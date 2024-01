POLITICÓN: A Morena no le van las burlas contra PRI y PAN

I. SUELDOS

Los morenos que son muy oficiosos con denuncias por aquí y por allá, no se han dado cuenta que en Coahuila sí hay alguien que gana más, mucho más, que el Presidente, es servidor público y además, lo puso el Senado con mayoría morenista. Hablamos de Sergio Díaz Rendón, aunque también entra en lo mismo el resto de los magistrados. ¿Quién les fijó los sueldos?, ¿por qué todas las dependencias han tenido ajustes o no hay incrementos, y el Tribunal Electoral de Coahuila sigue con lo mismo? Ahí tienen Diego del Bosque y compañía un motivo para alegar cuando las sentencias -casi siempre- no les favorezcan. Se va a ofrecer en el próximo proceso, seguramente.

II. FRÍO

Al que le cayó como anillo al dedo el frío -y dicen que quiere que se sienta más- es al alcalde de Arteaga, Ramiro Durán. El notario-alcalde o alcalde-notario, como quiera, es igual, está aprovechando el llamado “Programa abrigo” para llevar cobijas y todo lo que se pueda -ya estaban en el presupuesto- a las comunidades ejidales. Pero de paso, fortalece su intención de repetir en la alcaldía por otros tres años.

III. OXIGENACIÓN

En ecos de la elección del Colegio de Notarios de Coahuila, en la que se impuso Luz María Diez de Urdanivia, dicen los que vivieron el episodio desde dentro que debe leerse como un ejercicio democrático en el cual la competencia fue real y abierta. Por ello, el resultado se explica de forma sencilla: Luz María fue la respuesta a una oxigenación que urgía en un gremio que necesita promover mejoras y contar con una representación que pugne por mejorar la calidad de los servicios que prestan los notarios.

IV. ESTÁN TRANQUILOS

Allá en el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información andan celebrando. No hay boda, ni tampoco cumpleaños, lo que pasa es que se llevaron el susto cuando vieron que el PAN también había pedido el ICAI. Es decir, que la cabeza de Dulce Fuentes pendía de un hilo. Además, y como es natural, al entrar otro director habría mucha gente que perdería su trabajo. Pero ya andan más tranquilos.

V. ASPIRANTES

¿En realidad son nada más Edna Dávalos y Tomás Gutiérrez las dos únicas cartas del PRI en Ramos Arizpe? Como se veían las cosas antes que los dos aspirantes se separaran de su encargo, había muchos más dentro de la competencia. Sin embargo, hay un ex priista, ¿o será todavía tricolor? que estaba buscando llegar -por segunda ocasión- a la competencia. Se trata de Raúl Xavier González. “El Aguililla” compitió en la elección pasada contra Chema Morales y perdió; iba por el PAN. Pero queda claro que nunca fue militante azul, sino un candidato externo que rindió en votos, pero que no fueron suficientes para conseguir el triunfo. Sin embargo, también hasta antes del “truene” de la alianza con el PAN, Raúl Xavier sonaba fuerte.

VI. PESADILLA

La peor pesadilla para Lenin Pérez sigue siendo su sobrina Paloma de los Santos. Desde que rompieron no ha hecho más que criticarlo, y ahora lo acusa de siempre haber pactado y negociado con el PRI, en todos los procesos. Paloma no ha presentado ninguna prueba, pero es sencillo entenderla, porque será la candidata a la alcaldía de Acuña por Morena.

VII. ENTRE TRAIDORES

Dicen algunos tricolores que a los morenos de Diego del Bosque, no les van, para nada, las críticas y burlas por la caída de la alianza PRI-PAN. Aplicando el dicho: “el que ríe al último ríe mejor”, los tricolores alegan que al final de la contienda se deben hacer evaluaciones, porque Morena se alió con su principal traidor: Ricardo Mejía, aunque en los documentos de los acuerdos ni siquiera su nombre aparece. Pero además, “quien traiciona una vez, traiciona dos veces”. De tal manera que dependiendo cómo se desarrolle el proceso de aquí a junio, pueden suceder muchas cosas, y una alianza también se puede romper, aunque estén las boletas hechas, como le hicieron al propio Mejía desde la dirigencia del PT cuando fue candidato a gobernador.

VIII. TOMA Y DACA

A nivel nacional las demandas están como toma y daca. Por un lado Xóchitl Gálvez, precandidata del ¿FAM?, denunció ante el INE de Guadalupe Taddei a Claudia Sheinbaum por pedir moches, tras las declaraciones de la ex directora de Notimex. En tanto el partido Morena denunció que se violó la Ley con los presuntos acuerdos de repartición de cargos públicos revelados por Marko Cortés en su enojo con los coahuilenses.

IX. DESPEDIDA

Mientras se llega el momento para que todos los calefactos a la rectoría se inscriban o reflexionen y apoyen a otro, pero que siguen en la ubre universitaria, el rector Salvador Hernández arrancó su gira de despedida. En las oficinas administrativas y otros departamentos de la UAdeC, Hernández Vélez ha pasado a agradecer a los trabajadores, según cuentan. Le tocaron años difíciles al lagunero, sobre todo porque coincidió con los recortes presupuestales del Gobierno Federal y el término de la bonanza. En realidad la universidad tuvo que hacer malabares para dar mantenimiento y construir nueva obra, pero donde sí estuvo más complicado fue en el tema de las pensiones. Ahí el dinero seguirá sin llegar. Reto para el que llegue.