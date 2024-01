POLITICÓN: Pacto de unión entre los tiradores por la rectoría de la UAdeC

I. PACTO DE UNIÓN

De cara a la sucesión en la rectoría de la Universidad Autónoma de Coahuila, donde aún manda Salvador Hernández, cuentan los enterados que en el desayuno de ayer entre los perfiles que suenan para dirigir la máxima casa de estudios todo terminó en un pacto de unión. Entre la comunidad universitaria se dijo que en la reunión se estableció que el rector electo será apoyado sin cortapisas por los otros seis. Inclusive, previo a la reunión se decía que Alfonso Yáñez Arreola se andaba rebelando para competirle al seleccionado, pero al final se alineó.

II. INCOMODIDADES

Dicen algunos que Magaly Hernández va a empezar a levantar críticas de su compañero Antonio Attolini, porque anda muy cerca de la llamada ala magisterial tricolor. Se le ve muy seguido con el “doble cachucha” Everardo Padrón, dirigente de la Sección 5 del SNTE. Como se sabe, Magaly no niega la cruz de su parroquia, pero eso no lo entienden los morenistas de mentes obtusas. Lo mejor es que se ande con cuidado porque el “Abelardo Lagunero” no perdona, dicen los que lo conocen, y una grilla sí se arma.

III. RÍO SUENA

Lo que se ve medio enturbiada es la elección para Saltillo. ¿O usted sí ve claro? Cuando Chema Fraustro llegó a la alcaldía, desde dos años antes se sabía quién sería el elegido. Los tricolores guardan bajo llave el nombre, aunque los principales actores ya lo saben. Lo que sí es cierto es que habrá competencia, porque el presidente del partido, Carlos Robles, habló de las encuestas como método de definición, es decir, ¿en Saltillo, Chema tendrá que volver a competir en la interna? Javier Díaz habla mucho de la capital.

IV. DESAIRE

El que anda desecho por el desaire es el alcalde rielero Roberto Piña. Eso de su municipio es “zona caliente” por lo revoltosos y por la cercanía con Monclova y su problemática de AHMSA, que fue la excusa para que no fuera la precandidata presidencial Claudia Sheinbaum, lo dejo cabizbajo. Es que, cuentan, tenía prevista que su gente llevara las calcas nuevas de “va de nuez con piña”, es decir, reelección en el municipio de Frontera. Todo hace indicar que también le va a tirar a quedarse otros tres años.

V. ANIVERSARIO

Cuentan los feligreses que lo acompañaron en la Catedral de Saltillo que monseñor Raúl Vera López se veía bien de salud, pero todavía con un mejor de estado de ánimo. Hubo una celebración por sus 36 años de Ordenación Episcopal recibida de manos del papa San Juan Pablo II, el 6 de enero de 1988 en Roma. Vera estuvo 20 años al frente de la Diócesis de Saltillo y ahora es obispo emérito, decidió quedarse en esta ciudad, la cual adoptó como suya para vivir. Su discurso sí ha variado un poco, aunque depende la ocasión que se tengo.

VI. DES-INVITADOS

Para entender por qué los morenos se separan tanto de los petistas, y más ahora que vieron que no dejaban hablar a Claudia Sheinbaum en su visita a Ramos Arizpe, cuando estuvieron gritando: “¡Ricardo Senador!”, hay que sabe que provienen de los perredistas, y antes de los priistas renegados. El caso es que en el perredismo las “tribus” se dan con todo. Acá está pasando lo mismo. Pero por más músculo que quiso mostrar Ricardo Mejía, quedó peor, porque nadie los aguantó. Por eso los morenos piden ya no los inviten.

VII. CORRA

Dicen allá en Ramos Arizpe, “si lo ve, ¡corra, póngase a salvo!” Hablan de un tal Gamaliel Garza, militante de Morena que durante la visita de Claudia Sheinbaum se enfundó en su papel de energúmeno -junta la guardia paramilitar de la precandidata- e incitó a la violencia contra periodistas de Coahuila. Ni elementos de la Sedena de Cresencio Sandoval, ni de la Guardia Nacional -que nadie supo explicar su presencia- pudieron detenerlo. Esas lideresas salieron más bravas que las del PRI en sus mejores años, ¿o será que son las mismas?

VIII. FONATUR

Desde la 4T la volvieron a hacer. Extinguieron el Fonatur y le mandaron la pelotita a los estados. Este fondo se encargaba de los proyectos de turismo sustentable en comunidades, principalmente, y otorgaba asesoría y asistencia. Aquí en Coahuila, según lo que dice el Gobierno Federal, ahora los servicios pasan a estar a cargo de la Secretaría de Turismo, de Cristina Amezcua. Pero del dinero del fondo y su personal no se sabe nada todavía. En todo el sexenio lo único que se ha logrado en turismo son promesas de Miguel Torruco.