Presupuesto 2025: ¿Y Coahuila, apá?

Con un rostro y peinado al estilo de Benito Juárez , Rogelio Ramírez de la O , secretario de Hacienda y Crédito Público, aseguró el pasado 22 de noviembre que “el presupuesto del 2025 cumplía con todas las necesidades del sector público, social, de infraestructura y garantiza, también, el pago de ingresos de la deuda”.

La terca realidad, empero, con máscara de Jesús González Ortega, acérrimo enemigo de Juárez, responde en cuatro rubros así:

1) Salud. Baja de mil 003 billones en 2024 a 918 mil 447 millones en 2025. El recorte es de 84 mil 553 millones de pesos. La reducción es de -16 por ciento.

TE PUEDE INTERESAR: Eliminación de organismos autónomos... ‘Indefensión ciudadana: ¡Bienvenida!’

La realidad: El presupuesto destinado es de 2.5 por ciento del PIB, lejos del 6 por ciento recomendado por la Organización Mundial de la Salud . 53.2 millones de mexicanos no tienen acceso a servicios médicos. Tenemos un Insabi inacabado. Una megafarmacia que no funciona (surte 2.7 recetas diarias). Y un desabasto crónico de medicinas que ha afectado a niñas y niños con cáncer y a personas con VIH durante los últimos seis años. Por si lo anterior fuera poco, ocupamos el lugar 89 en vacunación a nivel global.

2) Seguridad Pública y Orden Interior. De 89.6 mil millones a 51.1 mil millones de pesos. Una caída brutal de 42.9 por ciento.

La realidad: A mes y medio del arribo de Claudia Sheinbaum , hay más 2 mil 654 asesinadas y casi 2 mil personas desaparecidas. Hereda, por cierto, más de 200 mil homicidios y 52 mil 411 desaparecidos del sexenio de AMLO ; también dos conflictos incontrolables por el Estado, entre grupos del crimen organizado, en Sinaloa y Chiapas. Y el 81 por ciento del territorio nacional con significativa presencia de cárteles en pugna.

3) Educación. Reducción de 3 mil 500 millones de pesos a educación básica. Como contraste, hay un incremento del 85.85 por ciento a las Universidades del Bienestar “Benito Juárez”.

Realidad: Más de 20 millones de estudiantes de educación básica presentan rezagos significativos en su aprendizaje. El 52 por ciento de las escuelas carecen de servicios básicos como agua potable o electricidad. Los maestros no reciben la capacitación ni los materiales necesarios para impartir una educación de calidad.

Más de 6 de cada 10 estudiantes de 15 años no alcanzan los niveles mínimos de competencia en comprensión lectora, matemáticas y ciencias.

Las Universidades del Bienestar brillaron durante el sexenio de AMLO por su “falta de transparencia en cuanto a matrícula, número de docentes y alumnos titulados, relevancia de las carreras ofrecidas, su alto manejo presupuestal y ubicación de las sedes”.

4) Medio Ambiente. El presupuesto 2025, con apenas 0.3 por ciento de su total destinado al medio ambiente, no refleja a una Presidenta que se jacta de ser ambientalista en el G20 . La Semarnat pierde más de 3 mil millones de pesos para precisar un hecho: la sustentabilidad ambiental no es relevante para este gobierno.

Realidad: este gobierno apostará por las energías no renovables con una inyección extraordinaria para Pemex (464 mil 255 millones), la refinería (que no refina) Dos Bocas y el resto de ellas (80 mil 151 millones). Y afianzará −ahora como tren de carga− el ecocida llamado Tren Maya (996 mil millones). Por ende, no hay planes concretos para la transición energética ni incentivos para proyectos sostenibles.

TE PUEDE INTERESAR: Austeridad republicana y demanda agregada

El presupuesto 2025 está diseñado para salvaguardar los proyectos mesiánicos de AMLO, nutrir al ejército electoral morenista y asegurar el control político del país.

“Antes de irnos, apá, ¿cómo le irá a Coahuila con ese presupuesto para 2025? Pues más o menos, mijo: hay una partida inicial de 10 mil millones de pesos para un tren de pasajeros que conectará Saltillo con Nuevo Laredo. También habrá recursos para dos carreteras: la Saltillo-Monterrey (924 millones) y la Matehuala-Saltillo (769 millones)”.

Nada menos. Nada más.