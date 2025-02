POLITICÓN: Caras largas en el Poder Judicial de Coahuila; sin opción, magistrados presentan su declinación

I. SE PASARON...

Quienes siempre están atentos a los detalles finos de la realidad nos comentan que basta echarle una vista a los datos relativos a las solicitudes “de refugio” que autorizó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para explicarse la virulencia con la cual Donald Trump ha actuado en contra de nuestro país y reprochado la política migratoria adoptada en los últimos años. Y pues la verdad sí, pues mientras durante el sexenio de Enrique Peña Nieto se procesaron apenas 59 mil 573 solicitudes de este tipo, durante el de AMLO dicha cifra se multiplicó por nueve, llegando a casi 560 mil.

II. ¡CON RAZÓN!

Y claro que no hace falta ser muy listos para tener claro que no se trataba de personas que pretendieran quedarse en nuestro país, sino que únicamente usaron los permisos que les dio el gobierno de México para llegar a la frontera norte e ingresar a los Estados Unidos... legal o ilegalmente. Los números no mienten y, sin duda, forman −y formarán− parte de los argumentos con los cuales el gobierno del vecino país nos presionará cuando vuelva a ponerse sobre la mesa la posibilidad de los aranceles.

III. ALGUIEN DEBE PONER ORDEN

Algo está muy mal en una sociedad en la cual la certeza sobre la propiedad privada comienza a diluirse y, peor aún, cuando eso ocurre porque las autoridades responsables de garantizar dicha certeza forman parte del problema. Eso justamente es lo que está pasando en Coahuila donde, por ejemplo, la actividad notarial, que debería mantener en estricto orden la oficina a cargo de Enrique Flores Ruiz, viene cobrando fama de prestarse a todo tipo de arreglos ilegales para despojar personas de sus propiedades a partir de la creación de una red de complicidades que incluye también a autoridades registrales y hasta del sistema de justicia.

IV. CRÍA FAMA...

El tema ya trasciende las fronteras de Coahuila y en Nuevo León se comenta, cada vez con mayor insistencia, cómo nuestra entidad es “el paraíso de los defraudadores”, pues aquí no hay límites para lo que puede hacerse pasar por “legal”, pues siempre hay un notario presto a “fabricar” todo tipo de evidencia documental o “dar fe” de cualquier hecho que haga falta, así haya ocurrido en presencia de personas muertas. ¿Habrá un freno, en algún momento, a este tipo de actitudes?

V. LAS GOLONDRINAS

Como les informamos ayer en este espacio, no todos los que actualmente ofician de magistrados en el Tribunal Superior de Justicia de Coahuila tendrán cabida en la nueva estructura del Poder Judicial que surgirá de la elección del próximo mes de junio. Y ayer, que venció el plazo para que aquellos a quienes no les llegó “la iluminación” tuvieran la opción de “declinar” elegantemente y plantear en público un argumento que les permita retirarse del servicio público −aunque sea temporalmente−, nos dicen que había caras largas en el Poder Judicial. Entre ellas, las de los magistrados Carlos De Lara Mcgrath y Ulises Hernández Torres , de la Sala Regional de la Laguna.

VI. QUIEREN QUEDARSE

Los dos mencionados no eran incluidos en la boleta de la elección en curso, igual que el saltillense Juan José Yáñez Arreola . No son los únicos, nos dicen, que ayer utilizaron el sistema habilitado en línea para presentar sus cartas de declinación a la posibilidad que les da la ley de aparecer en la boleta simplemente con pedirlo. En el curso del día se hará pública la lista completa y, a diferencia de lo que ocurre con los magistrados, nos aseguran que en el territorio de los jueces... ¡nadie declinó!

VII. HERENCIA TÓXICA

Como la escoria de Altos Hornos , sigue saliendo el desorden que dejó la administración de Mario Dávila en Monclova. En Control de Accidentes todo era un caos al rojo vivo: reportes alterados, dinero que se evaporaba y choques que “desaparecían” por arte de magia. Los que saben de aquel asunto aseguran que operaba toda una maquinaria para “arreglar” las cosas, donde lo más preocupante son los más de 900 mil pesos mensuales que nunca llegaron a las arcas municipales. La nueva administración se topó con una caja más vacía que los pasillos de la acerera.

VIII. RUTA DEL DINERO

La pregunta que todos se hacen en el ayuntamiento es simple: ¿a dónde fue a parar tanto dinero? Mientras algunos hacen cuentas para calcular el monto total del desfalco durante toda la administración anterior, otros aseguran que esto es apenas la primera piedra de un derrumbe que promete sacudir a más de uno. En el departamento de Control de Accidentes parece que controlaban todo, menos la tentación de meter la mano en la caja. Se espera que se inicien los procedimientos administrativos de responsabilidades.

IX. ODIOSAS COMPARACIONES