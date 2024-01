POLITICÓN: Es para partidos ‘papa caliente’ de dar cabida a grupos vulnerables

I. VISITA

Más que confirmada la visita de Claudia Sheinbaum a Coahuila. La agenda de la precandidata de unidad de los partidos Morena, PVEM y PT solo estará en Ramos Arizpe y algunos lugares seleccionados de Saltillo, en visitas privadas. Por lo que se sabe, ella visitará la Escuela del Sarape en la zona centro de la capital coahuilense. Ahí está previsto que a Claudia le regalen una prenda con distintivo saltillense, y no dudo que enseguida pueda portarla en su evento masivo en la Alameda de Ramos Arizpe, ahí Lizbeth Ogazón será la anfitriona. Lo que quedó descartado es su visita a Frontera, pero programó una visita a una planta automotriz en Ramos Arizpe, en donde estará con directivos y trabajadores.

II. INVITACIONES

Que la cancelación de la visita a Frontera de Roberto Piña fue por el tema de Altos Hornos de México de Alonso Ancira. Hay inconformidad de todos, y con todas las autoridades, de tal manera que la recomendación fue mejor no, y aceptó, además en Saltillo a Claudia Sheinbaum le sobraron invitaciones.

TE PUEDE INTERESAR: POLITICÓN: Hace Coahuila frente a oleada migrante y asume costo de contención

III. HECHOS BOLAS

Toma forma la decisión de Antonio Flores de solicitar -su fecha límite es el 8 de enero- licencia a la diputación local como diputado plurinominal del PT. Resulta que Morena de Diego del Bosque a nivel local y Mario Delgado en el nacional, no ha tomado la decisión de si envían hombre o mujer en Múzquiz. Lo mismo sucede en otros municipios, ya ve que en Morena para eso de hacerse bolas y perder en la mesa no hay quién le gane. Si el partido decide postular mujer en Múzquiz entonces irá Tania Flores, hermana de Antonio, como aspirante, pero si se deciden por hombre, entonces el novel legislador le va a entrar. ¡No hay que perder el poder de la familia!, de esta manera se asegura la perpetuidad de los Flores.

IV. APTOS

Todos los alcaldes que están aptos para la reelección dicen lo mismo, que van a esperar los tiempos. Pero la realidad es que Román Cepeda, Ramiro Durán, y otros tantos del PRI, así como de Morena, sólo están esperando la voz de arranque para levantar la mano, porque no tienen ni siquiera que pedir licencia para separarse del cargo. Lo cierto es que las planillas no las están conformando ellos.

V. PAPA CALIENTE

La papa caliente de darle cabida a las personas de grupos vulnerables, realmente como Dios y la Ley mandan, sin hacerse guajes, ahora está de lado de los partidos políticos. Pero ojo aquí, hay un elemento que entra en juego: los nuevos partidos reciclados morralla. Que ya están casi con un pie adelante en el IEC de Rodrigo Paredes. Los partidos que comparten el trono van a seguir haciendo que la Virgen les habla, ya verán, pero hay dos opciones: que los partidos morralla, aliados o no, traten de sacarle la vuelta legal y abran la puerta a todos. Y dos, que ellos mismos sean los adopten a estos candidatos, atraigan votos, tan, tan, fin del episodio.

VI. SEGURO

Algo que los municipios aplicaron y ya no tiene vigencia es el seguro para daños de las viviendas. En realidad hay muchas malas experiencias, pero de conseguirse una aseguradora honesta sí estaría bien, porque han aumentado los incendios, las explosiones, los choques contra viviendas, más las inundaciones.

VII. DIPUTADO DEL PUEBLO

Que apenas se acaban de sentar en la curul y varios se disputan el título de “diputado del pueblo”. Ni las siglas de un partido, ni tampoco regalar -porque tiene con qué- despensas y demás, es suficiente para llamar a alguien así, pero además, no son emanados de ahí, desde el momento en que utilizaron un partido se contaminaron. Hablamos de Antonio Attolini y de Antonio Flores, para variar de la misma corriente política. Dicen los que saben que también se le puede nombrar así a alguien que realmente recorre calles y colonias sin distingo, estrechando la mano y solucionando problemas. Y ahí, alegan los más grillos, el que lleva mano es Alberto Hurtado, por suela gastada en donde hay pavimento.

TE PUEDE INTERESAR: POLITICÓN: Arde la inseguridad en carreteras del norte, mientras la Sedena administra farmacias y aeropuertos

VIII. ¿OLVIDARON?

Algunos militantes del PT siguen criticando abiertamente a Mario Delgado, acusándolo de traidor. Naturalmente que Ricardo Mejía ni pío dice ahora en sus redes sociales y menos en entrevistas, porque en boca cerrada no entran moscas. Que pronto olvidaron a conveniencia los rojillos.

IX. RECICLAR

Como dicen en el rancho, no saben el alacrán que van a echarse al lomo en el IEC. Resulta que Édgar Puente y su gente traen muy avanzado el proyecto del partido Nuevas Ideas. Aunque la mona se vista de seda mona se queda. Es el Partido Joven reciclado. Pero quienes mandan haciendo las leyes y en el mismo IEC permiten la manga ancha, volverán a buscar el registro -con un gentil patrocinio, dicen- para competir en el proceso de 2024 y el que sigue, porque es lo que dura la concesión si no alcanzan el 3 por ciento en la segunda elección que participen. Por lo pronto que en el IEC estén atentos a la nómina y los gastos porque son largos como la cuaresma.