares), Chevron (7,600 mdd) e incluso para Petrobras, la brasileña con participación estatal (7,400 mdd). En este rubro, Pemex tuvo una pérdida de 7,600 mdd. Ello se explica por la obsolescencia de sus instalaciones y su alto costo de operación, con una abultada nómina de más 120 mil trabajadores, mientras otras compañías hacen lo mismo con 50 mil empleados menos.

