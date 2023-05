En los últimos seis años hemos estado observando cómo ha aumentado la cantidad de denuncias de maltrato animal tan solo en Saltillo, capital del estado de Coahuila, así como en los municipios más remotos donde aún hay mucho silencio por parte de los pobladores, ya que consideran a los animales como cosas sin valor, sin derechos y donde se cometen barbaries en contra de animales que supuestamente son “especies protegidas” como el oso negro, a la luz y contemplación de las autoridades.

Perros y gatos (animales de compañía) mutilados, quemados, ahorcados, desmembrados, violados sexualmente, e infinidad de formas de asesinato por demás grotescas. Sin hablar de las denuncias de perros o gatos que viven en situaciones deplorables por sus mismos dueños que los mantienen en desnutrición severa, sin agua, viviendo en techos, amarrados a la intemperie, sin contacto físico con el exterior y a veces olvidándose que tienen una responsabilidad ¡con un ser vivo!

Coahuila se destacó en su momento por ser uno de los estados pioneros en tener una ley para proteger a los animales, la Ley de Protección y Trato Digno a los Animales para el Estado de Coahuila, misma que fue publicada en el Periódico Oficial en el año 2013. Desde entonces ha sido utilizada como estandarte de asociaciones dedicadas al rescate animal y por defensoras de los derechos de los animales. Desgraciadamente esta ley no ha sido debidamente legislada penalmente para poder aplicar el peso de la ley a todo aquel que atente contra la vida de un animal. Sin embargo, tenemos el antecedente de una compañera rescatista independiente que rescató dos perritos y terminó demandada, y la Fiscalía se fue en contra de ella al grado de llevarla esposada ante el juez.

Cientos de denuncias interpuestas ante la Fiscalía estatal contra el maltrato animal. Cada vez solicitando más requisitos que nos hacen más difícil el querer lograr hacer justicia por la muerte de un animal a manos de un psicópata que en un futuro no muy lejano se convertirá en un peligro para la sociedad. No existe la prevención del delito mayor, el buscar castigar y detener a un individuo que presenta signos de violencia altamente peligrosa, porque el disfrutar ver y sentir cómo un animal llora, grita y verlo sufrir hasta la muerte no es normal.

¿Hasta cuándo las autoridades tomarán fuertemente las riendas de una ley que existe para hacerla valer? Cual es el temor de enfrentarse ante los asesinos y abusadores de animales? Ni siquiera pueden multar, ya que no existe un apartado presupuestal exclusivo para este tipo de recaudación. ¿Por qué no lo han hecho?, ¿acaso falta de voluntad?

¿Por qué siguen aumentando los casos de maltrato contra los animales? Son cada vez más sanguinarios, sin remordimientos, a la luz pública, ¿en qué nos estamos convirtiendo? La indiferencia, la falta de acción por parte de la población para detener o denunciar judicialmente es cada vez más notoria. Solo denuncian en redes sociales o solicitan a terceros que lo hagan por ellos. La Fiscalía debe dar el servicio a cualquier ciudadano que se sienta ofendido por la muerte violenta de un animal.

Mientras la población no vea que se implemente la justicia, judicializando los casos de maltrato animal hasta llegar a sentencia de cárcel, seguirán aumentando los casos violentos contra los animales que después desembocarán en asesinatos, violaciones, y delitos mayores contra la especie humana más vulnerable.

El gobernador debería tomar muy en serio lo que está sucediendo en su estado. Somos noticia internacional por muchos casos de abuso hacia los animales. ¿Qué mensaje estamos mandando al mundo?, ¿que somos una población sin valores?, ¿que somos una sociedad primitiva sin raciocinio?