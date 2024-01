Recuento político: violencia sin freno en México

No, tal vez no es el título adecuado: “Recuento político y cultural”. Debe de ser “Agenda política y cultural”. O tal vez sean las dos cosas. Y sí, todo aprieta y todo es de urgente atención. Ya no hay tiempo. O bien, queda poco tiempo para todo. O para nada. Según sea su enfoque, señor lector. ¿Estoy peor que nunca, viendo niebla y ceniza siempre gris, cuando debería de decirle a usted que navegamos con banderas desplegadas hacia un mejor estadio de vida? No. No soy así y nunca lo voy hacer. Lo bien cierto es que manejamos el auto con vidrios empañados...

Estamos dominados y disminuidos por los “Neo entes”. Hemos perdido la brújula de lo importante y hoy lo trascendental es... amar a un perro. Y no a un humano. Estamos plagados de los llamados “Neo entes” (le estoy preparando una larga saga detallada al respecto), estos pueden ser tanto humanos (es un decir), como instituciones y gobiernos. Ahora ya no se asumen las mujeres y los hombres como tal, o como gay o como lesbianas (eso llamado género binario), sino que se asumen como “Neo entes”, un género amorfo, indefinido, como el que asumió en su momento Ociel Baena Saucedo (†), primer coahuilense en ser reconocido como una persona no binaria; es decir, un “Neo ente”.

TE PUEDE INTERESAR: Hablemos de Dios 157: la biblia y el libro sagrado de los hindúes

Lo bien cierto es lo siguiente: él y su pareja, su novio, Dorian Daniel Nieves, cuando ambos murieron el año pasado de manera sádica y ultravioleta, en el acta e investigación respectiva se detalló “dos cuerpos del sexo masculino...”. Legalmente se puede decir una cosa, incluso, mentir, pero contra la naturaleza no hay defensa alguna. Y estos “Neo entes”, aman más a un perro o a un cerdo, que a un humano.

En días pasados (9 de enero), en la atestada vialidad de la carretera Saltillo-Torreón, un chofer de la empresa Aceros Transportes MTY circulaba en el kilómetro 7. La pesada unidad de carga llevaba tonelada de metal en su plataforma. Justo un perro se atravesó. El chofer, para no atropellarlo, viró intempestivamente su unidad (puso en peligro no sólo su vida, sino la de otros automovilistas que circulaban). El camión volcó, colapsó la carretera por horas y sí, mató al ingrato perrillo callejero. ¿Es o era más importante la vida del perrillo que la de él o de decenas de otros automovilistas? Al parecer, sí. Sí para estos “Neo entes”.

“Asesinan a balazos en Apocada a hombre”. “Prenden dos maleantes fuego a vivienda”. “Suman 13 los muertos por ataque a palenque y 21 heridos en Guerrero”. “Convoy armado con las siglas del CJNG repartió dulces y juguetes en Mazamitla, Jalisco a plena luz del día y en pleno centro del municipio...”. “Matan venezolanos a hombre en Ciudad de México”. “Incendian vehículo de presidenta de Morena en Jalisco”. Todo, todo lo anterior acaba de ocurrir en estos días señor lector. Así terminó el año, así comenzó este calamitoso 2024.

Política: Lo que sigue se lo he repetido ya varias ocasiones, pero sigue siendo demoledor y brutal y se agiganta con el tiempo. Quien lo vio con suficiente tiempo en la sociedad mexicana fue el considerado mejor reportero del mundo, el norteamericano John Lee Anderson, él lo advirtió desde el año 2011: “Ustedes los periodistas tienen que averiguar qué es lo que enmascara a la sociedad mexicana para encerrar en su seno tanta violencia... no es posible que tanta violencia y que criminales tan sádicos, tan imaginativamente sádicos hayan surgido de pronto en el panorama mexicano. Algo esconde la sociedad mexicana que lo fue incubando durante años y años”.

ESQUINA-BAJAN

Cultura: Lo siguiente es obligado y claro, apuesto sin ver, ya lo sabe y lo tiene en su agenda la secretaria de Cultura en el Estado, mi admirada maestra Esther Quintana. Se cumplen 100 años de la muerte de verdaderos gigantes, genios del arte universal. Es el caso de Franz Kafka y Joseph Conrad. ¿Se puede agregar algo, algunas buenas letras al análisis de este par de gigantes? Sí. Siempre se puede. De hecho, es nuestra obligación. Cada generación debe de leer, releer y traducir de nuevo a sus clásicos.

Política: ¿Para dónde hacerse?, ¿de cuál sopa abrevar? No lo sé. Cada quien escoja su bando y emita su voto. Xóchitl Gálvez habla de tener un plan y estrategia anticrimen completamente diferente al impuesto por Andrés Manuel López Obrador y su secretaria eficiente, Claudia Sheinbaum. Espetó la Gálvez: “No podemos ceder ante la delincuencia; hasta cuándo vamos a aceptar esta situación. Yo soy una mujer valiente, entrona, que no se va a echar para atrás nunca”. Caray, no se trata de palabrería huera, sino de inteligencia, razón, planes, especialistas, planeación financiera...

Cultura: Este 2024 se cumplen cien años del nacimiento de Truman Capote. Y usted lo sabe, sobre las espaldas de éste, de Gay Talese, Tom Wolfe y Norman Mailer, está construido lo que hoy disfrutamos (bueno, los que sabemos leer de corridito) como “nuevo periodismo”. No pocas veces mejor a la ficción, pero inferior a la poesía. “A sangre fría” de Capote se considera la piedra de toque de eso llamado “literatura de no ficción”. Se cumplen 300 años del nacimiento de un filósofo del cual todos somos herederos e hijos: Inmanuel Kant...

LETRAS MINÚSCULAS

Sí, queda y sobran pendientes para analizar la política local...