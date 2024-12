‘No pago para que me peguen’: Periodismo y poder, ¿vuelve la luna de miel?

El escritor polaco Ryszard Kapuściński , en un conversatorio publicado en la antología “Los Cínicos no Sirven para este Oficio”, reflexionó sobre el papel del periodista, su relación con el poder así como las cualidades de quienes ejercen esta noble profesión comprometida con la verdad. Dentro de las características que enlista, resalta la “disposición a aceptar el sacrificio de una parte de nosotros mismos”, lo cual tiene como consecuencia una entrega de tiempo completo a este oficio, a sabiendas de que no debe considerarse como un medio para hacerse rico; informar es la prioridad.

En cuanto a la relación del periodismo con el poder, Kapuściński asevera que lo ideal es ser lo más independiente posible, aunque las autoridades siempre harán todo lo posible por censurar la verdad, inclusive llegando a usar el monopolio de la violencia. El cetro y la espada han sido históricamente rivales naturales de la pluma crítica. El periodista polaco sentencia, “nuestra profesión no puede ser ejercida correctamente por nadie que sea un cínico”.

En México, la relación del periodismo con el poder ha sido compleja. A partir del 7 de junio de 1951, se instauró del Día de la Libertad de Expresión en el país; fecha en la cual, paradójicamente, el presidente se reunía con los medios de comunicación en sendos banquetes. Esta semana, bajo el apócrifo título del “Premio Nacional de Periodismo”, se galardonó a los comunicadores Alfonso “Poncho” Gutiérrez −director de El Deforma y conductor en SDPNoticias−, así como a los moneros de Chamuco TV −Rafael Barajas (El Fisgón), José Hernández (Monero Hernández) y Rafael Pineda (Rapé)− por una entrevista realizada al expresidente López Obrador.

El galardón es espurio, por decir lo menos. Esto, ya que desde el 2001, la organización legitimada para otorgar el Premio Nacional de Periodismo es el Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo A.C. , iniciativa ciudadana integrada por jurados independientes, con transparencia y profesionalismo, y cuya labor es reconocer a los periodistas sobresalientes bajo las premisas de autonomía, independencia, imparcialidad, pluralidad y responsabilidad. Previo al 2001, el premio era entregado por el gobierno mexicano y estaban regulados por la ley. El apócrifo premio otorgado a “Poncho” Gutiérrez y a Chamuco TV, en cambio, fue otorgado por el Club de Periodistas de México .

En un país en donde en los últimos tres sexenios han asesinado a 95 periodistas −47 durante el sexenio de Peña Nieto, 47 durante el sexenio de López Obrador y uno en lo que va de la presidencia de Claudia Sheinbaum (información obtenida de Artículo 19)−, me parece lamentable que se condecore a quienes aplauden ciegamente al poder. En el sexenio pasado, de acuerdo con datos públicos disponibles en la Plataforma Nacional de Transparencia , el medio El Deforma (Now New Media, S.A.P.I. de C.V.), dirigido por “Poncho” Gutiérrez, recibió un monto de más de 19 millones de pesos por concepto de difusión en espacios publicitarios contratados con el Gobierno Federal y diversas entidades. Por su parte, “El Chamuco” (Caricaturas, Internet, Animaciones y Revistas S.A. de C.V.) recibió más de 8 millones de pesos por 22 contratos con el Gobierno Federal y la Jefatura de Gobierno de la CDMX durante los últimos tres años.

A más de 70 años del primer banquete para conmemorar el Día de la Libertad de Expresión en México, me cuestiono si no estaremos regresando a aquella luna de miel entre el periodismo oficialista y el régimen en el poder. Vale la pena recordar el banquete del 7 de junio de 1982, en donde, el entonces presidente José López Portillo , inconforme por pagarle a los medios por concepto de publicidad y recibir críticas, les dijo “No pago para que me peguen”.

