Faltan apenas algunos días para el miércoles de ceniza primer día de Cuaresma en el calendario litúrgico católico. La imposición de la ceniza es el rito que se obtiene de la incineración de los ramos bendecidos el Domingo de Ramos del año anterior. En la imposición de la ceniza, el sacerdote traza una cruz sobre la frente de los fieles, mientras repite las palabras "Polvo eres y en polvo te has de convertir", para recordarnos que nuestro lugar definitivo es el Cielo.

El cielo no es un fin. El cielo es la lucha diaria. El cielo se vive, no se posterga.... Polvo somos.

Cuaresma en latín significa: quadragesima 'cuadragésimo día. La cuaresma termina el jueves santo, un día antes de la pasión de Cristo. Personalmente, creo que la cuaresma nos prepara para asimilar uno de los aspectos más relevantes de la pasión de Cristo: la lucha diaria de la condición humana.

La pasión de Cristo hila temas de condición humana sin importar cultura, nación, historia o religión.

Temas cómo:

a) La solidaridad ante el desfavorecido. En su trayecto se ve cuando le limpian la frente o le ayudan a cargar con la cruz, a pesar de ir custodiado por soldados romanos; estos fueron permisivos por tener en su medida algo de solidarios también.

b) La dignidad ante la adversidad. Cristo marcha al calvario después de advertirles en la última cena lo que sucedería aún enfrente de Judas su traidor y de Pedro que lo negaría tres veces. Su andar, rumbo al calvario sucede sin cobardías, sin culpas.

c) Soledad ante el destino. El hecho que te des cuenta que nuestro destino está en nuestras manos es de los mejores regalos que Jesús nos hace. Una vez clavado en la cruz, antes de morir dice:“¿Padre por qué me abandonaste?” en clara muestra que Dios nos da siempre el libre albedrío y nos deja a nosotros creer o no creer. Por último;

d) La trascendencia. En Cristo resucitado, la lucha diaria no tiene fin, ni muere con nosotros. ¿Qué parte nuestra seguirá estando aún después de nuestra muerte física?

Querido lector;

Espero que el próximo miércoles de ceniza, inicies un proceso desde tu propia perspectiva acerca de tu cielo, de tu lucha diaria, de lo divinamente maravilloso que es nuestra condición humana.

Agarren viada.