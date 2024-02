Saltillo: el enorme reto de ‘escarmentar en terreno ajeno’

“Saltillo tiene un tamaño ideal para desarrollarse con calidad, (para) que aprendan de los errores que hicimos en Monterrey. Se están viendo proyectos más interesantes, densos, con usos mixtos, tirándole a una ciudad un poquito más grande. Yo creo que si continúan este esfuerzo de hacer espacios públicos bonitos, con buena calidad, pueden llegar a ser mejor ciudad que Monterrey”.

La frase anterior corresponde al diagnóstico de la urbanista Maricarmen Elosúa, directora y cofundadora de la firma Arista Design, con sede en Nueva York, y quien también fue directora de Desarrollo Urbano en el municipio de San Pedro Garza García.

El diagnóstico fue expresado en el marco del Foro de Innovación y Sostenibilidad Urbana, organizado por el Instituto Municipal de Planeación y Gestión Urbana de San Pedro, en el cual se dieron cita un conjunto de especialistas en el tema.

La urbanista señaló como uno de los aspectos prioritarios a ser atendidos, en relación con el crecimiento de la mancha urbana de la capital coahuilense, “el dejar de extenderse y construir más bien hacia arriba, compacto, con uso mixto y planear muy bien el transporte público, un transporte que nos lleve más rápido que el auto para poder hacer el cambio”.

Este último aspecto, consideró Elosúa, es fundamental, pues desincentivar el uso del auto particular tiene que ver con la construcción de un sistema de transporte público que sea realmente eficiente y cuyas ventajas, por encima del automóvil, sean evidentes.

“Yo no me voy a subir al transporte público si no es más cómodo o más rápido en el auto”, sentenció, al tiempo de insistir en que el momento para proyectar un modelo de transporte público que responda a los retos de una ciudad proyectada al futuro de forma sustentable es justamente ahora.

La de Elosúa es la enésima voz que se escucha advirtiendo sobre la necesidad de atender en forma prioritaria los desafíos que implica el crecimiento desordenado de la mancha urbana de las ciudades. Pero no es una voz más, sino la advertencia de alguien que tiene las credenciales académicas y de experiencia práctica para hablar con autoridad.

Nuestros gobernantes, quienes por regla general no son expertos en planeación urbana, tendrían que hacer un alto en su trayecto y asumir la necesidad de escuchar a quienes no solamente cuentan con diagnóstico claro de los problemas que deben atenderse, sino también son capaces de plantear soluciones a los mismos.

Los ciudadanos, por nuestra parte, tendríamos que asumir con seriedad la necesidad de empujar a nuestros políticos a dejar de ignorar la realidad y, tal como nos lo ha dicho Maricarmen Elosúa, vernos en el espejo de Monterrey con el propósito de evitar caer en los mismos errores.

Porque, como se ha dicho en múltiples ocasiones, de lo que se trata es de construir un espacio que nos ofrezca a todos, y no solamente a quienes puedan pagarla, una mejor calidad de vida.