‘Regresa’ el SIDA a las telenovelas

Corría el año de 1990 cuando la productora Carla Estrada, este fin de semana estrenando la bioserie sobre Gloria Trevi “Ellas Soy Yo”, fue pionera en incluir un tema polémico en las telenovelas.

Estrada, quien ese mismo año iniciaba en el horario vespertino una larga relación profesional con la actriz y cantante Lucero a partir de la producción de la telenovela juvenil “Cuando llega el amor”, después de dos éxitos sucesivos con este tipo de audiencias a partir de “Quinceañera” (1987) y “Amor en silencio” (1988), tenía la luz verde en el horario estelar para lidiar por primera y única vez con una de las máximas divas del género en aquellos años, Lucía Méndez, en la telenovela “Amor de nadie”, luego de haber protagonizado la primera telenovela con una prostituta como protagonista que fue el caso de “Colorina” (1980) así como una mujer cuyo antepasado había sido literalmente quemada en la hoguera por supuestamente practicar la brujería en “El extraño retorno de Diana Salazar” (1988).

Pues para no dejar atrás la controversia que era lo que muy bien le había funcionado a la Méndez en sus telenovelas en el horario estelar hasta entonces, la apuesta fue que a uno de los cuatro galanes que tendría en “Amor de nadie” uno de ellos, interpretado por el actor y cantante Fernando Allende, iba resultar contagiado de SIDA, enfermedad que hasta ese momento en el mundo era sinónimo de muerte y que desde sus primeros casos a principios de los años 80 en los Estados Unidos incluso se denominó como “cáncer gay” por haberse manifestado primordialmente en la comunidad homosexual, y que por ser un tema políticamente incorrecto para un gobierno conservador como el que entonces ejercía Ronald Reagan en la Unión Americana la televisión y el cine demoraron en tratar hasta casi los años 90.

Esa “osadía” de Carla Estrada se debió en gran parte al innegable ingenio de un escritor poco valorado en Televisa hasta en fechas recientes que, no por nada, fue invitado a regresar a esta televisora por la misma Carla para escribir parte de la mencionada bioserie de Gloria Trevi: Eric Vonn, responsable de éxitos no solo para Carla Estrada como la misma “Amor en silencio” (1988) sino la también vespertina en 1990 producción de Juan Osorio, “Días sin luna”, donde su protagonista, la primera actriz Angélica Aragón padecía una enfermedad de la que tampoco se hablaba mucho por entonces en las telenovelas por entonces como lo era el lupus y quien precisamente por no ser muy valorado se fue con Christian Bach y Humberto Zurita en los años 90 a TV Azteca vía la telenovela esotérica “La Chacala” (1998).

Pero volviendo al tema del SIDA, precisamente el día del estreno por la plataforma VIX de “Ellas Soy Yo” la telenovela estelar de Rossy Ocampo “Vencer la culpa”, en medio de su loable desarrollo del necesario y urgente tema de las desapariciones resulta que curiosamente uno de los cuatro galanes de las heroínas de la historia, el actor coahuilense Carlos Ferro, interpreta ahora a un enfermo de SIDA de estos días, denominado en una forma más políticamente correcta “seropositivo” quien como en su momento ocurrió con el personaje de Fernando Allende, se enfrenta con una sociedad, en específico los padres de la mujer que le interesa para iniciar su relación, que en estos tiempos como entonces gracias a la desinformación y retrocesos en muchos aspectos relaciona al SIDA con lo peor que puede haber.

Vaya desde aquí una amplia felicitación a Rossy Ocampo y todo su equipo por esta iniciativa con la que se pretende sobre todo poner en la mesa de discusión un virus, que como el COVID, aun sigue por ahí.

