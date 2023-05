POLITICÓN: Morenistas y petistas, ¿un mismo equipo?

I. SE PASAN

Hace un par de semanas le comentamos en este espacio cómo el coordinador de la campaña morenista en Coahuila, Jonathan Ávalos, envió a sus huestes la instrucción de cesar los ataques contra “El Tigre” Mejía “ante la posibilidad de caminar juntos por la transformación de Coahuila”. Pero, según parece, hubo quienes entendieron que lo de “caminar juntos” implicaba darle luz verde a la militancia para que apoye la campaña que prefiera. O al menos eso puede entenderse del evento dominical en el cual un grupo de morenistas de la Región Centro ya de plano se fue con todo y chaleco a echarle porras al candidato del PT.

II. ‘LA FÓRMULA FLORES’

También puede ser, nos dicen pícaros observadores de la actividad política, que la muzquense Tania Flores haya convencido al morenismo comarcano de que la contienda importante es la del año próximo −cuando sí andarán juntos morenistas y petistas− y por lo pronto hay que dejar en libertad a la gente para que el cada vez más cercano 4 de junio crucen la casilla que más les lata... eso sí: nada más que no se olviden de que son “un mismo equipo”.

III. YA HIZO CALLO

Y en la campaña morenista andando, dicen los que de todos los chismes se enteran, que al “Viejo del Sombrerón”, Armando Guadiana, no solamente le están dando la espalda algunos militantes morenistas, sino que también en el seno de su familia ha resurgido un conflicto que lo conduce al peor de los predicamentos en que puede encontrarse un candidato: no ser capaz de convencer ni siquiera a sus familiares más cercanos de apoyarle en sus aspiraciones... Aunque, se dice también, no es la primera ocasión que le ocurre algo similar y entonces, pues tal vez ya lo tenga dominado.

IV. SIN SUCESOR

Donde la felicidad familiar también está empañada es en la FCA Saltillo, pues luego de la pataleta pública realizada por Jesús Montalvo y su esposa, Yazmín Cervantes −y a la cual se vieron obligados a ponerle pausa− no solamente quedó claro el fracaso de su intento por conseguir la reelección eterna al frente de la que consideran “su Facultad”, sino que ya comenzaron a crecerles los enanos y eso implica que la posibilidad de heredar la corona se esfumó.

V. SILLA

Otro territorio en el que sigue instalado el conflicto es el del IEC de Rodrigo Paredes. Según nos comentan, el consejero presidente se encuentra en una cruzada para deshacerse del secretario ejecutivo que “le heredaron”. Nada nuevo es que quien asume la presidencia de un órgano como el electoral quiera llevar a “su” gente a una posición estratégica como esta. Con lo avanzado que se encuentra el proceso electoral, sin embargo, cabría esperar que al menos se esperara a que concluya el conteo de los votos. Pero no: dicen que a don Rodrigo le corre mucha prisa y le urge ver la silla vacante.

VI. OTRO STRIKE

No fueron ocho, sino nueve los ministros de la Suprema Corte de Justicia, que encabeza Norma Piña, quienes votaron por declarar la inconstitucionalidad de la primera parte del famoso “Plan B” del presidente López Obrador. Pese al activismo desplegado desde Palacio Nacional, ahora ni el expresidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, estuvo de acuerdo en avalar las reformas que se hicieron vía fast track. ¿Un anticipo de lo que viene?

VII. ¿SE LES OLVIDÓ?

Donde la fecha correspondiente al Día de las Madres parece no tener mayor relevancia es en el Instituto Municipal de Cultura, de Leticia Rodarte Rangel. Y es que mientras en Ramos Arizpe se anunció la presencia de Mijares para esa fecha, y en Torreón ya esperan a Grupo Pesado, en Saltillo nada se ha dicho y la inquietud y las críticas van creciendo conforme se acerca la celebración del 10 de mayo... ¿O acaso tienen preparada una sorpresa que nos va a dejar a todos con la boca abierta? Habrá que esperar y ver qué se sacan mañana de la chistera o si, como lo plantean los críticos, se les olvidó la fecha.

VIII. HOMENAJE

Lorenzo Burciaga fue, nadie lo duda, un opositor que se ganó el respeto de propios y extraños y eso se lo reconocieron ayer excompañeros de partido durante un homenaje en el que no escatimaron elogios al recordar su largo trayecto como miembro y dirigente del PAN. Aunque, decía alguien ayer mismo, tal vez no hubiera estado muy de acuerdo con eso que dijo Esther Quintana, de que siempre fue un individuo “echado para adelante”.

IX. PASA LA RECETA, COMPA

El gobierno fosfo-fosfo que encabeza Samuel García anda presumiendo ruidosamente que en el primer tercio del año va a la cabeza −y por mucho− en la generación de empleos formales a nivel nacional. Y la verdad que ni cómo negarles la estrella, si entre enero y abril uno de cada 10 nuevos puestos de trabajo registrados ante el IMSS, en todo el país, se generó en Nuevo León. Por cierto, que el segundo lugar es Jalisco y entre ambas entidades −gobernadas por Movimiento Ciudadano− han generado la quinta parte de todos los nuevos puestos que cotizan al IMSS. Nada mal para un partido que sólo gobierna dos entidades.