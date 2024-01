POLITICÓN: ‘Señales iluminadoras’ en la UAdeC voltean hacia Octavio Pimentel

I. EN RIESGO

Después de la explosión de una vivienda en la colonia Zaragoza, en donde aparentemente se almacena pirotecnia, no queda más que cuestionar a las autoridades. Las mismas que en diciembre dijeron que harían inspecciones, supervisiones y quien sabe cuántas cosas más para evitar la venta de cohetes. En realidad Protección Civil municipal, de Alberto Neira, depende de la Comisaría de Miguel Ángel Garza. ¿A quién de los dos se les fue el asunto? Todos los vecinos sabían de los movimientos de la vivienda. ¿Ahora a quien le toca darle seguimiento? Si la Fiscalía, de Gerardo Márquez, toma el caso, que vayan al fondo, porque muchos estuvieron en riesgo.

II. ES PAQUETE

Todos hablan de la reforma a las pensiones anunciada por AMLO, pero en realidad es un paquete que incluye que los sueldos no aumentan menos de la inflación, que se mejore el monto de las pensiones -y aquí es donde cala, porque hay una contraparte de la IP-, pero también viene la electoral y la del Poder Judicial. Todo empieza el 1 de febrero, cuando los diputados lleguen para su último período ordinario de sesiones, atentos.

III. CARA A CARA

¿Qué habrán sentido estar frente a frente Alberto Anaya y Ricardo Mejía? Se reunieron para analizar la alianza parcial con los morenos en Coahuila. Pero ¿a poco no les dio nada de resentimiento por lo ocurrido el año pasado? Cuando Mejía quedó fuera de la elección porque en Morena ganó en popularidad Armando Guadiana, los del PT no dudaron en llamarlo y hacerlo su candidato. Pero antes del cierre final de la campaña, Alberto Anaya, le declaró “su amor eterno” a Morena y dejó a la deriva a Mejía, porque además, así lo platican los petistas, nunca despuntó en las encuestas, no obstante a toda la inversión oficial y no oficial.

IV. RECLAMO

Ahora que la primera etapa de Agua Saludable para La Laguna está en marcha, el reclamo de los alcaldes de la región Laguna, entre ellos Torreón, de Román Alberto Cepeda, es obtener recursos federales para reparar las tuberías de distribución interna, que son obsoletas. Está bien que llegue agua sin arsénico, pero igual, habrá una pérdida importante por fugas; pero Conagua de Germán Martínez hace mutis.

V. PESADILLA

En lo dicho, la peor pesadilla del dueño de la Unidad Democrática de Coahuila -los otros naranjas-, Lenin Pérez, es su sobrina. Tiene entre sus filas rumbo a la alcaldía de Ciudad Acuña a Roberto de los Santos, ex alcalde de este municipio, y también ex udecistas al que le jugaron chueco para meter a Emilio de Hoyos. Muchos creían que De los Santos estaba retirado por la traición que tuvo cuando le tocaba la reelección, pero no. También está con ella Iván Moreno, hijo del ex líder udecista Brígido Moreno, quien llegó a la Cámara de Diputados a través de una antigua alianza en la que también estaba el PT. Ah, pero Emilio ahora trae al PRI de su lado, presumen los udecistas.

VI. POSTULACIÓN

El yucateco Jorge Carlos Ramírez Marín, asiduo visitador de Coahuila en el sexenio antepasado para echarle porras al PRI, logró la candidatura a senador por Yucatán, pero en la alianza Morena, PT y PVEM. En realidad Ramírez va por los verdes, porque no lo podía postular el partido morenista. Les va bien a los tricolores que dejan las filas del ex partidazo para sumarla en el bando contrario.

VII. SEÑALES I

Los que tienen en la mano todos los pelos de la grilla universitaria aseguran que los calefactos rumbo a la sucesión en la UAdeC finalmente recibieron línea... ¡perdón!, “señales iluminadoras”, y ayer decidieron democráticamente alinearse en torno a Octavio Pimentel Martínez, a quien ya se ve como seguro sucesor de Salvador Hernández Vélez en el despacho principal del edificio de González Lobo. Habrá que esperar, desde luego, al “destape oficial”, a ver si en el último minuto no aparece un rebelde, o un espontáneo, pero por lo pronto anote como “candidato de unidad” al Pime.

VIII. SEÑALES II

De aquí al lunes, se afirma, seguramente se registrarán reuniones bis a bis con los otros cinco aspirantes que se quedaron en el camino y con quienes el ungido... ¡perdón!, el candidato de unidad, habrá de pactar -sin ponerlo por escrito y, mucho menos, firmarlo, desde luego- la recompensa que cada uno recibirá en premio a su lealtad al proyecto universitario. Habrá que seguir de cerca el desarrollo de la historia.

IX. ARRIESGADO

Esa idea que traen los panistas de Elisa Maldonado está bastante arriesgada. En esencia es así, ellos no mandaron candidato a la alcaldía en donde la alianza PRI, PRD y UDC tenga posibilidades, es decir, la mayoría si no es que todos. Pero el pacto -ojo aquí, porque no habría nada ante la autoridad electoral-, que les dejaran libres municipios en donde ellos gobiernan como Monclova, de Mario Dávila, y General Cepeda, de Pablo Salas, entre otros. ¿Y ya pensaron en la competencia del PT y Morena juntos, o PT solos? Los números no le cuadran al PAN por ningún lado, pero el terco de Marko Cortés quería Torreón para Memo Anaya, igual como cuando dejaron a Luis Fernando Salazar fuera de la candidatura a gobernador.