POLITICÓN: La lucha en redes para posicionarse por la UAdeC

I. NO HAY

En Morena, de Diego del Bosque, siguen deshojando la margarita, y más que nada, rascándole al reciclaje, porque no hay gallo que pueda competir por Saltillo. Armando Guadiana fue el candidato en su última participación en elecciones municipales, pero tuvo la misma suerte que en el proceso de gobernador, perdió frente al PRI. La selección estaría enfocada entonces a que pueda ser alguien de la iniciativa privada, que rompa con el esquema político y esté más dirigido a ofrecer solución a una problemática de la ciudad con una visión futurista. ¿Quién se apunta?

II. PROMOTOR

Está visto que el principal promotor de Luis Fernando Salazar es Tanech Sánchez, representante del partido en el estado. Es obvio -dicen los malquerientes- si a partir de esta relación hoy la esposa de Tanech está en el Cabildo de Torreón y quiere también postularse en el próximo proceso, ya sea a la alcaldía, o a una diputación federal. Pero los morenos tienen que reflexionar ¿está Tanech generando la unidad que pregonan con eventos partidistas de promoción de imagen de Luis Fernando? Porque para muchos la percepción es que nomás abona a la desunión.

III. EL FAVORITO

Se vuela la barda Samuel García. El gobernador fosfo fosfo de Nuevo León todavía no resuelve cómo se va a quedar su estado, si en manos de su gente o de los tricolores, y está asegurando que se va a convertir en el favorito de la gente, a decir de Xóchitl Gálvez, sólo está visto que es el favorito de Andrés Manuel López Obrador, porque él lo destapó y lo hizo –como a la señora “X”– crecer en aceptación. Pero la aparición de Samuel en la carrera de 2024 da la sensación de que un piloto de Fórmula Uno se sube a un vocho para competir en el Gran Premio.

IV. CRISIS MIGRATORIA

El problema de la crisis migratoria en la frontera parece ahora convertirse en algo similar a un videojuego, primero por el poco valor que dan las autoridades a las vidas de las personas que quieren llegar a Estados Unidos y segundo, porque tampoco se hace nada. El gobierno de Greg Abbott en Texas se empeña en poner barreras físicas para impedir el paso de migrantes, ellos por el contrario buscan “superar el reto”. Primero los alambres de púas, luego las boyas en el río y ahora contenedores en filas formando una pared como muro fronterizo.

V. REÑIDO*

Está reñida en redes sociales la competencia entre Octavio Pimentel, Jorge Alanís, Alfonso Yáñez y Sandra López, en Torreón. Todos buscan llegar lo mejor posicionados entre los jóvenes universitarios, y el tiempo apremia, porque iniciando el año también comienza el relevo para Salvador Hernández Vélez en la rectoría. Habrá que decir que son sus redes sociales personales, pero hablan mucho de la Universidad Autónoma de Coahuila. No es una casualidad el repentino gusto por hacerse notar, todo está planeado para llegar al momento indicado, pero nadie sabe quién será el elegido.

VI. ‘ENTRAMPADO’

Desde el 5 de octubre, cuando Jafia Pacheco dejó la dirigencia del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción, el órgano colegiado sesiona sólo con cuatro elementos, cuando la Ley marca a cinco integrantes. El asunto sigue “entrampado” porque en el Congreso -a donde ya le enviaron notificación- no se ha nombrado Comité Seleccionador para sustituir al consejero ciudadano que falta. La afectación es que el órgano debe funcionar con cinco, y no con cuatro. Habrá que medir y ver las consecuencias. Y que la Comisión haga su chamba.

VII. RECORTES

Sin poder meter las manos están los diputados federales de Coahuila en la conformación del Presupuesto de Egresos. De acuerdo con Blas Flores, secretario de Finanzas, 23 mil millones de pesos no llegaron en la era de la Cuarta Transformación. Aprobaron los diputados de Morena de Mario Delgado otro recorte más, el más grave es al Poder Judicial y al INE, pero van incluidos los estados y municipios. El dinero irá a parar al barril sin fondo llamado Pemex, a las obras del tren en el sur y a la SEP, aunque se explica la aplicación final.