POLITICÓN: Promueven a Claudia y de paso a hija de Guadiana rumbo al 2024

I. DE MAL EN PEOR

El líder morenista en el estado va de mal en peor. Para salir al paso de las críticas a sus legisladores por no defender el Presupuesto 2024 para Coahuila, Diego del Bosque dice que es porque hay corrupción, pero pone como ejemplo lo que dice el legislador independiente, Rodolfo Walss, ni siquiera uno de su propio partido. Pero Del Bosque no cuenta con que el recorte fue sí a las participaciones y aportaciones al Gobierno Estatal y municipios, pero también el que ejercerán las dependencias federales −o lo que queda de ellas− establecidas en el estado. ¿Acaso el dinero de carreteras lo ejerce el estado? No. Lo hace la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT). ¡Qué mal se ve Diego!

II. VACUNACIÓN

Que ya viene la vacuna contra la influenza −en octubre es la aplicación en todo el país de manera gratuita−, sin embargo, de la del COVID-19 no se dice nada. Ahora con la novedad de que la Cofepris está autorizando la compra de vacunas, seguramente la administración federal se desentendió de comprar para toda la población y dejará abierto el mercado para que también las entidades le entren al gasto. A ver qué dicen Claudia Garza y Roberto Bernal al respecto.

III. LOLITA Y DOLORES

Los que siempre han estado muy callados son Manuel Bartlett y su gente de la CFE. Cuando empezaron la entrega de contratos sin licitación, bajo el método que dijo el presidente AMLO, para la compra de carbón en Coahuila, se supo que muchos de los proveedores eran investigados por la Auditoría Superior de la Federación. Al menos once de los proveedores seleccionados por CFE tienen abiertos procesos por no pagar al IMSS y a la Secretaría de Hacienda las respectivas cuotas para trabajadores e impuestos. Llegó Bartlett y el asunto quedó en el aire. En esta lista estaba la minera del diputado electo Antonio Flores. ¿Ya estarán al corriente con Lolita o seguirán con Dolores?

IV. SEÑALES

¿Cómo tomaría Edna Dávalos el mensaje que le dieron: “será un gusto contar con la experiencia de Edna en el Congreso los próximos tres años”? Ganó la reelección, pero no se rinde en eso de ser considerada para la alcaldía. Sin embargo, desde arriba le mandan señales de que su lugar, por ahora, está en el Legislativo, aunque en Ramos Arizpe la moneda siga en el aire respecto a si será hombre o mujer el próximo candidato.

V. TESTARUDO

Si no fuera por lo testarudo de mandar casi todo el recurso para obras públicas a revivir los trenes de pasajeros en el sur del país, hoy Andrés Manuel López Obrador tendría más popularidad de la que tiene. Las obras de los trenes dejan −como todas− personas satisfechas y también conformes por doquier. Hoy el norte de México está abandonado y llega lo mínimo de Presupuesto Federal porque la mayoría se destina a las obras que AMLO decretó como prioritarias. Van dando resultados para el sur, pero el costo lo está asumiendo el norte. Los legisladores federales y el mismo partido Morena, más los gobernadores guindos como David Monreal de Zacatecas y Américo Villarreal de Tamaulipas, tienen que aguantar callados.

VI. ESCENA

Van a tener que trabajar mucho los líderes de Morena y dejar todo preparado para cuando llegue Claudia Sheinbaum. Anda firmando acuerdos de unidad por todo el país; primero en las entidades donde habrá elección de gobernador y después en el resto. Acá el proceso será complicado. Nomás imagine esta escena, Claudia sentada en medio con Mario Delgado, al lado derecho −aunque son de izquierda− Diego del Bosque y Armando Guadiana y en el otro extremo y juntos, Pepe Cuco Sandoval, Ricardo Mejía y Lenin Pérez. No se lo pierda.

VII. MISMO PELIGRO

Que Rubén Moreira, diputado federal, va a mandar citar a Rosa Icela Rodríguez, todavía secretaria de Seguridad, y al comisario de la Guardia Nacional, David Córdova, por el robo de vehículos y asaltos en la carretera 57, en el tramo entre Nuevo León y San Luis Potosí, pero también muy colindante con Coahuila. En esta carretera del miedo asesinaron al empresario saltillense Lorenzo Mario González y hubo un secuestro masivo de migrantes. ¿Qué más tiene qué pasar para que los gobernadores de Nuevo León y San Luis Potosí, más la Guardia Nacional se encarguen de hacer su chamba? Ni modo de tomar otra carretera, si en la mayoría está el mismo peligro.

VIII. EN ORDEN

Allá por la región Carbonífera especulan sobre el futuro de los organismos operadores de agua, en la mayoría la administración es sencilla: lo que entra sale, y tan, tan. Pero cuentan conocedores que Jordi Bosch anda merodeando junto con sus jefes para saber si se hace cargo de todo y poner en orden la distribución, la eficiencia y, sobre todo, las finanzas.

IX. INTEGRADA*

A Cecilia Guadiana le están dando un empujoncito para que logre alguna candidatura a cargo público de las muchas que se repartirán en el 2024, o por lo menos para que la gente empiece a conocerla en el estado. La hija del senador Armando Guadiana recibió nombramiento como integrante del Consejo Consultivo del Movimiento Nacional de Mujeres. Aunque esta organización tiene como fin oficial que más mujeres lleguen a cargos públicos y que estén libres de violencia, también busca promover a Claudia Sheinbaum rumbo a la elección presidencial. En esa misma organización está la senadora Olga Sánchez y otras dirigentes de Morena, de tal manera que arranca con el pie derecho. Veremos si aprovecha el cargo honorario.