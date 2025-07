Coahuila: madre denuncia hostigamiento por parte de autoridades tras agresión contra su hijo

Luego de que su hijo resultara lesionado con una pistola de postas accionada por otro menor, presuntamente hijo de un elemento de la Fiscalía General del Estado (FGE), Daniela “N” denunció públicamente a través de redes sociales haber sido víctima de amedrentamiento e influencias indebidas por parte de la familia del presunto agresor.

Los hechos ocurrieron el pasado 24 de junio, cuando, según relató la madre, un grupo de niños llegó a su domicilio para molestar a sus hijos, lo que derivó en una discusión. Durante el altercado, uno de los menores habría sacado una pistola de postas que disparó, hiriendo a su hijo Mauricio “N”, quien presentó una lesión con sangrado. Daniela denunció el hecho al 911 y criticó la falta de supervisión del menor agresor.

“¿Qué tipo de juguetes le damos a nuestros hijos? El niño estaba solo. ¿Cómo le dejas a un niño solo en la calle con un arma?”, cuestionó en redes.

Posteriormente, denunció haber recibido una orden de restricción y un citatorio de la FGE en menos de 48 horas, luego de que la familia del menor agresor presuntamente la denunciara a su vez.

Asegura que su casa ha sido vigilada constantemente por elementos de seguridad pública, quienes fotografían la vivienda varias veces al día. Aunque le indicaron que se trata de una medida de protección para la otra parte, la denunciante aseguró que esa persona no vive en el vecindario lo que calificó como una medida excesiva, atribuyéndola al posible uso de influencias por parte del padre del menor agresor.

Además, Daniela recibió un citatorio de la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (Pronnif), sin una explicación clara del motivo. “Ayer lo que me comentaba la persona que nos entregó el citatorio es que yo tenía hijos a mi cargo que no eran míos. Supongo que ella quiere que me abran una carpeta de investigación para ver si no son robados. Nada más se hace el citatorio y dice que tengo que llevar a todos mis hijos a la Pronnif”, dijo, en entrevista con VANGUARDIA.

“No puedo salir en paz ni a la tienda. No tengo nada que ocultar. Sí quiero ir, pero tengo miedo de que se inventen cosas más graves”, añadió.

Finalmente, indicó que este jueves recibió orientación para poder interponer formalmente su denuncia ante Pronnif, tanto por las lesiones sufridas por su hijo como por la presunta negligencia de los padres del menor que portaba el arma.