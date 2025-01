Preside a cámara industrial, director de empresa altamente contaminante. Episodio II

En el episodio de hoy me ocuparé de Ternium, que tiene sus plantas de NL en San Nicolás de los Garza y Apodaca, además de las que operan en otras ciudades del País.

Las investigaciones a las que me referí ayer por parte de especialistas en toxicología de la UNAM, señalan a Ternium como principal difusor al aire -junto a Zinc Nacional - de partículas que superan en más del 1,000% las permitidas por las normas internacionales de salud ambiental.

El grupo de investigadores realizó mediciones PM10 y PM2.5 para el plomo, material enlistado en el Programa Integral de Gestión Estratégica de Calidad del Aire -PIGESA- como el principal causante de padecimientos respiratorios y cardiovasculares.

Ternium expele al aire dióxido de carbono, gas de efecto invernadero que la OMS y el Banco Mundial sugieren evitar a toda costa en los procesos productivos de las empresas en todo el mundo.

Existe un procedimiento conocido como “encapsulado de elementos tóxicos”, que extrae los materiales contaminantes citados de la materia prima utilizada por las siderúrgicas.

En Monterrey, el único caso de este tipo de equipamiento lo tuvo durante varios años la empresa Quimobásicos, parte de Cydsa, en su planta de la avenida Ruiz Cortínes, en la Colonia Bernardo Reyes.

El equipo de investigadores mencionado verificó in situ que Ternium no cuenta con ese tipo de instalación.

Esto significa que los materiales nocivos para la salud mencionados, los expele al aire y al agua.

Uno de los investigadores del equipo de especialistas de la UNAM me dijo que durante sus recorridos por todo el País, no se habían encontrado con una empresa como Ternium, que contaminara de tal forma el aire y los depósitos acuíferos de las zonas donde se ubican.

”Se trata de un ejemplo detestable de agresión a la salud y la vida de millones de personas y no nos explicamos cómo las autoridades federales, estatales y municipales, no frenan este atentado no solo contra la salud del planeta, sino también de la de miles de personas”, expresó.

Vedoya el cabildero

Quizá una de las explicaciones a la impunidad con que opera Ternium, es el cabildeo de alto nivel que sus directivos realizan con el gobierno de Claudia Sheinbaum.

Durante una de las visitas que la doctora realizó a Monterrey, su anfitrión en la reunión que sostuvo en el Club Industrial con socios de Caintra, fue Máximo Vedoya.

Un alto directivo que le reporta a este argentino, socios ambos del Deportivo San Agustín, me confió que Vedoya presume tener entre sus amistades a funcionarios cercanos a la presidenta Sheinbaum.

Vedoya tiene experiencia en relaciones con el gobierno, no muy buenas, por cierto.

Denuncia en EEUU

El y Paolo Rocca, CEO de Techint -al cual pertenece Ternium, fueron denunciados en noviembre de 2018 en EEUU, por inversionistas del grupo acerero, que resultaron perjudicados por la caída en el valor de las acciones del consorcio, al ventilarse los pagos a funcionarios argentinos para que intercedieran a favor de la empresa ante el gobierno de Hugo Chávez, que pretendía nacionalizarla.

El monto de los sobornos a funcionarios kirchneristas superó el millón de dólares pero finalmente, el dinero se perdió, porque Chávez nacionalizó a la empresa, de la cual Vedoya fue director en Caracas, entre 2005 y 2008.

Toda la operación de los sobornos fue manejada directamente por Vedoya y su esposa, que abrieron para tal fin una cuenta en el Banco Credit Suizze, de la cual tengo en mi poder copias, que fue utilizada por el director de Ternium en México para hacer los pagos ilegales a los funcionarios argentinos.

Cajón de Sastre:

- Este fue el caso de Ternium. Mañana le seguimos con las demás, en el Episodio III de esta serie.

- Tengan ustedes hoy, un plácido domingo y si andan por éstas frías tierras del norte, tápense y si pueden, no salgan a la calle, porque va a helar.