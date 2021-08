Sammy vs Calasso

El mundo de la inteligencia, el mundo de la cultura, las letras, el mundo de los intelectuales no puede ni debe reducirse a aquellos personajes señeros los cuales opinan en periódicos, revistas (ahora redes sociales) y en libros. La falsa polémica hace mucho tiempo debió de haber estado zanjada, pero al parecer, no es así. Quien escribe de manera atinada y precisa un buen soneto y un buen párrafo de prosa con su tinta (un poeta, un narrador) debe de ser capaz también, de leer puntillosamente su realidad circundante. Debe de establecer derroteros y líneas precisas de crítica para poder establecer un juicio de esta realidad mezquina y enloquecedora no pocas veces.

Cuando deletreo lo anterior pienso en estetas como Octavio Paz, Leonardo Sciascia, Javier Marías, Mario Vargas Llosa, Salman Rusdhie... Los llamados intelectuales no son un gremio, sindicato, hermandad o categoría, no; un intelectual es usted señor lector, intelectual es cualquier ser humano quien tiene capacidad de intelección, es aquel que tiene una idea de la realidad circundante. Es aquel que toma los elementos, los mastica y luego discierne sobre ellos, quedándose con lo rescatable y desechando el bagazo. Un intelectual en toda la palabra es usted señor lector.

Y como intelectual usted debe de tener criterios de ponderación y valoración. Sobre todo en situaciones como la siguiente la cual se presentó hace días en el calendario: la muerte de un comediante involuntario, Sammy Pérez de 55 años de edad (muerto el día 30 de julio por la mordedura del bacilo chino) y un día o dos antes, la muerte del escritor y editor italiano, una de las últimas voces globales más importantes, la muerte de Roberto Calasso (80 años de edad). Pues sí, como este ya no es mi mundo, no entendí lo siguiente: el comediante Sammy fue portada de diarios en varios periódicos en todo el país, mientras el escritor y eterno candidato al Nobel de Literatura, Roberto Calassso, mereció apenas una nota necrológica en interiores. En algunos diarios ni siquiera figuró su muerte. Así andamos en México.

¿Quién fue Samuel Reyes Pérez? Fue un comediante el cual tuvo su momento de gloria y fama en televisión junto a Eugenio Derbez, cómico y actor de poca monta. Tenía problemas de lenguaje y eso hacía que siempre tartamudeaba, lo cual derivaba en situaciones de comicidad involuntaria y chusca. Su presencia en televisión era agradable, aunque no pocas veces su discapacidad fue usada como arma de filosa discriminación.

¿Quién fue Roberto Calasso? Nació en Florencia en 1941 y murió en este 2021. Escritor y editor, fue Presidente y Director literario de la fina editorial Adelphi de 1971 hasta hoy, hasta el día de su muerte. Le decían “El mago”, lo era. La editorial que dirigía desde sus inicios, fue marginal, modesta empresarialmente e inactual aún hoy. Su apuesta fue editar libros de gran valor y... encontrarles lectores. Editar obras de gran calado y buscar para dichas obras, hordas de lectores. Calasso lo hizo.

¿Quién fue Roberto Calasso? Nació en Florencia en 1941 y murió en este 2021. Escritor y editor italiano. Calasso siempre le apostó a la calidad de las obras editadas y seleccionadas por él. Nunca al marketing ni a eso llamado oportunidad de ventas del momento. No enriquecerse sino contribución cultural y literaria al mundo de las ideas globales.

¿Quién fue Roberto Calasso? Nació en Florencia en 1941 y murió en este 2021. Escritor y editor italiano. Calasso siempre le apostó a la calidad de las obras editadas y seleccionadas por él. Nunca al marketing ni a eso llamado oportunidad de ventas del momento. No enriquecerse sino contribución cultural y literaria al mundo de las ideas globales. Merced a lo anterior y su posición inalterable, inviolable e inmutable, privilegiar obras y contenidos sobre ventas y marketing, en su editorial Adelphi, se publicaron obras de los siguientes Premios Nobel de Literatura: Cesar Milosz, Elías Canetti, Joseph Brodsky, V.S. Naipul, Symborska, Dereck Walcott... caray, una acumulación de premios Nobel sin precedente en la historia del mundo de las letras. Hubo un genio detrás de esto: Roberto Calasso.

¿Quién fue Sammy Pérez? Fue un comediante que apareció de patiño todo el tiempo con Eugenio Derbez, fue... pues no. Ya no hay nada qué decir ni escribir. Tal vez sí hay algo más que anotar de él: le ganó la portada en medios impresos y en casi todos los digitales en México, a la muerte del escritor Roberto Calasso.

Si el bacilo chino muta, ha mutado, es que es inteligente, si su celular es inteligente y si ahora hay algoritmos que Internet usa para saber sus apetencias y gustos y compras hoy y de por vida; claramente consumir basura televisiva y programas chatarra en México, entonces Sammy le iba a ganar la partida a la muerte de un escritor al que debería de ser obligado leer, pero al cual pocos conocen: Roberto Calasso. Hoy, todo es inteligente... menos un ser humano. Calasso es autor asimismo de una obra maravillosa, perfecta y audaz. Entre sus títulos se cuentan: “Cien cartas a un desconocido”, “K. (La K. de Kafka)”, “La ruina de Kasch”, “Las bodas de Cadmio y Harmonía”...

En un mundo donde los celulares “inteligentes” marcan ya la agenda, gente como Roberto Calasso son insustituibles para este blandengue y líquido mundo.