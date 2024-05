POLITICÓN: ¿Desdeñó Sheinbaum a Cecy Guadiana en mitin y en comida?

I. ¿SORPRESA?

El control de la narrativa es el gran reto de Movimiento Ciudadano luego de la tragedia ocurrida el miércoles pasado en San Pedro Garza García, NL, en el cierre de campaña de Lorenia Canavati, candidata a la alcaldía en dicho municipio. El problema central de Jorge Máynez es que los videos que circulan con profusión en las redes sociales no lo dibujan como un héroe y, aun cuando cualquiera pueda reconocer que en situaciones similares habría hecho lo mismo -correr para salvarse- lo cierto es que resulta muy sencillo instalar la idea contraria en la discusión colectiva y que el aspirante presidencial termine siendo un villano.

II. NEGLIGENCIA

Por otro lado, que el gobernador fosfo-fosfo, Samuel García, afirme que el evento meteorológico “les tomó por sorpresa”, es decir, que era un hecho imprevisible, tampoco parece estar ayudando a contrarrestar la crítica. Y es que con 9 personas fallecidas, decenas de lesionados y heridos que aún se encuentran en el hospital, resulta muy difícil revertir la narrativa. Habrá que ver, sin embargo, si el evento finalmente le pasa factura a MC y en qué medida.

III. ¿HABÍA CANDIDATO?

Ayer se registró la segunda declinación de un candidato de MC en la Región Sureste a favor de un aspirante tricolor. Fidel Valdés Cruz, abanderado de dicho partido en Arteaga, decidió aventar la toalla para apoyar las aspiraciones de Ana Karen Sánchez, integrante del “Clan de los Durán” en dicha demarcación. La sorpresa para muchos fue, desde luego, enterarse de que el partido naranja tenía un candidato registrado en Arteaga, pues hasta el anuncio de ayer no se tenía noticia de su existencia. ¿Andarán muy nerviosos los Durán que intentan estos “golpes publicitarios”?

IV. VIVITA Y COLEANDO

Por cierto que, si la “renuncia” de Valdés Cruz va a ser como la realizada por Cristina Victoria Palma en Ramos Arizpe, el pasado 14 de mayo, quién sabe cuál será el propósito de estas “declinaciones”. Y es que, hasta ayer, Victoria Palma seguía siendo candidata a la alcaldía y ocupando el primer lugar en la lista de “pluris” para integrar el próximo Cabildo. Para decirlo más claro: ni uno solo de los votos que reciba MC en Ramos se le va a contar al aspirante tricolor Tomás Gutiérrez.

V. NADO LIBRE

El que no parece necesitar que nadie decline a su favor es el aspirante tricolor a la alcaldía de Saltillo, Javier Díaz, pues de acuerdo con quienes dicen tener en su poder las encuestas “buenas”, la capital del sarape es uno de los pocos municipios donde no hay focos de alerta encendidos para la coalición PRI-PRD-UDC. De hecho, se comenta -medio en broma, medio en serio- que la única preocupación en el horizonte del priista debe ser cómo le va a hacer para administrar a las “estrellitas” que, por la vía plurinominal, van a llegar al Cabildo que encabezará a partir del primer día de enero próximo. ¿Será?

VI. ¿PREFERIDO?

La forma es fondo, decía un clásico de la política mexicana y si se lee con esta premisa la visita que Claudia Sheinbaum realizó ayer a Saltillo, parece muy claro cuál de los dos aspirantes morenistas a la senaduría por Coahuila tiene el respaldo de la dirigencia del partido de moda. Juzgue usted: para evitar hostilidades en el Parque Las Maravillas, Cecilia Guadiana y Luis Fernando Salazar fueron sentados en grupos de sillas separados... y Sheinbaum se sentó al lado del lagunero.

VII. MÁS CLARO...

Además de lo anterior, luego del evento masivo la candidata presidencial fue a comer a un conocido restaurante del norte de la ciudad con un reducido grupo de colaboradores y candidatos, entre los cuales estuvo Salazar. A la citada mesa se invitó incluso a los candidatos a senadores por Nuevo León y también a Tatiana Clouthier, pero Cecilia Guadiana no estuvo presente. No hace falta preguntar las razones detrás del hecho, pues lo ocurrido ayer confirma todos los rumores que han circulado en las últimas semanas: no solo es el morenismo local el que ya no tolera a la saltillense, sino que la cúpula nacional coincide con ellos.

VIII. LARGA VIDA

El prestigiado abogado José Fuentes García celebró su cumpleaños rodeado de amigos selectos, entre ellos el exgobernador Rogelio Montemayor, el cronista Armando Fuentes Aguirre “Catón”, Valeriano Valdés Cabello y Jesús Sotomayor. Todos ellos se reunieron para celebrar la vida y trayectoria de Fuentes en el ámbito jurídico. Don Pepe, maestro de muchos abogados y servidores públicos, no solo enseñó derecho, sino también valores para la vida.

IX. DESEO

Hemos comentado el creciente cacicazgo de la familia Durán en Arteaga, facilitado por las estructuras de poder y partidos. El control y abuso, dicen, abarca varias áreas del ayuntamiento. El alcalde, Ramiro Durán García, apareció en redes afirmando que no posee pipas y que atiende personalmente las quejas de falta de agua. Mientras tanto, las oficinas de Simas frecuentemente están cerradas con el letrero: “cerrado por auditoría”. El auditor superior debe estar atento, cumplir su función fiscalizadora y de paso con el deseo del Simas: una auditoría.