Platillos posmodernos: el menú de Jameson y la novedad frenética

En 1984 Frederic Jameson publicó Posmodernism, or, The Cultural Logic of Late Capitalism, traducido al español como Ensayos sobre la posmodernidad. Este libro marcó un momento crucial para la compilación de ideas que venían conformándose teórica y filosóficamente desde la década de 1960 en Europa y que influenciaron el arte de México y América Latina en la década de 1980. Quienes vivimos esa época recordamos al menos dos tendencias: la heterogeneidad, búsqueda e incluso inconsistencia en la producción artística; y el neomexicanismo. En esta ocasión me concentro en caracterizar la primera.

La posmodernidad, su nombre sugiere, es después de la modernidad. Para exponer sus postulados, es fundamental dilucidar qué implica el concepto de modernidad. Históricamente, algunos sitúan sus orígenes en el Renacimiento; sin duda su cuna se encuentra en el pensamiento cartesiano del “pienso, luego existo”. Pero es la concepción del sujeto racional de la Ilustración, intelectual, burgués, (a veces desdichadamente) individualista, habitante de la ciudad y, a la larga, creación del capitalismo, la que le da su verdadera forma.

El gradual resquebrajamiento del bloque soviético dio pie, desde la filosofía política y la crítica cultural, ha declarar el fin de la ideología, de la historia, de las clases sociales, del arte y del estilo individual. La crítica de Jameson considera al posmodernismo como un fenómeno político donde el capitalismo (tardío) llega, no a su fin, sino a su expresión más pura y descarnada. La posmodernidad no es un estilo, sino una dominante cultural que incluye muchas variantes, donde la producción estética se ha integrado a la producción general de bienes, impulsada por la urgencia económica de producir novedades de manera frenética.

El artista que mejor expresó este quiebre fue Andy Warhol y el movimiento del Pop Art; Jameson comenta la creación del Signo de pesos, o de las serigrafías Zapatos con polvo de diamante, (ambiciosamente decoradas con polvo real de diamante, que después sustituyó por vidrio para aumentar el brillo). Se impone una nueva superficialidad, el pastiche, los revivals y la lógica del mercado. Emergen nuevas teorías sobre la imagen y el simulacro, y el fin de la pincelada individual da paso a la reproducción mecánica y al privilegio de las artes temporales.

Una de las características más notables de la posmodernidad es la disolución de la frontera entre la alta cultura y la cultura de masas, adoptando elementos de espectacularidad tipo Las Vegas, la propaganda comercial y lo kitsch.

Se pierde la profunda transmisión de emocionalidad de obras modernas como El grito de Munch o los Zapatos de Van Gogh, ya que todo es reducido a mercancía. La alienación del sujeto moderno da paso a la fragmentación del sujeto y al capital global. Como ejemplos del modernismo Jameson menciona la arquitectura funcionalista y el estilo internacional de Frank Lloyd Wright, Le Corbusier, y Mies van der Rohe, y marca su fin con el expresionismo abstracto en pintura, el existencialismo en filosofía, las películas de los grandes auteurs o la escuela modernista en poesía (Wallace Stevens), y en música los Beatles y los Stones.

En el posmodernismo, en especial en Estados Unidos y en Italia, los arquitectos “canibalizan al azar”, sin discriminar, todos los estilos del pasado, recreándolos y fragmentándolos. El fotorrealismo en fotografía; en música, John Cage, Philip Glass y Terry Riley; el punk y el rock new wave; en cine, Godard, son otros ejemplos de arte posmoderno.

La crítica marxista de Jameson es devastadora: “esta cultura posmoderna global, que es, sin embargo, norteamericana, es la expresión interna y superestructural de un nuevo momento de dominación militar y económica de los Estados Unidos en todo el mundo: en este sentido, como ha sucedido en toda la historia dividida en clases, el reverso de la cultura es la sangre, la tortura, la muerte y el horror.”

Continuaremos explorando diversas perspectivas de la posmodernidad.