Roberta Flack, documentales y Will Smith

Si bien la semana pasada fue de luto para el espectáculo mexicano, la última de febrero lo fue para la música en inglés sobresaliendo el lunes 24 la muerte de Roberta Flack.

La cantante de 88 años de edad ganadora del tres premios Grammy por su clásica balada de 1973 “Killing Me Softly” la cual tuvo su “segundo aire” a mediados de los años 90 gracias a un cover que que de ella hizo la banda de ska The Fugees falleció, según su publicista Elaine Schock, “... en paz, rodeada de su familia”, tres años después de anunciar que tenía esclerosis lateral amiotrófica (ELA) y que ya no podía cantar. Vale la pena resaltar que el primer gran éxito de la cantante y pianista, “The First Time Ever I Saw Your Face” se favoreció por haber sido incluido en la banda sonora de la ópera prima como director de Clint Eastwood “Obsesión mortal”, de 1971, y el resto ya es historia.

Sin embargo, aunque el fallecimiento de Roberta Flack fue el más notorio de la música en inglés a inicios de la semana pasada tomando en cuenta no sólo el hecho de que en su trayectoria musical se sumaron la obtención de otros dos premios Grammy y que grandes como Stevie Wonder hayan resaltado tras su deceso que fue la mejor voz de la música soul, enn forma paralela se dio a conocer de las pérdidas de otros dos importantes músicos e intérpretes afroamericanos como Chris Jasper, principal compositor de los Isley Brothers, el 23 de febrero a los 73 años de edad víctima de cáncer, y Gwen McRae, “La Reina del rare Groove”, el 21 de febrero a los 81 años de edad.

En notas más agradables, a mediados de la semana, y después del estreno hace unas semanas del documental “Eric Clapton Unplugged ... Over 30 Years Later”, por Paramount Plus, el pasado 12 de febrero, la misma plataforma anunció que irán soltando paulatinamente otros famosos episodios de los “Unplugged” o conciertos acústicos que produjo la cadena MTV en la década de los 90 incluyendo clásicas agrupaciones del grunge como Nirvana, Pearl Jam y Alice in Chains, entre otros más.

Hablando de documentales, las salas de cine en México estuvieron de fiesta el jueves 27 con los estrenos de dos dirigidos a fanáticos de géneros diferentes pero de intérpretes o agrupaciones británicas que han hecho sus propias historias como “el renegado del pop”, Robbie Williams con “Better Man: La Historia de Robbie Williams”, de Michael Gracey (“El gran showman”) y los pioneros del metal, Led Zeppelin con “Becoming Led Zeppelin”, de Bernard MacMahon.

Para terminar, y en vísperas de los premios Oscar, el ganador de la estatuilla pero también estrella del rap Will Smith dio de qué hablar al presentarse en la pasada edición de Premios Lo Nuestro anticipando lo que pudiera ser su incursión en el mercado en español tras su “caliente” actuación con India Martínez con todo y beso en dicho escenario y camerinos que llegaron a los espacios de programas en inglés.

