POLITICÓN: En primera crisis de Sheinbaum... ¿habrá responsables?

1. ASIGNATURA PENDIENTE

En las últimas horas, las noticias sobre enfrentamientos entre la delincuencia organizada y las autoridades de seguridad en varios estados del país han puesto de relieve la gravedad de una situación que sigue desbordándose. Las amenazas y ataques contra funcionarios de seguridad persisten, como el lamentable asesinato del secretario de Seguridad Pública de Tulum, en el estado de Quintana Roo, gobernado por la morenista Mara Lezama. Los atentos observadores nos señalan que esta inestabilidad sigue siendo una asignatura pendiente más de la 4T.

2. CONTRASTE

En contraste, en Coahuila la situación es distinta. El clima de tranquilidad que ha prevalecido durante la última década se atribuye al trabajo constante y la firmeza de las autoridades locales. El secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez, sigue de cerca los desafíos a nivel nacional, mientras se enfoca en reforzar los esfuerzos de seguridad para evitar cualquier desestabilización. En este contexto, nos dicen que no se bajará la guardia, porque aunque afuera la situación sigue siendo peligrosa, Coahuila se mantiene como un oasis de seguridad.

3. CASO DE ÉXITO

Entre las iniciativas que se consideran positivas -y hasta exitosa-, destaca la creación de grupos de seguridad en WhatsApp. Esta política fue implementada cuando Federico Fernández estaba al frente de la seguridad en Saltillo, y nos dicen que una de las piezas clave de su funcionamiento fue Eduardo Medrano, el regidor priista que también lidera el PRI municipal. El ahora fiscal ha señalado que no todo es perfecto, pero siempre hay margen para mejorar, y esa tarea se lleva a cabo día a día, lo que ha permitido la tranquilidad que hoy se disfruta. Ahí se las dejo.

4. ¿OTRO AYOTZINAPA?

Lo ocurrido en Teuchitlán ha sido comparado por algunos analistas con Ayotzinapa. La magnitud del horror descubierto, sumada a la falta de acción contundente del gobierno federal, ha levantado serias dudas sobre el manejo de la crisis. Desde el principio, la administración de Claudia Sheinbaum ha intentado minimizar los hechos, pero las evidencias apuntan a una red de complicidades que involucra desde autoridades locales hasta niveles más altos. Es la primera gran crisis que enfrenta la presidenta... ¿Habrá responsables?

5. BATALLA POR EL CONTROL...

El conflicto entre Antonio Attolini y Cecilia Guadiana continúa, y la guerra de boletines no da tregua. Attolini celebró la resolución del INE, que desechó las medidas cautelares en su contra, asegurando que no hay pruebas de violencia política en razón de género. Confiado en la libertad de expresión, subraya que la crítica política no es violencia. Sin embargo, nos comentan que el diputado sigue de cerca el desarrollo del procedimiento, mientras la batalla por el control del relato sigue intensificándose.

6. DE LA NARRATIVA

En respuesta, Cecilia Guadiana aclaró que, lejos de ser una victoria, la resolución del INE solo desechó las medidas cautelares, sin cerrar el caso. La senadora insistió en que el procedimiento sigue en curso y negó que haya exoneración alguna. En su boletín, reafirmó su compromiso con la legalidad y la defensa de los derechos de las mujeres. Mientras tanto, la disputa continúa, y ambos siguen enviando mensajes claros de que el conflicto político entre ellos, lejos de terminar, sigue siendo una constante. ¿Habrá quien logre imponer el orden?

7. VERSIÓN PRELIMINAR

Ayer mencionábamos el documento que se difundió en el círculo político-electoral sobre la designación de los magistrados y magistradas de los tribunales electorales. En él, la Comisión de Justicia, presidida por el chihuahuense Javier Corral, había decidido eliminar a los varones del proceso y dejar solo a mujeres en la competencia. Sin embargo, al final dieron un paso atrás y recularon. Nos dicen que fue por las críticas y señalamientos sobre los errores del documento. Y es que, claro, resultó ser solo una versión preliminar. ¿A quién quieren engañar?

8. COMPARECENCIAS EN EL SENADO

El documento enviado por la Comisión de Justicia a la Mesa Directiva, presidida por Gerardo Fernández Noroña, confirma que las comparecencias comienzan este lunes. Para Coahuila, 20 personas figuran en la lista: 12 hombres y 8 mujeres, quienes serán entrevistados el jueves 27 de marzo. Habrá que estar atentos al desarrollo de este proceso, que por ahora está marcado por especulaciones e intentos de influir desde fuera. Algunos dicen que es normal; otros aseguran que es solo el adelanto de lo que se viene.