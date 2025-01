Rod Stewart, Sam Moore y Ringo Starr

El pasado viernes 10 quien estuvo de manteles largos por su cumpleaños número 80 fue Roderick David Stewart, mejor conocido como el cantante y compositor de origen británico Rod Stewart.

Aunque para las nuevas generaciones este nombre muy seguramente dice muy poco, en las redes sociales hubo desde músicos, amigos y colegas suyos como Elton John hasta contemporáneos de uno como David Schwimmer, uno de los protagonistas de la serie “Friends”,quien para la ocasión recordó, con pena, que antes de ser famoso actor de televisión se encargó de entregarle en la mano la demanda de divorcio de la primera de sus tres esposas como parte del trabajo que tenía a mediados de los años 80.

Y es que luego de haber formado parte de la agrupación del guitarrista recientemente fallecido Jeff Beck, para finales de la década de los 70 Stewart encarnaba en su totalidad, junto al mencionado Elton John, lo que uno conocía como un “rock star” gracias a temas que iban de “Maggie May” a “Da Ya Think I’m Sexy?” y fue por eso que para los jóvenes mexicanos de los años 80 fue todo un acontecimiento ya que fue el cantante quien oficialmente inauguró a finales de los años 80 los conciertos de rock internacional que brillaron prácticamente en todo el país a raíz de la satanización que sufrió el género desde la realización del Festival de Rock y Ruedas de Avándaro en 1971.

Stewart fue inducido al Salón de la Fama del Rock and Roll en 1994 y el encargado de darle su galardón fue el mencionado músico y amigo Jeffe Beck. ¡Muchas felicidades!

Sin embargo, como bien lo hemos comentado también en otras columnas, no todo fue miel sobre hojuelas para exponentes del rock internacional la llegada del fin de semana pasado ya que el mismo día en su residencia de Coral Gables, Florida, falleció a los 89 años de edad al complicarse su recuperación después de una cirugía del cantante afroamericano Sam Moore, quien como Stewart alcanzó la fama originalmente como parte de la agrupación de soul Rhythm and Blues Sam & Dave de 1961 a 1981 y quien fue responsable, entre otros, de temas como el de “Soul Man” y “Hold On, I’m Comin´”.

Moore, quien influyó a músicos como Michael Jackson, Al Green y Bruce Springsteen, fue inducido junto a su compañero del dueto Dave Prater en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 1992. Descanse en paz.

Para terminar hablando de leyendas de la música, pero teniendo a una nota más agradable, hacia finales de esta semana se dio a conocer la segunda incursión del ex-Beatle en el género de la música country en su nuevo álbum titulado tentativamente “Look Up” uniendo esfuerzos con uno de los grandes de este género como lo es T. Bone Burnett. El amor de Starr por el country se remonta varias décadas, seis en total, cuando grabó con su voz el tema “Act Naturally”, contenido en “Help!” (1965).

