POLITICÓN: Cecy Guadiana no se va a quedar con los brazos cruzados y peleará encabezar fórmula al Senado

I. MUY MAL

Por enésima ocasión en lo que va del año, la calidad del aire en la zona metropolitana de Saltillo fue ayer de “mala” a “extremadamente mala”. Los datos son ya tan abrumadores que, más allá de lo que haga la Secretaría del Medio Ambiente para medir bien y de forma consistente la contaminación atmosférica, las autoridades sanitarias que encabeza Eliud Aguirre Vázquez tendrían que estar desplegando esfuerzos para identificar y dar seguimiento a los muchos casos de personas que seguramente han comenzado a desarrollar enfermedades asociadas a las partículas nocivas que abundan en el aire que respiramos.

II. SI NO BUSCAN...

Por desgracia, tal como ocurre en el caso de los responsables del monitoreo del aire, quienes se encuentran a cargo de la salud pública no tienen siquiera el tema en el radar. Peor aún: parece que en la Secretaría de Salud de Coahuila creen que basta decir que “no han detectado nada anormal” para que todo mundo se quede tranquilo. El asunto es que lo más normal del mundo es que no se encuentre nada... cuando no se está haciendo ningún esfuerzo de búsqueda.

TE PUEDE INTERESAR: POLITICÓN: Vuelve Luis Fernando Salazar a su plan original, nadar de muertito, total ya tiene la senaduría en la bolsa

III. ¿Y LUEGO?

Aunque cada vez se nota más poblada la base de datos del portal “Conóceles”, del Instituto Electoral de Coahuila, en el cual quienes aspiran a gobernar los 38 municipios de Coahuila deben transparentar su información, todos los partidos y coaliciones siguen quedando a deber. Llama en particular la atención que, en algunos de los municipios más importantes, sigan apareciendo nombres sin información: Carlos Villarreal Pérez (PRI), Claudia Garza del Toro (Morena) y Mario Dávila Delgado (PAN), en Monclova; Sergio Lara Galván (PAN) y Román Alberto Cepeda (PRI) en Torreón, así como Roberto Piña Amaya (Morena) en Frontera.

IV. QUE NOS EXPLIQUEN

¿Qué pretexto pueden tener quienes aspiran a gobernar algunos de los municipios más poblados para no haber subido a estas alturas sus datos? Más aún: ¿con qué excusa podrían justificarse quienes actualmente fungen como alcaldes y buscan la reelección? Faltan dos días para que venza el plazo concedido para subir la información al portal y, quien no lo haga, podría ser sancionado. Ya veremos cómo cierran las estadísticas del ejercicio este domingo.

V. SALTAN CHISPAS

Los enterados de la grilla morenista nos dicen que, al menos por unos días, los estrategas de Cecilia Guadiana y Luis Fernando Salazar se van a cuidar mucho de no hacerlos coincidir en ningún evento público -y, de preferencia, tampoco en uno privado- porque no quieren correr el riesgo de que el encuentro termine muy mal. Los ánimos entre los candidatos del partido de moda al Senado de la República están caldeados porque, aunque en público aseguran que no les importa el lugar, lo cierto es que una y otro no tienen ningún problema en tener garantizado el hueso. De hecho, con lo que sí tienen problema es con lo contrario.

VI. POCA FE

Justamente por eso, se afirma, la heredera del extinto senador Guadiana estudia seriamente la posibilidad de combatir la decisión de regresarle a Salazar la primera posición en el orden de prelación de las fórmulas para la Cámara Alta y para ello ya consulta especialistas en derecho electoral. La pugna interna en Morena deja claro el nivel de la convicción que poseen ambos candidatos en la posibilidad de alzarse con el triunfo el próximo 2 de junio.

VII. NO HAY PA’ TODOS

En la Región Laguna podría replicarse en cualquier momento la estrategia que trae a todo mundo de cabeza en Jalisco. Nos referimos a la que promueve la agrupación “Confío en México” y que convoca a los electores de aquellos lares a votar por Xóchitl Gálvez para presidenta, y por Pablo Lemus (MC) para gobernador, pues eso sería “hacer algo útil” con el voto, afirman. En el caso de Torreón, se dice que quien anda en plan similar es Xavier Herrera pues, en el segmento territorial que tiene a cargo, cumple con hacer campaña a favor de Miguel Riquelme, pero se abstiene de empujar la candidatura a la alcaldía.

VIII. TRANSFORMANDO

A quien reconocieron entre las 30 mujeres de México que transforman al país es a la saltillense Rosario Sánchez Flores, científica e investigadora sénior del Instituto de Recursos Hídricos de Texas. La académica apareció en el libro “E.L.L.A.S. Transforman. Historias de mujeres cambiando el futuro, hoy”, el cual es publicado por Tack Editorial, con el apoyo de la plataforma Opinión 51. Rosario se ha posicionado como una de las voces con mayor influencia en el tema del agua y ahora fue reconocida por esta iniciativa.

IX. EL SELLO DE LA CASA

La inactividad de Elisa Catalina Villalobos, candidata del Partido Verde a la alcaldía de Saltillo, a quien prácticamente no se le conoce un solo acto de proselitismo, sin duda es de llamar la atención... pero siempre que no se conozcan los “usos y costumbres” del referido partido, replican observadores agudos de la actividad política local. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que el Verde es especialista en no hacer proselitismo durante toda la campaña, pero montar un eficaz operativo, el día de la jornada electoral, que no solamente le garantiza la supervivencia, sino un poco más. Habrá que estar atentos.