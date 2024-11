POLITICÓN: Se llevan rudo en Morena, Guadiana afirma que dirigencia le quedó grande a Diego del Bosque

I. ¡AQUÍ SÍ SE PASARON..!

A propósito del comentario realizado aquí el martes pasado, en relación con los destellos fraudulentos del Festival Cactus -que debía realizarse hoy, pero fue cancelado de último momento por la empresa del regiomontano Óscar Adrián Pérez Espinosa-, quienes conocen bien el tema nos dicen que al engaño ya reseñado debe agregarse otro elemento: la venta anticipada de cerveza y merch del Festival. En efecto: a partir de la promesa de una zona de atención VIP y un descuento en el precio, los organizadores hicieron preventa de chelas que ahora nadie sabe decirle a los sedientos y decepcionados fans dónde recoger o, ya de perdis, cómo recuperar su dinero.

II. A VER SI ES CIERTO

Pero si de algún consuelo sirve, nos aseguran que la Profeco de Galio Vega Ábrego ya pidió refuerzos a la CDMX y desde las oficinas centrales se fijará postura respecto de la conducta de la empresa promotora que ha defraudado a miles en diversas plazas del país. Ojalá que no se trate solamente de un pronunciamiento para quedar bien de forma coyuntural, sino del inicio de una acción contundente en contra de este tipo de prácticas que ya se están haciendo insanamente frecuentes.

III. MORIR DE TEDIO

Más de una vez le hemos contado en este espacio que la Secretaría a cargo de Ángel Mahatma Sánchez -“El Manhatan” para quienes encuentran difícil pronunciar el nombre del prócer indio- es una que constituye un auténtico adorno -pero feo- del Gobierno estatal. Según nos comentan, esa característica se ha visto acentuada en las últimas semanas pues paulatinamente han ido quedando despobladas sus oficinas debido a que, todo el que puede, busca acomodo en otra área de la estructura gubernamental donde al menos exista la obligación de llenar un reporte, enviar un correo electrónico o se realice una junta de trabajo... aunque sea esporádicamente.

IV. NI QUIÉN LOS EXTRAÑE

Cómo estará la cosa, nos explican, que en la página web de la dependencia sigue apareciendo que sus oficinas se ubican en el tercer piso del Torre Saltillo, en el Periférico LEA, cuando en realidad ocupan un rincón, en el segundo piso del Centro de Gobierno, en el bulevar Fundadores, sin siquiera un letrero que haga saber al público que allí está. ¿Y por qué no hace falta la señalización? Pues porque nadie anda buscando esas oficinas para hacer ningún trámite, nos responden. ¿Será?

V. JUEGO DE EGOS

Ayer mencionamos que la fiscalía anticorrupción, encabezada por Karla Samperio, intenta lanzar una estrategia conjunta con la Auditoría Superior y la Secretaría de Fiscalización para resolver el rezago de más de 400 carpetas de investigación. Sin embargo, quienes conocen las dinámicas internas aseguran que el conflicto entre Manuel Ramírez, Auditor Superior, y Elma Marisol Martínez, titular de SEFIR, podría entorpecer el plan. Aunque no se conocen los detalles, en los pasillos de SEFIR se comenta que la instrucción es clara: evitar compartir información o actividades con Ramírez. ¿Será posible coordinar esfuerzos en medio de tanta desconfianza?

VI. ¿QUIÉN SERÁ?

Manuel Ramírez, con su estilo discreto, parece restarle importancia al conflicto y se enfoca en su labor, aunque algunos dicen que la actitud de la titular de SEFIR le resulta, cuanto menos, extraña. Pero hay más: según se comenta, una funcionaria dentro de la ASE ha aprovechado el “low profile” de Ramírez para armar una campaña de influencia, intentando controlar las decisiones de la Auditoría. ¿Será que esta sombra en la ASE busca hacerse de un poder que aún no le corresponde?

VII. LE QUEDÓ GRANDE

El conflicto en Morena promete seguir siendo un culebrón político. La elección de carteras vacantes este domingo parece ser el menor de sus problemas. Lo reveló con brutal franqueza Cecilia “La infanta” Guadiana: a Diego del Bosque le quedó grande la dirigencia estatal. Con una transparencia que envidiaría cualquier institución, “La infanta” sugiere esperar al 2025 para renovar el liderazgo, dejando claro que el actual dirigente es más un estorbo que una solución. Los observadores coinciden: quien ocupe las carteras será irrelevante para un partido que parece más club de pleitos que instituto político.

VIII. RUTA DE CONFLICTO

En rueda de prensa Luis Fernando Salazar, soltó una bomba: quien se les opone sirve al PRI (y no, no hablaba de Attolini). Una declaración que muchos sugieren debería formalizarse ante las autoridades partidistas, si tiene pruebas. La elección del domingo no será el final del conflicto sino el principio de una guerra por el control de las candidaturas. Entre acusaciones cruzadas y ambiciones desatadas, Morena evidencia que solo transformaron el color de las viejas mañas

IX. MENSAJE QUE SERÁ RECORDADO

Gaby Montemayor, nuera del diputado “don Carlos” Robles Loustaunau y priista activa, publicó en sus redes sociales una fotografía de un jardín con árboles, limpio y muy cuidado, con edificios al fondo. Una imagen de un entorno agradable. La acompañó del siguiente mensaje: “Dan ganas de llorar, pensando que en Saltillo no hemos podido aprovechar estas oportunidades. Los que tenemos el privilegio de vivir en colonias bonitas sí, pero la mayoría de la gente en las colonias populares muy apenas tiene calles y llenas de perros callejeros. Con el favor de Dios, vendrán días mejores”. ¿Hace falta comentar algo más? ¿Usted qué piensa?