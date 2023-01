“A las 11:10 pm, a 200 metros de mi casa dos personas en una motocicleta me dispararon, al parecer con la clara intención de matarme. Me salvó el blindaje de mi camioneta que yo manejaba y he enterado del asunto a las autoridades”. Este tuit se publicó apenas 20 minutos después del intento de asesinato. Lo escribió la propia víctima: Ciro Gómez Leyva, uno de los periodistas más conocidos de México. ...