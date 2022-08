De nuevo se nos dejaron ir en avalancha todas las críticas para el cuerpo arbitral, por generar caos y más caos, pero —como saben— a mí no me gusta el tema de los silbantes, porque se me hacen malísimos casi siempre.

Como humanos, cometen errores, y —además— aún no saben usar el videoarbitraje; en gran medida, por la grilla que se traen.

Por eso, es oportuno dimensionar algunas de nuestras realidades ...