POLITICÓN: ¿Cómo les fue a Luis Fernando y Shamir en la visita de Sheinbaum?

I. UN PELOTÓN

Hoy, hoy, hoy, aseguran los que están cerca de quienes le menean al caldero de la sucesión en la UAdeC, ese guiso alcanzará su punto de cocción y habrá acuerdo entre quienes integran el grupo de “finalistas” de la competencia por la silla principal del edificio de González Lobo. En el pelotón de punteros, se afirma, hay hasta siete nombres: Jorge Alanís, Octavio Pimentel, Alfonso Yáñez, Luis Gutiérrez, Josué Garza, Sandra López Chavarría... y un tapado -que nunca puede faltar porque se rompe la tradición-. La guerra intestina que han librado hasta ahora -aunque no sean realmente enemigos, porque pertenecen al mismo establo- cesará hoy.

II. HABRÁ SEÑALES

Está programado que los calefactos sostengan una “encerrona” en la cual, como se acostumbra en estos casos, nadie les dirá nada “pero habrá señales”, luego de lo cual la mayoría recreará el muy conocido “acto de disciplina” y se “sumará con entusiasmo” al proyecto del ungido... o ungida. Eso sí, precisan los enterados: habrá lugar para todos en la próxima administración. Así la sucesión de Salvador Hernández.

III. PRIMER OBSTÁCULO

Eduardo Pacheco libró el primer obstáculo y es ahora aspirante independiente a la alcaldía de Saltillo. El primer obstáculo era que el IEC de Rodrigo Paredes le negara el registro como aspirante por su vínculo con la asociación religiosa Cristo Vive, de donde sí es miembro, pero la Ley solamente expresa el cargo de “ministro de culto religioso”. Ahora tiene que conseguir firmas de apoyo, que al parecer no será problema con tanto integrante de Cristo Vive, más sus familias. Lo único que pudiera detener sus aspiraciones de convertirse en candidato es que algún partido político, de esos sin quehacer, lo detuviera por medio de alguna impugnación, eso es hasta que el IEC lo declare o no candidato independiente. Veremos.

IV. RIENDO

Los que siguen fuera de sintonía -quién sabe si será con toda intención o no- son los petistas. A propósito, ¿el PRI seguirá utilizando el rojo? Justo cuando Luis Fernando Salazar pedía el voto para Claudia, y para él naturalmente, rumbo al Senado, los rojillos gritan “Ricardo senador”. Fue muy bochornoso para Luis Fernando, pero Ricardo Mejía se la pasó riendo.

V. ¿TROFEO COAHUILENSE?

Que hubo varios profes encumbrados en las secciones 5, 35 y 38 del SNTE que se aguantaron hasta donde pudieron las ganas de ir a aplaudirle a Claudia Sheinbaum en Ramos Arizpe. No es que sean morenistas de hueso colorado, más bien, son de conveniencia, pero querían ponerse de tapete -como siempre- ante Alfonso Cepeda, líder máximo del SNTE. Resulta que Claudia presentó a esta ¿figura? coahuilense, nacido en General Cepeda, como un profesor más que se suma al movimiento de la transformación de la bla, bla, bla. Alfonso, muy querido por los médicos de las clínicas del magisterio, por cierto, y con negocio de salud que va viento en popa, no tuvo de otra más que fingir sonrisas a todo mundo.

VI. ESPONTÁNEO

El que apareció ahí en el escenario de “espontáneo” fue el cantante Luis Antonio López, ex vocalista de la Banda el Recodo y la Original Banda El Limón. Pero antes de que se echara un palomazo en el evento de Claudia, le cortaron la transmisión en vivo y todo mundo estaba además desesperado por que terminara el evento.

VII. EXPERIMENTO SOCIAL

¿Qué mosca le picó al Movimiento Ciudadano de Alfonso Danao de la Peña? Eso del registro de Mitchel Márquez como precandidato a la Presidencia Municipal de Saltillo hizo que algunos saltillenses voltearan a ver al partido más con cara de asombro y morbo que de otra cosa. Cualquier ciudadano tiene un derecho legítimo de postulación, pero en esto de administrar una ciudad, no bastan las buenas intenciones. El mismo Danao sabe que no es complicado llegar, sino ejercer el poder, más cuando eres de un partido que “no encaja” con quienes están en el poder. Le apuestan a ganar votos como partido, a retirarle votos a alguien, y servirá como otro experimento social. ¿Acaso hay algo más?

VIII. EXTRAÑANDO

¿Shamir Fernández no extraña estar en primera fila como cuando era priista? Ahora lo ponen siempre detrás de las vallas, como una moral más. Ahí donde no llegan ni las botellas de agua y los apretones están a la orden del día. Pero pues le fallaron los cálculos porque sí se quedó en Morena, pero todavía anda sin candidatura y le entró a la fila igual que todos. Ahí no hay gobernador amigo, ni presidente de partido que lo apapache. Seguro sí lo extraña.

IX. REESTRUCTURA SEDU

Se oficializó la llegada de la ex titular de Turismo y Pueblos Mágicos, Azucena Ramos, a la Secretaría de Educación, aunque no en el puesto principal. Ella llega a la Subsecretaría de Educación Media, en tanto que Francisco Osorio se queda con la educación superior, como lo ha hecho desde que salió de la UAdeC. La Secretaría está encabezada por Emanuel Garza, pero quien acudió a decirle a toda la gente de segundo nivel de la reestructura en las subsecretarías fue el secretario de Gobierno, Óscar Pimentel. Aún faltan varias piezas en el organigrama, aunque hasta ahora pocos allegados de Garza se han visto en puestos clave.