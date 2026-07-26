$!Puro circo...

¿Les platico? ¡Arre! Vayámonos por partes, como decía el Dr. Jack The Ripper en sus gustadas clases de disección anatómica en la Escuela de Medicina de Dublín, Irlanda: En el 2012 el espectáculo circense todavía era con animales en la pista. Me tocó ver ese año, tigres, cebras, camellos, jirafas, elefantes y otras especies, que eran la máxima atracción del legendario Circo Atayde, al que vi en Teotihuacán. Ayer 25 de julio, la máxima atracción fueron un par de motociclistas suicidas que “volaron” dentro de una esfera, a cuyo acto le llaman “La Estrella de la Muerte”. Eso fue dentro del “palacio de lona” propiedad de unos hermanos de Sinaloa. Fue irónico saber que mientras este espectáculo maneja una imagen de circo “intergaláctico”, afuera, en Boca Chica, Texas, acababa de tener lugar el lanzamiento número 13 de la nave reutilizable, Starship, de Elon Musk. Entonces, hoy les tengo para este domingo, material gráfico y una reseña sobre...

1. El circo dentro de una lona importada de Italia y fabricada en Culiacán. 2. El “circo” de Elon Musk con su décimo tercer lanzamiento de una nave al espacio, desde la Starspace texana. 3,- El “circo” de mi accidente en Teotihuacán y mi vuelo en un globo aerostático sobre esas pirámides. 4. El circo Atayde que vi hace 12 años en dicho lugar. 5. El “circo” que implica montarlo y desmontarlo en cada ciudad. Mis productores insistieron en agregar fotos de mi accidente y posterior viaje al quirófano, porque es parte de esta historia.

Comencemos por el final: 5.- - Se necesitan 3 días para montar un circo y dos para desmontarlo, más o menos.

Todavía no terminan de desarmarlo y ya están armándolo en la siguiente ciudad. - La fuerza laboral de los trabajadores del circo entra en la categoría de “multitask”, porque aún las estrellas del espectáculo tienen que entrarle a la talacha.

- La logística del montaje, desmontaje, renta de terrenos, abastecimiento de insumos y traslados, es digna de estudio, porque implica un control casi perfecto para ligar fechas. - Maestros del Conafe, Consejo Nacional de Fomento Educativo, forman parte de la tropa. Se encargan de impartir clases a niños y adolescentes de entre 9 y 15 que viajan a las 10 ciudades que visitan los circos en promedio cada año. - Alrededor de donde se instala la carpa principal se cava una zanja que sirve para que en caso de lluvia, el agua caiga y evite que se inunden las áreas donde tiene lugar el espectáculo.

- La tierra que se extrae de las zanjas se utiliza para montar una especie de dique que protege las áreas por donde transitan los artistas y el público. - La fuerza laboral de cirqueros, payasos, choferes y trabajadores de obra fue de 5,200 personas durante el primer trimestre de 2026, según datos que obtuve de DATA MÉXICO, organismo dentro del SAT.

- La edad promedio es de 29.6 años. El 70% son hombres, con un salario promedio de $9,000 mensuales y 30% son mujeres, que ganan mensualmente $12,000, sí, más que sus compañeros masculinos.

- La mayor fuerza laboral se contrata en Jalisco (1,500); Nuevo León (800) y Quintana Roo (600). - Casi el 100% de los cirqueros tienen IMSS, aunque en el caso de artistas que realizan actos de peligro, no hay compañía de seguros que les quiera vender una póliza. Por eso, en el caso del circo que fue a ver la noche de este sábado, los dos motociclistas recolectan apoyos del público al terminar la función. 4.- - En México está prohibido el uso de fauna salvaje en circos desde el 2015. En EEUU, a partir de 2025. - En el año 2012 me tocó ver los animales que ya describí y al platicar anoche con gente de la operación circense, supe que la audiencia bajó casi un 40% a partir de la prohibición.

- Ese número ha ido reduciéndose hasta el momento actual, lo cual significa que el público ya aprendió a darle más valor a los otros actos del espectáculo. 3.- - El 19 de julio de 2012 fue la última vez que había ido a un circo, antes de este sábado 25; casi 14 años exactos después. - Aquel día por la mañana, volé en un globo aerostático sobre las pirámides de Teotihuacán.

- El 20 de julio de ese 2012, después de escalar sin cuerdas y sin permiso de la autoridad, la pared más vertical de la Pirámide del Sol (65 metros), tuve un accidente en el hotel donde me hospedaba. Lo que no me sucedió mientras escalaba, ocurrió en el baño del hotel. - Por descuido, pisé el cancel de la regadera, convertido en filosa navaja después de miles de veces de abrir y cerrarse la puerta de aluminio.

- Los cinco dedos de mi pie izquierdo quedaron colgando; perdí más de un litro de sangre pues me cercené nervios, arterias, tendones, músculos y huesos fisurados. - Me fui de boca y solo porque soy de cabeza dura, no me desmayé, pues de haber ocurrido eso, no les estaría platicando esto ahora. - De urgencia me trasladaron en ambulancia a un hospital de la CDMX. El cirujano que ahí me atendió suturó parejo piel, tendones, nervios y arterias. Nomás seis puntadas me dio, como las que le dieron a Martina...jejeje. - Al día siguiente tenía una comida de trabajo en “El Cardenal” y ahí me tienen, con una pata al aire trepada en una silla, atendiendo a mis clientes, que eran de Bachoco, lo recuerdo bien.

-Apenas terminamos, me llevaron al aeropuerto, donde tomé un avión rumbo a Monterrey. Pasé esa noche internado en un hospital y al día siguiente me metieron al quirófano. - Aunque les agradecí cumplidamente al salir de la intervención de casi medio día en la que lograron salvarme los cinco dedos de mi pie izquierdo, esta es la primera vez que lo hago públicamente, al Dr. Aurelio Martínez, mi traumatólogo de cabecera (todos los montañistas tenemos uno) y al médico colombiano experto en reconstrucción de dedos de los pies, Ernesto Lascurain. - Las seis suturas con que cosió mis heridas el médico de la CDMX, se convirtieron en 78 después de la operación de reconstrucción que me hicieron en Monterrey. - “Gracias a que te cosieron parejo en México (piel, tendones, nervios y arterias) llegaste vivo a Monterrey”, me dijo el médico colombiano. 2.- - Boca Chica, Texas, le está robando reflectores a la Isla del Padre. - Desde que Elon Musk instaló aquí su lanzadera de cohetes, el destino veraniego de los regios -y más de los sampetrinos- cambió de aires hacia estos rumbos. - Ahora que este viernes 24 ocurrió el lanzamiento número 13 del proyecto SpaceX, el lugar se llenó de espectadores, cualquier cosita menos que los que se apersonan en Cabo Cañaveral, Florida, con motivo de los proyectos de la NASA. - La empresa de Musk logró recuperar por primera vez en forma íntegra, la nave Starlink, en aguas del Océano Ïndico. - La nave logró desplegar 20 satélites Starlink V3, pero el propulsor Super Heavy no encendió todos sus motores y explotó al impactarse contra las aguas del Golfo de México. - Esta prueba ocurrió bajo la presión de Wall Street, a unos cuantos días de que venza el bloqueo de acciones de su reciente salida a Bolsa. A ver cómo le va al sudafricano, porque cualquier fallita es castigada severamente por los halcones de Wall Street. 1.- - El circo de los empresarios sinaloenses me impresionó y más después de que me metí a analizar la logística que les platiqué en el punto 5. - La creatividad, el ingenio, su capacidad para improvisar y la simpatía de los artistas y trabajadores de los circos mexicanos, no tiene igual en el mundo. - La función a la que fui comenzaba a las 6:15PM y a las 6:00PM no había un solo cliente en las taquillas. Al caminar por sus instalaciones me encontré a Willie Jr, al parecer uno de los mandones del circo. Nominalmente es el único payaso del espectáculo pero trae el control de mucho de dicho circo. - Me dijo: “La función se va a dar, la gente llega de última hora...” y así fue. - Me platicó las tormentas que enfrentaron en sus anteriores presentaciones de este errático mes de julio: Torrenciales aguaceros; ventoleras de casi 100 kms/k y un montón de peripecias que ya les platiqué en el punto 5. - Del espectáculo me sorprendió la tecnología que utilizan para los efectos de luces. ¡Impresionante! - Digamos que los números circenses son los habituales de este negocio, pero quedé iluminado con la iluminación y el sonido. ¡Qué bárbaros! ¡Qué acertados en la selección de la música y en el manejo de los rayos de luz! Ya los quisieran mis amigos de Pa´l Norte.

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