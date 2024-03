POLITICÓN: Aceptan Xóchitl y Máynez firmar compromiso por la paz con la Iglesia, ya nada más falta Claudia

I. LLAMADO A LA PAZ

La Iglesia Católica no quita el dedo del renglón y mantiene su llamado al gobierno y quienes aspiran a la Presidencia de la República para que reconozcan el grave problema de inseguridad que se padece en el país y actúen en consecuencia. Monseñor Ramón Castro Castro, secretario General de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), confirmó ayer que el próximo lunes se llevará a cabo el “Encuentro por la Paz” y están invitando a los tres candidatos presidenciales. Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez ya confirmaron su presencia y sólo faltaba que la morenista Claudia Sheinbaum hiciera lo propio.

II. COACCIÓN

De acuerdo con la curia mexicana, existen zonas del país donde el crimen organizado está amenazando a la población para que apoye a una fuerza política, advirtiendo que, de no hacerlo, “se atengan a las consecuencias”. No hace falta indagar mucho para concluir que el señalamiento es cierto en estados como Guerrero o Zacatecas, donde gobiernan los morenistas Evelyn Salgado y David Monreal. Ya van varios políticos asesinados en dichas entidades.

TE PUEDE INTERESAR: POLITICÓN: Reducción de jornada laboral y doble aguinaldo, sólo munición de campaña entre Morena y oposición

III. CHOCOLATES... Y CHUECOS

Un escándalo de relevantes proporciones está por estallar en la recaudación de rentas de Matamoros, donde manda Alberto Rodríguez Blanco. Según nos comentan, en dicho municipio se armó una red de corrupción para burlar el mecanismo de registro de autos “chocolate” y lograr la inclusión en éste de vehículos que, de acuerdo con las reglas, no podían ser regularizados. El esquema, se dice, incluye la falsificación de certificaciones notariales... ¡usando el nombre de un notario ya fallecido!, así como el reparto de “moches” en diferentes oficinas públicas, incluida la responsable del programa en aquel municipio.

IV. ¿Y LA INVESTIGACIÓN?

Lo más interesante del caso, aseguran los enterados, es que la Fiscalía de Gerardo Márquez ya tiene conocimiento de lo ocurrido e incluso corre el rumor de que ya se registró una detención por los hechos, solamente que la persona arrestada fue liberada poco después, sin que a la fecha se conozca cuál es su estatus jurídico. ¿Estarán reuniendo evidencias los elementos de la Fiscalía encargados de investigar el caso o ya decidieron hacerse de la vista gorda? Es pregunta sin jiribilla.

V. PROMOVER VICIOS

Un hecho que se está normalizando y en torno al cual diferentes autoridades deberían actuar es el de la asociación entre deporte y apuestas. Ya es difícil presenciar cualquier espectáculo deportivo −en la televisión abierta o en las plataformas de streaming− sin ser bombardeados por una nube de influencers y personas famosas que incitan a los espectadores a arriesgar −y perder, aunque eso no lo dicen− su dinero en las múltiples opciones que existen para ello. ¿No debería la secretaría de Luisa María Alcalde parar las antenas y plantearse que los anuncios sobre sitios de apuestas son tanto o más perjudiciales que los de alcohol y cigarros?

TE PUEDE INTERESAR: Arranca oficialmente colecta de la Cruz Roja; Gobierno de Coahuila dona 20 mdp y ambulancias

VI. A COOPERAR

Con el banderazo del gobernador Manolo Jiménez ayer arrancó oficialmente la colecta anual de la Cruz Roja Mexicana. Parece lugar común, pero todos debemos asumir que cooperar para el sostenimiento de esta institución es una especie de seguro porque nunca sabemos cuándo, ni a qué hora, ni en qué circunstancias podríamos requerir sus servicios. Lo que sí sabemos, y con nuestra aportación podemos garantizar, es que esté allí en caso de requerirla.

VII. CONFLICTO

Se ha vuelto un lugar común decir que la próxima guerra mundial será provocada por la lucha por el agua. Pero tal vez antes de que el conflicto alcance proporciones globales veremos múltiples batallas a nivel regional y local. Una de estas, dicen los enterados, se está librando justamente al sur de Saltillo, donde la falta de intervención adecuada de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), de Germán Martínez, está provocando que escalen las tensiones por la perforación de un pozo que beneficiaría a la zona urbana de Saltillo, pero que un particular pretende que le beneficie solo a él. Habrá que estar al pendiente del caso.

TE PUEDE INTERESAR: Detiene Conagua permisos por sobreexplotación de acuífero en Arteaga

VIII. DE 10

El que ayer entregó los bártulos en la Canirac Saltillo fue Eder López y la opinión unánime de los agremiados a dicha Cámara es que realizó un trabajo digno de reconocimiento. Lo mismo debe decirse de Luis Torres Arsuaga, quien tuvo a su cargo la Dirección Operativa y a quien ya se fichó en el Gobierno de Coahuila para hacerse cargo del recién creado ProCoahuila. La nueva dirigencia, encabezada por Isidoro García y Gloria Siller, no podrá quejarse de las cuentas que recibió.

IX. PIENSA MAL...

Bien raros los hackers que se “apoderaron” de la cuenta del presidente del IEC, Rodrigo Paredes Lozano en la red social X, antes Twitter. Y es que desde que el funcionario electoral “denunció” la intervención a su cuenta, quienes (supuestamente) hoy la controlan ya no le dan “like” a nada y, desde luego, mantienen la costumbre de no postear ni una sola letra. ¿Les habrá dado vergüenza a los hackers el que se haya conocido de su tropelía y por ello decidieron ya no tocar la cuenta de Paredes? Los malpensados dicen, desde luego, que éste es uno de esos casos en los cuales la recomendación de pensar mal da en el blanco.