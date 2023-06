Tras los comicios 2023, nuevos gobernadores

Después de haber sido gobernada por casi un siglo por el PRI, Coahuila es el único bastión que le queda después de los comicios del pasado 4 de junio, en los que el partido tricolor perdió la joya de la corona, el Edomex, el cual quedó en manos de la candidata del partido Morena, la maestra Delfina Gómez, con un triunfo incuestionable de 52 por ciento de los votos; ganó en 36 de los 45 distritos.

Con la alianza del PRI-PAN-PRD, Va por México, participó Alejandra del Moral bajo el amparo del gobernador Alfredo del Mazo Maza, quien al concluir la elección, con una postura de civilidad, felicitó a Delfina Gómez por su triunfo, y Alejandra del Moral reconoció su derrota quedando con un 43 por ciento del sufragio.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Lo están cuestionando por qué no actuó de manera ilegal’: AMLO sobre Alfredo del Mazo

La Alianza Ciudadana por la Seguridad, conformada por el PRI, PAN y PRD, se alzó con la victoria en la elección de gobernador por Coahuila con Manolo Jiménez, con 35 puntos de diferencia respecto de Morena, ganando además en 16 distritos electorales al competir contra Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM). En el conteo rápido, la participación ciudadana habría alcanzado entre el 56 y el 58.5, aunque son cifras preliminares.

EL RESTO DE LOS CANDIDATOS

Armando Guadiana Tijerina, de Morena, obtuvo 279 mil 894 votos, el 21.4847 por ciento. Ricardo Sóstenes Mejía Berdeja, 173 mil 380 votos, el 13.3087 por ciento para el PT. Lenin Pérez Rivera, del partido estatal Unidad Democrática de Coahuila, sumó 76 mil 624, un 5.8816 por ciento. Coahuila quería un cambio, pero los partidos políticos que participaron en la elección y los candidatos defraudaron a la ciudadanía, fueron incapaces de pasar sobre sus ambiciones de poder, tener una visión más amplia y unirse. En lugar de eso, la débil izquierda se dividió y ahora saborea la derrota.

Los actuales dirigentes del PAN señalan que deben reconsiderar la alianza con el PRD y PRI, porque no les fue favorable, ya que el albiazul obtuvo en el Edomex el mismo nivel de votación que hace 6 años, pero en Coahuila se desplomó el 36 por ciento logrado en la elección pasada en Coahuila, al 6.86 por ciento. En tanto que el PRD pasó del 27.84 por ciento a perder su registro en el Edomex. Los números no engañan y dejan ver que la alianza no funciona, no es efectiva para los partidos y en proyección hacia la elección presidencial de 2024 los aliancistas consideran que deben reconsiderar las conveniencias de coaligarse de nuevo.

TE PUEDE INTERESAR: Mejía Berdeja acusa al IEC de ser ‘permisible’ ante faltas ocurridas en las elecciones de Coahuila

Por su parte, el Presidente de México aseguró que “no hubo problemas mayores” durante las elecciones 2023 en el Edomex y Coahuila, también felicitó a ambos candidatos. No hay duda de que el Presidente nos da una lección, nos muestra que México ya no está en manos de una organización a la que estuvo arraigado por más de 80 años como partido único, el PRI, que ahora languidece, se viene abajo, lo cual es un hecho político insólito e histórico, opina, pero no mete las manos. En esta elección confirmamos que el presidente López Obrador no ha intervenido en las elecciones, como lo hicieron Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

La decadencia del PRI y del PAN son más que evidentes, y el PRD también se encamina hacia la nada, por lo pronto perdió su registro en el Edomex y en Coahuila al no alcanzar el 3 por ciento de la votación que la ley establece, en el primero sólo obtuvo un 2.94 y en Coahuila un 2.74 por ciento. Así el crecimiento de Morena parece ser imparable, gobierna ya en 23 estados, sumando ahora el Edomex, por lo que serán 85 millones 941 mil 564 de mexicanos bajo los gobiernos morenistas, tras sólo 8 años de haber sido fundada como partido-movimiento, lo cual no deja de ser sorprendente porque ya representa el 68.2 por ciento de la población del país.