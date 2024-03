POLITICÓN: Reducción de jornada laboral y doble aguinaldo, sólo munición de campaña entre Morena y oposición

I. MENOS TRABAJO, MÁS PAGA

Está claro que el bloque tricolor en el Poder Legislativo federal tiene como estrategia doblarle la apuesta al presidente Andrés Manuel López Obrador y sus aliados en eso de convertir a las propuestas de reforma laboral en munición de campaña. Ahora, de acuerdo con el líder obrero local (es un decir) Tereso Medina, los priistas no solamente buscarían que la jornada laboral se reduzca a 40 horas por semana, sino también que el pago a los empleados sea por el equivalente a 56 horas. Parece una competencia a favor de los trabajadores, pero en realidad es una lucha por neutralizar políticamente el tema. Al tiempo.

II. TIRÓ LA TOALLA

Los que le entienden bien a la dinámica legislativa dicen que la tirada es, al final, “congelar” esta iniciativa junto con la ya aprobada en comisiones del Senado, que implica aumentar al doble el pago del aguinaldo. Tan claro es que las huestes de Mario Delgado en el Poder Legislativo dejaron de lado la propuesta de reducir la jornada laboral, que hasta la autora de la iniciativa, Susana Prieto, ya se fue de Morena y se declaró independiente.

III. POCA FE

El magisterio nacional es, probablemente, el último gremio mexicano que aún puede funcionar como una reserva importante de votos para los partidos políticos. O al menos eso parecen creer en Morena, pues le reservaron al “paisano” Alfonso Cepeda Salas, dirigente nacional del SNTE, uno de los lugares con posibilidad de arribo a la Cámara de Senadores. Observadores puntillosos nos advierten, sin embargo, que mucha fe no le tendrán cuando lo pusieron en el lugar 11. Habrá sido, agregan, para que se ponga realmente a trabajar y acarrearle votos a la cuatroté, pues de otra forma podría quedarse con las ganas.

IV. DUDAS

Por lo que hace a Coahuila, aunque el sindicato magisterial fue largamente aliado del PRI, su brazo más militante, la Sección 38, está en manos, desde diciembre de 2022, de Isela Licerio Luévano, quien sin duda tiene vínculos con la cuatroté, pero no se le ha visto como activa promotora del sufragio a favor de Morena. En el caso de Everardo Padrón García, líder de la Sección 5, su corazón late tricolor y difícilmente podría acarrearle votos a su dirigente nacional.

V. NO ES UNA MARAVILLA

El caso del Parque Las Maravillas es uno que debe revisarse con miras a resolver la problemática que aqueja a ese espacio público, que es de todos los saltillenses. Y no es asunto solamente del patronato que lo administra y encabeza el empresario restaurantero Juan Ramón Cárdenas. Es también un tema al que debe entrarle la administración municipal e incluso el Gobierno del Estado. Porque mientras son peras o son manzanas, lo cierto es que las instalaciones se están deteriorando gravemente por falta de inversión. Y por más que le suban a la tarifa del estacionamiento, eso no va a resolver el problema.

VI. VENTILAR EL TEMA

No debe olvidarse en este caso que espacios como Las Maravillas son, en principio, una responsabilidad pública y por ello el sector gubernamental no puede desentenderse de ellos aventándole la bolita a un patronato. A menos, claro, que le entregue a éste todos los instrumentos para que cumpla su labor. Por lo que se sabe, eso no ocurre en este caso, pero tampoco se tiene claridad al respecto, por lo que un buen primer paso sería airear el tema y que la información se ponga sobre la mesa.

VII. MISTERIOS

Hoy se firmará en la UAdeC el nuevo contrato colectivo de trabajo con su Sindicato, luego de que el equipo encabezado por Luis Gutiérrez concluyera el fin de semana anterior las negociaciones respectivas. A partir de la firma de lo acordado −que incluye un incremento salarial del 4 por ciento−, dicen los que tienen acceso a información de primera mano, podrían comenzar a surgir datos interesantes sobre el aspecto que representó el nudo gordiano de la negociación. Lo más interesante del asunto, se afirma, es que el tema no tiene nada que ver con salarios o prestaciones de los empleados universitarios. ¿Será?

VIII. PROACTIVIDAD

Este viernes las calles de Saltillo se vestirán de morado con las marchas feministas que conmemoran el 8M. Valdría la pena que, con miras a la fecha, las autoridades de los tres órdenes de gobierno se plantearan compromisos concretos en torno a las demandas que cada año se reiteran en las marchas. La Secretaría de las Mujeres, de Mayra Valdés, parece tener una posición más proactiva al respecto. Habrá que ver qué acciones despliega.

IX. DESHOJANDO LA MARGARITA

Esta semana, en teoría, tanto en el PAN como en el PT va a salir humo blanco respecto de sus abanderadas a la presidencia municipal de Saltillo. En principio, en ambos casos será una mujer. Por el lado de los albiazules Amal Esper fue la única que se inscribió en el proceso interno y, por ello, es sólo cuestión de trámite que se formalice su candidatura. En el lado del PT, la dirigencia local asegura que su candidata será Diana Hernández, quien hace tres años buscó una diputación federal bajo las siglas de Morena. Sin embargo, cuando a ella se le pregunta sobre el tema asegura que “lo está pensando”.