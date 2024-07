Niños en casa: ¡Qué estrés!

Estamos en época de vacaciones escolares y muchos papás viven un viacrucis por la falta de rutina y una estructura diaria para sus hijos. La transición del bullicio escolar a la tranquilidad hogareña puede ser una fuente de tensión para numerosos niños y adolescentes, particularmente aquellos que presentan una mayor sensibilidad ante los cambios. Por tal razón, es crucial la implementación de tácticas para prevenir el estrés en nuestros hijos durante las vacaciones.

Conservar horarios fijos para las comidas y el descanso, además de alentar la participación en actividades físicas y juegos en el exterior, puede contribuir a que los infantes se sientan más seguros y relajados en su entorno. De igual importancia resulta establecer límites definidos en relación con el uso de celulares y tabletas, y promover una comunicación abierta en el hogar, permitiendo que se sientan que las vacaciones no son el momento de hacer lo que ellos deseen solamente.

Muchos pueden reclamar: “Mamá, todo el año estuve haciendo las tareas escolares y ahora me toca descansar y hacer lo que se me plazca”. Hasta cierto grado tienen razón, pero no podemos permitirles que todo el día se la pasen enfrente de una pantalla. Claro, que para muchos papás es lo más cómodo, ya que pueden pasar horas entretenidos sin crear problemas en la casa. Es la perfecta “niñera” que los mantendrá ocupados mientras los papás hacen sus responsabilidades y actividades diarias.

Un chico o una chica pueden vivir situaciones de un gran estrés mientras contempla sus redes sociales y ver que sus amigos y compañeros se la pasan muy bien en las playas o lugares de recreación, mientras ellos están encerrados en su casa sin la oportunidad de “disfrutar” sus vacaciones. Es muy importante no olvidar que el estrés en infantes puede ocasionar consecuencias adversas en su salud mental y emocional.

En el periodo vacacional, resulta relevante propiciar un ambiente sereno y calmado en el hogar para que los niños tengan la oportunidad de reposar y gozar de su tiempo libre. La carencia de rutina y la presión de participar en actividades constantes puede crear un entorno estresante para los menores, lo cual podría afectar su bienestar integral. Acorde a investigaciones realizadas por especialistas en psicología infantil, el estrés durante la niñez puede desembocar en problemas de ansiedad y depresiones a largo plazo. En consecuencia, es primordial que los progenitores se aseguren de establecer un ambiente positivo y saludable en las vacaciones para prevenir el estrés en sus hijos.

Durante el periodo vacacional, para reducir el estrés en infantes en el hogar resulta esencial el establecimiento de rutinas diarias claras y previsibles. Ello otorga a los niños una sensación de seguridad y estabilidad en un entorno que sin la estructura educativa puede tornarse caótico. Además, es relevante promover la comunicación abierta y escuchar con atención sus preocupaciones y emociones. La manifestación emocional es clave para el manejo saludable del estrés.

Una estrategia adicional es promover la práctica de actividades relajantes, como la meditación, el yoga o ejercicios de respiración. Estas técnicas pueden asistir a los niños a calmarse y liberar la tensión acumulada. Del mismo modo, se sugiere planificar actividades recreativas en familia, tales como juegos de mesa, paseos al aire libre o manualidades, para fomentar el disfrute y la conexión emocional.

Finalmente, resulta crucial instaurar rutinas y límites bien definidos para los infantes en periodos vacacionales en el hogar. Esto les dará una estructura y estabilidad emocional, previniendo así el estrés y la ansiedad que pueden emerger en tiempos de incertidumbre. Además, incentivar actividades físicas, recreativas y creativas asistirá en mantener a los infantes ocupados y entretenidos, disminuyendo la posibilidad de tedio y conflictos.

De igual manera, debe recordarse que la comunicación abierta y empática con los hijos es esencial para captar sus necesidades y preocupaciones, lo que habilitará establecer estrategias efectivas para lidiar con situaciones complicadas.

En conclusión, al poner en práctica estas tácticas, los progenitores pueden asegurar un entorno armónico y saludable en el hogar durante las vacaciones, promoviendo el bienestar y la felicidad de sus hijos.