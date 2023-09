POLITICÓN: ¿Abandono del PT fue simulación? La cercanía entre Ricardo Mejía y Alberto Anaya

I. ¿FUE SIMULACIÓN?

¿Fue una simulación o definitivamente no les importa el qué dirán? Hablamos de Alberto Anaya, eterno dueño-dirigente del Partido del Trabajo, y Ricardo Mejía. Para refrescar la memoria: Anaya dejó a Mejía colgado de la brocha en la elección para gobernador -en gran parte porque nunca levantó en las encuestas-, para darle su apoyo incondicional a Armando Guadiana y de paso cerrar pacto de Morena rumbo al 2024. Ahora se dejan ver juntos Anaya y Mejía, como si nada hubiera pasado. Hay intenciones de que el PT vaya solo en algunos municipios y acompañado de los guindos y el PVEM en las candidaturas al Congreso de la Unión. ¿Andará pactando una pluri el dirigente estatal rojillo?

II. DOS AMOS

Por lo mismo, por la alianza que hará con Morena en el 2024 a nivel nacional, Pepe Cuco Sandoval anda muy callado y apartado de los tricolores. Bien dice el dicho que a quien a dos amos sirve, con alguno queda mal. Le va a quedar mal al PRI. Lo cierto es que en la siguiente administración no tendrán posiciones como la Procuraduría del Medio Ambiente, de Javier Rodríguez.

III. EVALUACIÓN

Una evaluación por parte del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Armando Gutiérrez se realizó al municipio de Ramos Arizpe, de Chema Morales. En la sede de la Cámara de Comercio, los integrantes del Consejo encabezado por Gutiérrez, revisaron que este municipio tiene ahora su propio armamento y equipo como 35 nuevas patrullas que se adquirieron. Pero lo que mantiene el control de la seguridad es que han dividido a su corporación municipal en diferentes agrupaciones especializadas. La Dirección de Seguridad de Rolando Álvarez dirige la Policía Verde, la Policía Rosa, el agrupamiento K9 y la Policía Industrial. Esta última, que sigue creciendo, es la que más interesa a empresarios.

IV. AFILIADOS

También a quien le andan comiendo el mandado en eso de sus territorios es al líder de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, José Luis López. Cuentan que los rojillos están visitando colonias y áreas rurales que antes estaban totalmente identificadas con la UNTA de López Cepeda. Les andan pidiendo la credencial de elector para afiliarlos.

V. EN EVIDENCIA

Que la alcaldesa de Múzquiz, Tania Flores, por querer promover a su hermano, Antonio Flores, diputado local electo, deja mal parado al Gobierno de la 4T. Hace poco más de un año una fuerte lluvia cayó sobre este municipio e inundó diferentes colonias y el centro de la ciudad. Pero además dañó sensiblemente la tubería de agua potable y los pozos, quedando el pueblo sin servicio. Ahora se anuncia que Antonio va a poner la maquinaria y mano de obra, mientras que el municipio ayudará con los materiales para colocar la tubería que falta. Tania lanzó un SOS al Gobierno Federal para que a través de Conagua de Germán Martínez ayudara, pero nunca la escucharon. Ahora los pone en evidencia del abandono de los municipios.

VI. BOTAS Y SOMBRERO

Como que eso de la ciudad más vaquera, que es Saltillo, se está poniendo de moda hasta en los partidos políticos. El PRD de Mary Telma Guajardo le apuesta a la identidad norteña con un espectacular sobre el bulevar Carranza antes de llegar a Ramos Arizpe. ¿Será que como en tiempos de Enrique Martínez y Martínez, las botas y el sombrero se pondrán de moda entre la clase política?

VII. PRESUPUESTO

Dado el abandono presupuestal, no para el 2024, sino desde la llegada de la 4T, el gobernador Miguel Riquelme reconoció la función de los alcaldes a poco más de dos meses de dejar el cargo. El año próximo no habrá inversión en carreteras nuevas, mejoramiento de las existentes o al menos primeras etapas de proyectos, igual que en los cinco años anteriores. Y es que como dice el Gobernador de Coahuila, se han tenido que rascar con sus propias uñas la administración estatal y los gobiernos municipales. Lo que sí hay garantía de que seguirá igual con Manolo Jiménez es la seguridad. Incluso Riquelme advierte a criminales: no por ser época de transición se olvidarán de la prioridad.

VIII. SE CALLAN LA BOCA

“’Guarden silencio, les damos unos cargos y se callan la boca’: yo jamás voy a aceptar eso”: Marcelo Ebrard. El ex canciller salió muy respondón y no acepta ni siquiera ser coordinador de los futuros senadores de Morena. El mensaje fue claro para AMLO, Claudia Sheinbaum y Mario Delgado. Además reflexiona que el Morena de ahora es como el PRI del pasado, que pedía disciplina.