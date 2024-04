POLITICÓN: Vuelve Luis Fernando Salazar a su plan original, nadar de muertito, total ya tiene la senaduría en la bolsa

I. JÚBILO Y ALGARABÍA

Reacciones encontradas generó la resolución del Tribunal Electoral que ayer restituyó al lagunero Luis Fernando Salazar en la primera fórmula de las candidaturas morenistas al Senado por Coahuila. En el lado feliz, nos dicen, no había quien le ganara a los priistas. ¿Y eso por qué?, preguntará usted. Pues porque el fallo judicial −inapelable, por cierto− devuelve las cosas al “plan original”, es decir, el consistente en que Salazar nade de muertito y no le haga sombra a Miguel Ángel Riquelme para que llegue a la cámara alta por la ruta de la mayoría. Que no haga campaña, pues. Al cabo ya tiene la senaduría de minoría en la bolsa...

II. TAMBIÉN TRISTEZA

En el anverso de las emociones estaba, desde luego, la saltillense Cecilia Guadiana, quien ya se hacía sentada en la mesa de los políticos adultos. Pero no sólo ella, sino también el aspirante a alcalde por Torreón, Shamir Fernández, quien necesitaba a Salazar persiguiendo cada voto en la Perla de la Laguna para empujar su candidatura. Ahora que todo mundo da por sentado que el exniño azul se va a tirar a la hamaca, las caras desencajadas son la regla en el morenismo.

III. SIN DEBATE

Conforme se van conociendo los detalles del debate que sostendrán quienes aspiran a la alcaldía de Saltillo se confirma la hipótesis: lo del próximo domingo será aburrido a morir y carecerá de toda relevancia. Y como ocurrió a nivel federal, la responsabilidad de que eso vaya a ocurrir es, toda, de la autoridad electoral. En el caso local, afirman los enterados, la comisión que encabeza el consejero Juan Carlos Cisneros Ruiz decidió no socializar el tema, ni tomar en cuenta la opinión de nadie, además de esperarse, literalmente, hasta el cuarto para las doce para proponer el acuerdo con las reglas y el formato al Consejo General.

IV. ACARTONADOS

De acuerdo con las reglas definidas por el IEC, ni siquiera hace falta que las seis candidaturas involucradas en el ejercicio estén en el mismo lugar y hasta podrían pregrabar sus participaciones para que las reproduzcan en el orden sorteado, pues lo que se aprobó es la reinstauración del modelo más acartonado para −en realidad− no debatir. ¿Por qué el órgano que encabeza Rodrigo Paredes Lozano tendría interés en regresarnos al pasado en este rubro? Es pregunta sin ánimo de provocar debate.

V. FUTURO

Y del IEC hablando, dicen los observadores acuciosos del lenguaje no verbal que quien hace ya algunas semanas se ve mucho más relajada, e incluso interesada en involucrarse más en el trabajo institucional, es la consejera Beatriz Rodríguez Villanueva. La razón, afirman los pícaros, es que recién se despejaron sus dudas respecto de qué le depara el futuro cuando concluya su periodo como integrante del IEC, en octubre de 2025: una posición le espera en la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electoral. Y, aunque el cargo allí carezca de glamour, cualquier cosa es mejor que verse obligada a retomar el gis en un aula.

VI. DE CUIDADO

Lo que ocurre en la UAdeC en materia informática es mucho más grave de lo que parece, aseguran quienes atestiguan, hace ya varias semanas, el corredero de técnicos entre monitores, cables, módems y todo tipo de herramientas para instalar y operar los dispositivos computacionales que demanda la operación de prácticamente cualquier servicio en la casa de los lobos. Para todo efecto práctico, nos dicen, la Universidad está paralizada pues, en esencia, no se puede realizar ningún trámite.

VII. INCOMPETENCIA

Pero, se acota, el desbarajuste tiene nombre y apellido y ese es el de Carlos Casillas Gutiérrez, responsable del área, quien a estas alturas ha probado sobradamente su incompetencia. ¿Y cómo es que no se habían dado cuenta antes si ya lleva ahí tres años?, se preguntará usted. Pues, según nos explican, el “secreto” de Casillas es que durante el periodo de Salvador Hernández Vélez tenía una “sombra”, es decir, una persona que le resolvía todos los problemas y lo sacaba de apuros cada vez que metía la pata. Pero ahora ya no la tiene y todo está haciendo crisis. Habrá que seguir el tema de cerca.

VIII. NI A CUÁL IRLE

La teoría dice que la incursión de nuevos jugadores en el servicio de transporte local, vía las plataformas digitales, incentiva la competencia, amplía la oferta y mejora el servicio. Pero en Saltillo la teoría se ha topado con pared, pues si algo abunda son las quejas de usuarios de estos servicios que ya no pueden diferenciar entre una unidad que opera dentro de las plataformas y un taxi convencional. Habrá que echarle una buena pensada al asunto para buscar una respuesta satisfactoria al problema.

IX. YA MERITO

En cualquier momento saldrá el humo blanco en el feudo de Dulce Fuentes, comisionada Presidenta del ICAI, para que se ocupe la silla que permanece vacante en la Dirección General del organismo, desde que su anterior titular, Luis García Abusaíd, renunció de forma intempestiva. Los enterados del proceso afirman que la decisión tardó, pero valdrá la pena, pues a quien se le tiene echado el ojo para el puesto es alguien con sobradas credenciales en la materia, que ayudará a que el órgano garante del derecho a la información en Coahuila cobre “un segundo aire”. Habrá que ver si es cierta tanta belleza.