POLITICÓN: El mensaje de AMLO que no gustó a los morenistas en Coahuila

I. SIN FUTURO

Más claro ni el agua, el pleito de Andrés Manuel López Obrador y Alonso Ancira no está resuelto y se están llevando de encuentro a miles de trabajadores de la Región Centro de Coahuila, quienes están migrando a Saltillo, Ramos Arizpe, Monterrey y Estados Unidos. Pero el meollo del asunto es la deuda que tiene todavía Ancira de 100 millones de dólares por pasarse de listo −según dice AMLO− vendiendo la planta chatarra de Agronitrogenados a un sobreprecio a Pemex. En resumen: no hay solución en un corto tiempo y el dueño de la acerera le está apostando al cambio de gobierno. Porque además, dice el Presidente que sea quien sea que quiera rescatar Altos Hornos de México, no va a poder con la deuda.

II. MUY FUERTE

Al menos para el empresario hotelero y expresidente de la Canacintra, Héctor Horacio Dávila, los alumnos del ITS deben retirar el plantón del bulevar Venustiano Carranza. “Ya basta, ya estuvo”. Incluso lanzó una advertencia: que estaban identificadas algunas de las personas del movimiento y que no serían contratadas por empresas locales a su egreso del ITS. Muy fuerte, pero la justificación es que el movimiento está afectando a casi un millón de saltillenses.

III. ¿CÓMO ESTUVO?

El cumpleaños de Javier Díaz ha causado expectativa en el ambiente político. ¿Cómo estuvo y quién estuvo?, ¿ya fue destape o recibió alguna oferta?, ¿nomás fue un convite entre amigos? En fin, son tantas las preguntas que habría que hacerse en torno del secretario de Inclusión y Desarrollo Social. No llegó al puesto por casualidad y sólo para cumplir un periodo que falta a la administración actual, dicen algunos. Basta saber que de esta Secretaría salió a la candidatura el gobernador electo Manolo Jiménez. Javier tiene perfil para lo que venga, cargo local o federal, porque además la cercanía con la gente ahora lo ha puesto como prospecto.

IV. DE FONDO

En donde sí va a tener que meter bastante reingeniería la próxima legislatura es en la Fiscalía General de Gerardo Márquez. No hay muchas situaciones de fondo y de estructura que hacen que nomás no se avance en el castigo de los delitos que se cometen. Algo sucede con los ministerios públicos, definitivamente se requiere de una limpia o que se pongan a trabajar.

V. HERENCIAS*

Cuentan que a algunos morenistas del estado les cayó el saco y no les gustó una publicación del presidente Andrés Manuel López Obrador. Dice el mensaje: “No porque soy amigo o pariente de un político, ya con eso voy a aspirar a un cargo. Eso es desprecio a la política, que es un oficio, y una falta de respeto al pueblo”. Y esto va en consonancia de lo que dice Mario Delgado: que se está invitando a los obradoristas y otros grupos, pero no para repartir puestos, sino para trabajar. El buen entendedor reacciona a que ninguno de los puestos de elección popular es heredable. Además −y en esto debe meterse también Diego del Bosque− el que quiera ser elegido candidato que trabaje.

VI. ¿JUNTOS O SEPARADOS?

A los azules, tricolores y los pocos que hay amarillos no les queda claro todavía cómo van a trabajar en Coahuila estos tres partidos. Elisa Maldonado y Carlos Robles tienen claro sólo que la posibilidad de reelección es real para muchos alcaldes, pero el meollo es si van en alianza o cada uno por su lado. Todavía la moneda está en el aire, así que no dude que a nivel estado nomás vayan juntos en donde planean vencer a Morena.

VII. DISCULPAS

Otra de las peticiones de los estudiantes del Tecnológico de Saltillo, fuera de lo que puede resolver el Tecnológico Nacional de México, era una disculpa pública por haber utilizado el frontispicio como área VIP para ver el concierto del Grupo Frontera el pasado 14 de septiembre dentro de los festejos patrios. El gobernador Miguel Riquelme dijo que los estudiantes del Tec Saltillo se merecen una disculpa pública de todos. Ahora queda en manos de alumnos y directivos retirar el plantón del bulevar Venustiano Carranza, y si éste continúa con negociaciones y diálogo, como hasta ahora, podrá hacerse en áreas de la propia institución, sin afectar la circulación.

VIII. SIN ESPECULACIÓN

En La Laguna, donde inicia la actividad semanal el gobernador Riquelme, dio una explicación del porqué no estaba acompañándolo el alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda. El edil tuvo una situación personal y por eso su ausencia. Con esto se anula toda especulación. Además, Riquelme reafirmó en cada evento al que asistió su colaboración con Román, además de la buena relación que hay entre el alcalde de Torreón y el gobernador electo, Manolo Jiménez.

IX. CONGRUENTE

Que Manolo Jiménez, siendo congruente con lo que ha expuesto antes, no va a tener una administración de ocurrencias, por el contrario, será de planeación y orden. Acaba de dar a conocer que en el tema de seguridad −no de los más importantes de su plan de gobierno− anda preparando todo para los siguientes seis años, desde la compra de patrullas, vehículos tácticos para el combate a la delincuencia, y también las mejoras para el personal que labora en el área. Está delineando los ejes principales en seguridad y otros temas, apoyado por expertos. El gobernador electo sabe que gran parte de los votos depositados a su favor fue porque garantiza continuidad en la tranquilidad del estado.