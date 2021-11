$!Rumayor, nuestro contemporáneo

Debo al amable gesto del maestro Alejandro Cerecero, mi compañero de cubículo, la posibilidad de poder revisar algunos de los catálogos neoyorquinos de su obra, publicados a mediados de aquella década: fotografía y performance en Manifiesto (NY, Focal Point Press, 1994), El tanguero del no (2000) y El canto de Clemente RU (sin fecha), donde explora las posibilidades de la gráfica digital, logrando interesantes piezas, a pesar de las rudimentarias herramientas tecnológicas de aquella época. Eterno iconoclasta, me cuentan también que en las inmediaciones de aquella urbe instaló una galería de arte.

Sin embargo, el ambiguo fluir de las épocas, resultado de este tiempo líquido que nos advirtió Bauman –también la distancia– me sitúan en un cuadrante de imposibilidad: cuando me dispongo a escribir apenas sobre este artista esencial, me entero también de su reciente deceso.

Descanse en paz Armando Clemente Rumayor Gulosh. Nos queda su obra.

alejandroperezcervantes@hotmail.com

Twitter: @perezcervantes7