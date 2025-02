Otra más de Trump: Excluir a los nativos del continente americano

El cabello puede teñirse de rubio platino o de cualquier otro tono, el cuerpo puede vestirse con las telas más caras y los diseños más exclusivos, pero la vida colectiva no puede depender de la visión de individuos que se acicalan, visten, calzan y peinan para sentirse superiores a los demás y olvidan que, en cuestión de almas, los colores no existen, ni las razas; aunque las hay buenas y malas, peores y mejores.

El alma , sustancia espiritual de los seres humanos, mueve su voluntad y hay religiones e imaginarios que aseguran que pervive a su muerte. Todas las naciones de pueblos ancestrales del continente americano tejieron narrativas en torno a las almas. Qué decir de las que siguen viviendo en territorio mexicano, como los purépechas, que escalan a las almas en el rol de ánimas el Día de los Muertos .

Tehuelches y mapuches en la Patagonia, quechuas y guaraníes, entre cientos de pueblos originarios de Sudamérica, contaron en las historias de sus antepasados que al morir irían a algún sitio, dependiendo de las acciones realizadas en vida desde la calidad de su alma.

La ignorancia es muy atrevida y más cuando quien ignora tiene poder. No puedo entender, cerca de concluir el primer cuarto del siglo 21, cómo es posible que no se respete lo que es originario, cuando volver al origen sería una meta cercana a la sustentabilidad.

Los nativos originarios del continente que hoy compartimos, cuyo nombre honra al cosmógrafo Américo Vespucio , son los verdaderos dueños del territorio y han seguido marginados desde que sufrieron las primeras invasiones de gente llegada del otro lado del mar. Luego de una resistencia de cinco siglos, las naciones originarias que sobreviven en América Latina siguen conservando sus gobiernos tradicionales sin abandonar sus responsabilidades para con la Madre Tierra.

El mestizaje surgió como amalgama forzada inicialmente, pero ahora es una realidad magnífica. Como mestizos debemos entender que son los movimientos migratorios los que han ido impulsando de manera orgánica los nuevos encuentros entre razas. Por citar sólo un ejemplo, hay miles de personas mexicanas casadas con personas alemanas.

El rubio platino que habita en la Casa Blanca desciende de inmigrantes. En el marco de la cronología de la historia, su familia es recién llegada a los Estados Unidos, territorio que tuvo inicialmente dueños cuyos descendientes conforman ahora reductos de personas que habitan en comunidades apartadas. Nativos apaches y nativos kumiai transitan con libertad entre México y la Unión Americana, de hecho, se invitará a un grupo representativo de apaches para que participe en el Encuentro Biocultural Magda Briones que se realizará a finales del año en la Comarca Lagunera.

Resulta que el Departamento de Justicia de Trump presentó un informe que sostiene que los nativos americanos no son ciudadanos estadounidenses y, por lo tanto, no pueden votar en las elecciones federales. De acuerdo con la Decimocuarta Enmienda, están excluidos por la ley “los sujetos a cualquier poder extranjero” y “los indios no gravados”, es decir, los nativos que no pagan impuestos porque obedecen a sus gobiernos tradicionales y “porque tienen lealtad a sus tribus”.

Esta visión trumpista sería un golpe brutal a los derechos que tienen los nativos de ser ciudadanos estadounidenses simplemente por nacimiento, en una tierra que perteneció completamente a sus ancestros. Si esta visión es la que tendrá el mediático personaje de origen extranjero para los nativos de Estados Unidos, negándoles el derecho constitucional a tener su ciudadanía, ¿cuál será su visión sobre los pueblos originarios en América Latina? Los pueblos originarios no lo necesitan, no serán piadosos con su alma ni con las almas de quienes los ignoran.