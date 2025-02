POLITICÓN: Coahuila: Diputados locales propuestas sólo para cumplir cuota, sin priorizar soluciones

I. SE LLEGÓ LA HORA

Hoy, hoy, hoy, vence el plazo para que quienes ofician de jueces y magistrados en el Poder Judicial de Coahuila reciban la bendición... ¡perdón!, decidan si quieren aparecer en la boleta el primer domingo de junio próximo, “o mejor se esperan” hasta 2027. Claro que si de escoger se tratara, todo mundo querría esperarse, así que el mecanismo para definir es otro... una “iluminación” que les llega de las alturas. Y la última que recibió el rayo de la prórroga, nos dicen, fue la magistrada Carmen Galván Tello , a quien se le concedió mantenerse en la nómina... ¡perdón!, impartiendo justicia hasta la próxima elección.

II. HUMO BLANCO

Los otros tres “afortunados” que podrán ver la elección desde la barrera son el lagunero José Ignacio Máynez Varela y dos de los integrantes de la Sala Penal: María Luisa Valencia García y Luis Efrén Ríos Vega . Definidos los cuatro “suertudos”, lo que falta es ver quiénes de los nueve restantes deciden participar en la elección... porque no habrá lugar para todos, se dice en los pasillos del Poder Judicial. Habrá que seguir pendientes.

III. REAPARECE

El que ya ganó la competencia en la que andaba, aunque no fuera de carácter electoral, es el catalán Jordi Bosch Bragado, a quien el lunes pasado designaron como nuevo director General de Agua de Puebla, empresa que administra el sistema de distribución del vital líquido en la zona metropolitana de la capital poblana. Viejo conocido de Saltillo, porque ha sido el titular más longevo de Agsal , Bosch puso fin a una relación laboral de casi un cuarto de siglo con Aguas de Barcelona y Veolia para mudarse a Puebla y mejorar el desempeño de la empresa concesionaria del servicio.

IV. ¿A COMPETIR?

El consorcio para el que ahora labora Bosch recibió hace una década la concesión del servicio en aquella entidad del centro del país y todavía le restan casi dos décadas de la misma. Habrá que ver si su nueva posición se convierte en una oportunidad para la colaboración entre las capitales de Coahuila y Puebla, o da lugar a una competencia interesante para ver cuál sistema resulta mejor evaluado por sus usuarios.

V. MUCHO AYUDA...

Ya se les hizo costumbre a los funcionarios del Congreso y Cabildo andar “ayudando” por todos lados: que si entregan despensas, que si reparten cobijas, que si llevan material para construcción y ahora hasta se aventaron de barrenderos y bacheros. El morenista Alberto Hurtado −con su dosis de populismo− ya hizo del bacheo su “marca registrada”, y ahora resulta que el regidor Carlos Kalionchis y el diputado Álvaro Moreira −el “peque” de la familia− andan presumiendo en redes sociales las “jornadas municipales de limpieza” por las colonias de Saltillo. Y uno pensaría que todo suena muy bonito, pero...

VI. ...EL QUE NO ESTORBA

Dicen que andan cumpliendo instrucciones del alcalde Javier Díaz y del gobernador Manolo Jiménez , pero los críticos se rascan la cabeza: ¿no se supone que siendo regidor y diputado del partido gobernante, respectivamente, deberían estar chambeando en lo que les toca? ¿O qué, acaso Aníbal Soberón , el director de Servicios Primarios, necesita que le echen la mano? Los que lo conocen juran y perjuran que el hombre sabe hacer su chamba y la hace bien... ¿quién ayuda más: el que hace o el que sale en la foto?

VII. AUSENCIAS

Ayer en el Congreso del Estado la cosa pintaba para largo, según el orden del día. Pero resultó que varios diputados le “sacaron la vuelta” justo cuando tocaba defender sus propuestas. Y no cualquier propuesta: hablamos de esos puntos que ellos mismos etiquetaron como de “obvia y urgente resolución”, que en cristiano significa que son tan importantes que deben votarse ya, ahorita, en corto. Pero Álvaro Moreira , Edna Dávalos , Sergio Zenón , Blanca Rubí Lamas , Magaly Hernández y Beatriz Fraustro no acudieron cuando llegó la hora de la verdad.

VIII. NÚMEROS SIN SUSTANCIA

Los que le saben a la “cocina” legislativa nos dicen que no hay que rasgarse las vestiduras, que esto viene de tiempo atrás: los diputados andan obsesionados con presentar iniciativas como si fueran vendedores cumpliendo cuota. Total, lo que importa es el numerito en el informe, no si la propuesta sirve o no. Así que ahí los tiene, echando papeles y más papeles nomás para presumir que trabajan mucho. ¿No sería mejor que presentaran pocas iniciativas, pero que realmente sirvieran para algo?

