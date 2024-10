‘Ola doy perritos en adicción. Ya comen gente responsable’ Vale reírnos en vísperas del invierno frío y oscuro

“Ola doy perritos en adicción Ya comen gente responsable” Tomado de las redes, por supuesto, y reproducido de manera exacta. Reí un buen rato. Pasa a veces que la dureza de la vida nos pone simples por falta de otros mecanismos de defensa. Se acerca Halloween, Día de Muertos, Thanksgiving, Posadas, Navidad, y Año Nuevo. ¿Será alguna broma macabra que todos estos festejos caen en la misma época del año? ¿Será que la oscuridad del invierno requiere que nos entretengamos en sonrisas, decoraciones, comidas, regalos? Ciertamente es una época difícil y muchas personas caen (caemos) en un estado depresivo importante. Lo que nos hace reir a veces, y solo a veces, nos aliviana la carga. Y no nos preocupemos, no estoy relapsando, aún.

Entonces adoptaremos perritos adictos que comerán a sus dueños (sombras de Gremlins).

Creo que nos hace bien podernos reir de cosas simples. Distrae. Y a la vez es importante no soltar del todo lo que hace que nos sintamos en un lugar oscuro y profundo. En partes del hemisferio norte la oscuridad y el frío conviven dentro y fuera. Ya empezamos, aún aquí en Saltillo, a sentir algo de fresco. He visto a mucha gente ya muy abrigados, especialmente en las mañanas y las noches. Empezamos a sacar las cobijas y edredones, los suéteres y las medias afelpadas (hay unas muy buenas, si requieren el dato). Nos preparamos para taparnos, para encerrarnos. Y para profundizar en el recuerdo de los que nos han dejado, en el agradecimiento de lo que hemos cosechado, en la consciencia de las fallas y errores, en un torbellino de preparativos para todo lo que viene en los siguientes meses. Prepararemos rituales, ceremonias, comidas, regalos. Cerraremos algunas actividades temporalmente. Y aún así, por hoy me da gusto poder reirme de una publicación tal mal redactada que se convierte en algo que vale la pena leer, vez tras vez.

Hoy comencé a decorar para Halloween. Sí celebro tanto Halloween y Día de Muertos. Y hago pavo en noviembre en vez de diciembre. ¿Qué tal?