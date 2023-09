POLITICÓN: De cara al 2024, Isela Luévano le ‘come mandado’ al magisterio ligado al PRI

I. ESTRUCTURA

Una cosa hay que reconocerle a Isela Luévano Muñoz, secretaria general de la Sección 38 del SNTE, con mejor estructura le anda comiendo el mandado a los tricolores del sector magisterial. Naturalmente que la formación de grupos no es para tener una organización sindical que ayude a los profes de pie, para nada, más bien es con miras a los próximos procesos electorales del 2024: alcaldes, Presidente de la República y legisladores federales. Lo peor es que la estructura trabajará para el partido guinda, y para el tricolor durante el próximo año.

II. CONVULSO

Algo pasa en los tecnológicos, no sólo de Saltillo, sino de todo el país. El Tecnológico de México -sistema de tecnológicos a nivel nacional-, de Ramón Jiménez López, está convulso. No debe desviarse la atención del punto detonante de la manifestación de estudiantes y posterior plantón, pero sí hay que analizar por qué varios institutos del país han pasado por hechos similares de inconformidad de alumnos. La renuncia de María Gloria Hinojosa es sólo la punta del iceberg, y un reclamo que tenía meses gestándose. ¿Quién gana y quién pierde? Ahí está la respuesta.

III. CUENTAS POR COBRAR

Así como en el ISSSTE de Pedro Zenteno traen entre ceja y ceja a Martín Madrigal Ríos, subdelegado de Prestaciones, por irregularidades en la entrega de los cheques de pensiones, hay también una revisión a las cuentas por cobrar. El retraso de varios años en la Secretaría de Salud, de Roberto Bernal, nomás no se ha liquidado, y urge que lo haga, porque hay corte de caja. Zenteno no ha querido negociar ese saldo pendiente, y pues anda el estira y afloja, porque el autodenominado gobierno de la 4T no envía nada, pero eso sí, son buenos para cobrar.

IV. RETRASO

A quien se le anda haciendo tarde -dicen los profes- es a Francisco Saracho. El Secretario de Educación anunció hace dos semanas que llegarían los libros adquiridos por Coahuila, para sustituir los de la SEP, a las escuelas de toda la entidad. Sin embargo, es fecha que no llegan a todas las escuelas y tampoco a todos los grados. Los docentes por su parte recibieron un sitio web para consultar los libros en línea, pero la queja generalizada es que no pueden entrar para visualizarlos. Todos tienen indicaciones de iniciar en octubre, ¿así cómo?

V. CARAS NUEVAS

Más mujeres integró Carlos Robles al PRI Estatal en las diferentes carteras. Son -ahora sí- nuevas caras como Rocío Ramos y María José Arroyo. Además se integran Raúl López, Melchor Cepeda y Maru Calderón, la diputada local, quien llega a la cartera de Asuntos Migratorios, hoy en día, un tema importante. Robles ratificó en el puesto de Comunicación a Gerónimo “Cande” Reza. El nuevo equipo de Robles tiene desde juventud hasta experiencia. Veremos cómo funciona rumbo a la elección del 2024, en donde se eligen de manera local a los alcaldes.

VI. BAJO EL BRAZO

Si traer un amparo bajo el brazo es incómodo cuando se viaja, nomás imagínese a Samuel García Sepúlveda, que dijo: “una, dos, tres, por mí y por toda mi parentela”. El gobernador de Nuevo León promovió -y extrañamente le conceden- amparos para sus padres, hermanos, suegros, esposa, cuñados y esposo de su cuñada, por denuncias sobre una red de empresas factureras, de las cuales hay mucha tela de dónde cortar. ¿Será el principio del fin a las aspiraciones de “Samy” a la Presidencia de la República? Nadie lo quiere metido en el 2024.

VII.NORTEÑOS

Los emecistas de Dante Delgado sí van a tener candidato a la Presidencia: empiezan los registros el viernes. Habrá que estar atentos a si Samuel García, Luis Donaldo Colosio júnior, Enrique Alfaro y Mariana Rodríguez se apuntan. También habrá qué ver si para esas fechas Marcelo Ebrard les da el sí a los naranjas. El más adelantado en la contienda interna es Samuel, con bardas por todo Nuevo León en color naranja que dicen que México ya necesita un presidente norteño. Las aspirantes Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum no son de por estos rumbos.