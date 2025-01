POLITICÓN: Agarrón entre morenistas y priistas coahuilenses por gasolinazos

I. ACUERDO O IMPOSICIÓN

Esta semana, el IEC tendrá su primera prueba post-trauma: los consejeros intentarán llegar a un acuerdo para elegir entre ellos al presidente interino. Los enterados aseguran que buscarán reunirse para alcanzar un consenso que facilite el trabajo al INE de Guadalupe Taddei, quien deberá dar el visto bueno final. La oportunidad es clara: demostrar madurez y capacidad de acuerdos sin imposiciones externas. Los observadores insisten en que lo mejor es un acuerdo local, pues las decisiones impuestas desde el centro terminan mal.

II. DE MUERTITO

El INAI ya no existe, pero el ICAI sigue vivo... aunque no sabemos si despierto. La presidenta Dulce María Fuentes navega en solitario y el Congreso se hace de la vista gorda ante la necesidad de nombrar dos comisionados faltantes. Con un presupuesto asegurado, el órgano garante parece conformarse con publicar felicitaciones en redes sociales como si fuera una actividad sustantiva. La transparencia está en terapia intensiva, esperando que algún “doctor” desde el poder decida si la revive o la deja morir.

III. CUMPLIR PAREJO

Cumplir con el pago de impuestos debe ser parejo. Sin embargo, las “costumbres históricas” han permitido que desde el gobierno muchos incumplan excusándose con el famoso “somos de los mismos”. Los que saben aseguran que Toño Gutiérrez, secretario de Finanzas, está determinado a hacer cumplir la ley, incluso a las instituciones públicas. El primer paso será luchar contra la simulación, como aquellos que usan “estrategias” con su nómina (capítulo 1000) para evadir el pago de ISR, por ejemplo, con fondos de retiro.

IV. CLARA EXTORSIÓN

En el medio político lo tienen bien medido: José Luis López Cepeda, líder de la UNTA, no tiene empacho en usar a su gente como instrumento de presión para obtener beneficios fuera de la ley. El viernes su grupo agredió ciudadanos y tomó las calles con el pretexto del control vehicular, pero los enterados revelan el verdadero motivo: quiere operar sus bares sin respetar las normas tras recientes clausuras. La organización campesina se convierte en escudo para proteger negocios irregulares. La autoridad no ha cedido.

V. GASOLINAZOS

La gasolina por las nubes y Alberto Hurtado pidiendo “no politizar” el tema. ¡Vaya cinismo! Álvaro Moreira le recordó rápido que lo que hoy llaman “ajuste inflacionario”, Morena lo bautizó como “gasolinazo” cuando estaban en la oposición. Las manifestaciones y bloqueos de entonces contrastan con el silencio sumiso de ahora. Los combustibles siguen subiendo, pero el discurso cambió: lo que antes era “robo al pueblo” ahora es “ajuste necesario”. La desmemoria política tiene fecha de caducidad: justo cuando se llega al poder.

VI. CACEROLAZOS

El debate sobre la gasolina tuvo su momento cómico cuando Hurtado le recordó a Álvaro Moreira -el peque de la familia- que antes los aumentos se combatían con “cacerolazos” -clara alusión a los tiempos de su hermano Rubén como gobernador- y no con simples exhortos. La ironía es perfecta: quien antes marchaba con cacerola en mano, ahora se conforma con puntos de acuerdo que, como hemos dicho aquí, eso y nada son dos nadas. Las malditas comparaciones siempre incomodan. La política tiene esas cosas.

VII. EN TODAS LAS REGIONES

La actividad de Cecilia Guadiana se intensifica en La Laguna. Ayer apareció en Viesca, apoyando al alcalde Jorge Vélez en el arranque de “La Presidencia en tu comunidad”. “La Infanta” no llegó con las manos vacías: camión de salud, juguetes y apoyo alimentario formaron parte de su arsenal político. Los que saben aseguran que estas visitas serán cada vez más frecuentes. “La Infanta” parece estar construyendo su propia estructura territorial mientras fortalece alianzas con alcaldes afines. Habrá que estar atentos...

VIII. CAZADORES DE LIKES

La visita a Viesca no podía estar completa sin los cazadores de reflectores: la diputada Cintia Cuevas y el senador Luis Fernando Salazar aparecieron como por arte de magia, listos para la foto con el alcalde. No perdieron tiempo en subir sus videos a Instagram y presumir “trabajo”. Mientras “La Infanta” llevaba apoyos concretos, otros solo buscaban material para sus redes sociales. La política del like y el trending topic en su máxima expresión. El trabajo de campo se reduce a buscar el mejor ángulo para la selfie, dicen.