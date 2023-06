Los sectores conservadores de la derecha mexicana están llenos de odio en contra del presidente López Obrador, despectivamente lo llaman “López” y todos los días se escuchan descalificaciones hacia sus políticas, sobre todo la económica. Se cultiva el odio, la ira, la pregunta es: ¿por qué esa fobia? Los intelectuales “inteligentes”, que no son multitud, están muy enojados porque el gobierno actual pretende dejar atrás las promesas del neoliberalismo.

Con los promotores neoliberales que comenzaron con esa política bajo el mandato de Carlos Salinas De Gortari, pronto las mayorías del pueblo percibieron que estaba ocurriendo precisamente lo contrario, la pobreza se propagó con rapidez, las clases medias empobrecen y la pobreza aumentaba sin freno, los salarios no crecían y los precios de la canasta básica crecían; en cambio, los de la cima, los más ricos, aumentaban sin freno sus riquezas y llegamos a tener a uno o dos de los hombres más ricos del del mundo, el señor Slim y Germán Larrea; Ricardo Salinas Pliego no se queda atrás, son sólo seis personas las poseedoras de la mayor riqueza de este país, ellos forman parte de los conservadores de la derecha. En cuanto a la población mexicana en pobreza, asciende a 51 millones 890.9 mil (INEGI); en Coahuila llegaría a los 778.1 mil habitantes, que no son pocos en una entidad pequeña.

Si algo ha distinguido a la etapa neoliberal ha sido precisamente la propagación de la pobreza, por ello a finales de la década pasada la población ya percibía el fracaso del modelo económico neoliberal promovido por los gobiernos del Prian de la mano de los conservadores e intelectuales, ellos comenzaron la campaña de odio en contra de AMLO, quien había arrasado en las elecciones federales de 2018 con más de 53.2 por ciento de los votos.

Ahora, mediante la campaña de odio, la derecha conservadora afirma que este gobierno federal nos conduce hacia una dictadura, la economía nacional está destruida, no hay libertad de expresión (lo que no tuvieron los medios convencionales durante toda la etapa neoliberal, ahora no hay restricción alguna), afirman que vivimos en un país militarizado.

Todas son exageraciones, ponderaciones sin base real, ya que la gente está recibiendo apoyos que son de nuestros impuestos y, según información del INEGI, hay menos pobreza de acuerdo a los datos ingreso-gasto, el cual es el mejor parámetro, el saqueo a México se está combatiendo, ahora los más ricos deben pagar impuestos y eso los tiene enfurecidos. Antes eran intocables al respecto, pero un gobierno que no promueve la justicia es en realidad una banda de maleantes y en Coahuila, algo hay de eso.

El aumento en el salario mínimo, es un dato muy importante, porque durante el neoliberalismo fue muy alta la pérdida en ese rubro, fue un agravio, en cambio, en este gobierno a pesar de la pandemia de COVID-19, que comenzó en 2020, ha aumentado el salario mínimo casi en un 60 por ciento en los primeros 3 años de gobierno de AMLO. En fin, deponer las mentiras y beneficiar al pueblo es algo inaplazable y está ocurriendo.