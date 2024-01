POLITICÓN: ‘Caguamitagate’, en riesgo de ser sancionados Mariana Rodríguez y Álvarez Máynez

I. PRECAMPAÑAS

El mismo cuento de siempre, las precampañas electorales inician con un solo aspirante a la candidatura registrado. ¿Es válido que haga precampaña fuera de su partido? La Ley es clara, pero la autoridad electoral sólo actúa de oficio, es decir, hasta que llegue un oficioso y entregue una denuncia, hasta entonces se investiga. Podemos ver en la calle a Mitchel Márquez, de Movimiento Ciudadano, con Alfonso Danao de la Peña avalando el acto de reparto de publicidad. De otros partidos y en diferentes municipios la promoción está más disfrazada, pero la hay.

II. SIN PISO PAREJO

Nomás como dato: un aspirante independiente a tiene que reunir más de 9 mil firmas en una plataforma intermitente, con reglas que impiden el apoyo ciudadano, y sin un peso de ayuda. En cambio hay candidatos y partidos morralla que ni de chiste alcanzan 9 mil votos en el estado. Aun así, dice Eduardo Pacheco, aspirante a la candidatura de alcalde en Saltillo, el intento se está haciendo. Pero le queda claro que la plataforma, los reglamentos y todo está diseñado para que nadie o casi nadie pueda participar en una elección.

III. EDIFICIOS

Va un trompo a la uña para esos legisladores locales que acaban de llegar: en Saltillo no sólo hay miles de metros cuadrados ociosos en diferentes partes de la ciudad, sino también edificios sin uso, abandonados. La ciudadanía ha manifestado incluso que dan mal aspecto y que podrían aprovecharse. Pero se requiere que las autoridades se pongan de acuerdo y que los diputados también entren para enmendar las leyes. Porque si esperamos a que el Implan, de Ricardo Álvarez proponga algo, nos va a caer la noche en ese tema.

IV. CAGUAMITAS

Ni a Netflix se le hubiera ocurrido el guion del destape de Jorge Álvarez. En la casa del gobernador Samuel García, que dice que vive en Monterrey, pero en realidad toda la panorámica de la escena es de San Pedro, el municipio más rico de México, una conversación banal de por medio. Pero nadie habla de la casa de Samuel, ni de Mariana, sino de las “caguamitas” de Carta Blanca que se recetan. Esto está levantando antenas de los partidos y habrá escándalo, con impacto para Mariana Rodríguez y el precandidato.

V. BRÚJULA

Como que a Tereso Medina, líder de la CTM en Coahuila, le anda fallando la brújula. Quiere traer trabajadores de estados del sur porque en la región faltan alrededor de 15 mil personas para cumplir con toda la mano de obra. Pero no le han avisado que el desempleo existe en nuestro propio estado. La región Centro hoy padece de falta de empleo, lo mismo que la Carbonífera. Quizás sería mejor traer coahuilenses a Saltillo, Ramos Arizpe y Arteaga. ¿Cuál será el motivo para no pensar de esta manera?

VI. INCENDIOS

Las administraciones estatales han terminado, casi cada año, invirtiendo más que la autoridad federal para el combate de incendios, en diferentes serranías. Este año la advertencia está lanzada; el clima, la escasa lluvia y las condiciones climáticas son propios para el fuego. En tanto la Comisión Nacional Forestal, de Omar Garza, no dice ni pío. Al fuego se suman las placas que están también acabando lentamente con los pinos. El asunto no amerita retraso. Los municipios hacen lo que puede, que no es mucho porque el compromiso es de la Federación.

VII. RESCATE

En la Sección 38 de Isela Luévano creen haber encontrado parte de la solución al problema del deficiente servicio médico en las llamadas clínicas del magisterio. Número uno, el apoyo del Gobierno del Estado. Lo segundo es la rifa de un automóvil. Le están haciendo su luchita, pero en realidad no es mucho, por no decir nada. Lo que no han dicho es si los boletos se venderán como en la época de Alejandro Campos, cuando era obligatoria la compra para la rifa de una casa. Si en lugar de rescate, finiquitan, saldría más barato.

VIII. AJETREO

La próxima semana en el PRI, de Carlos Robles, habrá ajetreo. El miércoles 17 es el único día para que los aspirantes a las candidaturas a las diputaciones federales presenten su papelería. Dicen que todo está resuelto para que no se amontonen, ni tampoco que haya sorpresas. Se registran prácticamente los que van en los distritos electorales que quedaron libres de la alianza, ah, porque sépase algo, a nivel federal la alianza continúa con PRI, PAN y PRD, hasta el día de hoy no se ha dicho lo contrario. Veremos si se cumplen los pronósticos.