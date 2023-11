POLITICÓN: Tres tiradores con poco arraigo local por la delegación de Bienestar en Coahuila

I. REVIVEN

La “chiquillada” va a cobrar vida en el 2024. Y no porque estén a la expectativa del permiso del IEC para funcionar como partido, sino porque se reunieron para hacer un frente que va a defender y promover a Xóchitl Gálvez. Se trata de Abundio Ramírez del desaparecido Partido de la Revolución Coahuilense. También Samuel Acevedo, del partido que perdió su registro, el Sí Coahuila, y Gustavo de la Rosa, que ha dirigido al PRD y enseguida su propia organización campesina. Como puede verse está variado el apoyo a la Señora “X”.

II. GOBIERNO DE COALICIÓN

Que las coaliciones electorales se conviertan en un gobierno de coalición cuando una alianza logre el triunfo es en esencia lo que se busca. En Coahuila se ha avanzado y transita rumbo a eso, un gobierno de coalición de tres fuerzas políticas, PRI, PAN y PRD. A nivel nacional, la senadora Xóchitl Gálvez busca crear esta figura y Alejandro Moreno, líder del PRI, se manifestó totalmente a favor, lo que quiere decir que empieza a haber acuerdos. Sin embargo, está el obstáculo de Morena, que se verán muy mal si la rechazan.

III. LUCHAR CONTRA EL ODIO

Ahora la dificultad a la que se enfrenta Marcelo Ebrard es quedarse en Morena sin contratiempos. Hay un grupo opositor muy fuerte que están pidiendo que mejor se vaya, naturalmente defienden a Claudia Sheinbaum y Mario Delgado. Como siempre, un morenista luchando en su propio partido, contra lo mismo que todos, el odio que se genera tras estar en desacuerdo. Por él estaría mejor fuera, pero por su grupo -si le cumplen- le va a ir bien dentro. Cuestión de meter en cintura a los boquiflojos que molestan más en redes sociales.

IV. SIN CONTROL

En la región Norte nadie en Morena tiene el control. Por un lado en Piedras Negras se mueve el empresario Mario Dávila Longoria para ser candidato a diputado federal, o en Acuña, Paloma de los Santos, aspira a la alcaldía de Acuña. Ambos o todos tienen aspiraciones legítimas. El caso es que, por ejemplo, en Acuña, Janecarlo Lozano, el enviado de Claudia Sheinbaum a apaciguar las aguas, hizo pacto con Lenin Pérez de UDC y eso implica que va implícita la candidatura de Emilio de Hoyos, que repetiría. ¿Y quienes la buscan por otros medios?

V. ¿CANDIDATURA?

¿Cuánto puede costar una candidatura? Lo que el aspirante quiera invertir. Un ejemplo de no regatear es Nacho Segura Teniente, ex alcalde que quiere volver a gobernar Parras en 2024. Aunque dice que no, pero son tantos los ataques que una de esas anda aceptando, lo que hace a diario indican que sí. Se dijo que rifó el crédito de vivienda, no la casa. Pero ojo en cualquier modalidad que haya hecho, porque Nacho, ex del PRI y otros partidos, está acusado de despojo y falsificación de escrituras.

VI. ENTRA INTERINO

No habrá rescate para Leocadio “H”, al menos como dirigente de la CTM Piedras Negras. Tereso Medina Ramírez retomó el control total de la organización de trabajadores y -según él- por instrucciones de Carlos Aceves, mero mero nacional, se nombró a Jesús Berino Granados como delegado especial. Habrá elecciones para secretario general y mientras tanto, para evitar un desconcierto entra Berino a calmar, sobre todo a los empresarios, luego a los trabajadores y finalmente a todos los ciudadanos. Leocadio sigue detenido y en vías de ser vinculado a proceso la próxima semana.

VII. PROMOTOR

El mejor promotor de Samuel García en Coahuila es Alfonso Danao de la Peña. El arranque de campaña interna de Movimiento Ciudadano será a un lado de Palacio de Gobierno en Nuevo León, este lunes festivo, ahí estará “Poncho”. Aquí, dice el emecista, que tiene preparada una sorpresa. Como no sea que ahora no participarán ni en la elección de alcaldes, diputados federales y senadores, todo está bien. El MC no tuvo candidato para la elección de gobernador. Aunque se dice que Samuel y Mariana Rodríguez visitarían Saltillo este martes.

VIII. TERNA*

Hay una terna de tres tiradores al puesto que dejó vacante Claudia Garza en la delegación del Bienestar en Coahuila. Se trata de Salvador Hernández, vendría directo del equipo de Claudia Sheinbaum, el segundo es Mario Villarreal, gente de la ex delegada y actual coordinador, y Gibrán Ramírez, más conocido que el resto, pero también sin arraigo local. Aunque se diga que el nombramiento obedecerá a desvincular los programas del proceso de elección, la realidad es preparar el terreno y garantizar la operación, es decir, que se escuche el nombre de AMLO y Claudia.